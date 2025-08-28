San Juan busca a su ‘Emprendedora del Sol 2025’: cómo participar y llevarse hasta $7.000.000 Hoy se realizó el lanzamiento del concurso.

Este jueves, el Gobierno provincial realizó el lanzamiento del concurso ‘Emprendedora del Sol de San Juan 2025’. Este año se vuelve a recorrer los 19 departamentos en busca de sanjuaninas capaces de inspirar, crear y generar oportunidades de futuro.

El concurso, enmarcado en la Fiesta Nacional del Sol, tiene como objetivo reconocer, fortalecer y potenciar los proyectos liderados por mujeres, destacando su aporte a la economía provincial, a la innovación y al desarrollo social y productivo de la provincia.

Como el año pasado, se elegirán representantes departamentales para finalmente, con un jurado integrado por reconocidos referentes del mundo productivo, se definirá quien será la ganadora del premio mayor.

Premios y oportunidades:

Las participantes podrán acceder a aportes no reembolsables (ANR) para el crecimiento de sus proyectos:

$2.000.000 para el primer puesto en cada municipio.

$1.500.000 para el segundo puesto en cada municipio.

Premio de $7.000.000 para la ganadora provincial.

Además, las finalistas recibirán capacitaciones, mentorías y espacios de difusión, fortaleciendo no solo sus ideas de negocio, sino también sus capacidades personales y empresariales.

Quiénes pueden participar:

El certamen está destinado a mujeres mayores de 18 años, con proyectos en marcha o en etapa de idea en los sectores industrial, minero, comercial, de servicios o tecnológico, ya sea en ámbitos urbanos o rurales.

Dónde inscribirse:

Las interesadas pueden hacerlo por la web de FNS: www.fiestanacionaldelsol.com donde habrá un botón especial de Emprendedora del Sol, o bien en sus Municipios.

Cronograma 2025:

-28 de agosto: Inicio de inscripciones en municipalidades y formulario online.

-10 de septiembre: Cierre de inscripciones.

-11 al 30 de septiembre: Evaluación municipal de proyectos.

-1 de octubre: Anuncio de los proyectos ganadores por municipio (1° y 2° puesto).

-Durante octubre: Difusión, capacitación y mentorías a las emprendedoras ganadoras.

-1 al 15 de noviembre: Actividades provinciales de visibilización y formación.

-17, 18 y 19 de noviembre: Evaluación de proyectos por el jurado provincial.

-22 de noviembre: Premiación de la “Emprendedora del Sol 2025”.

Un reconocimiento al espíritu emprendedor de San Juan

“Emprendedora del Sol” busca visibilizar el talento, la creatividad y la pasión de las mujeres que, con esfuerzo, hacen crecer sus comunidades y aportan al futuro de la provincia. Porque detrás de cada idea hay un corazón que late por nuestra tierra querida.