Se realizó el X Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios El encuentro tiene como objetivo generar un espacio de intercambio y fortalecimiento de los vínculos entre los agentes sanitarios de la provincia

En el Camping de Don Bosco se realizó el X Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios, bajo el lema “El Valor del trabajo en equipo se refleja en la salud de la comunidad” en el que participaron autoridades sanitarias y de la municipalidad de Santa Lucia.

Este encuentro tiene como objetivo generar un espacio de intercambio y fortalecimiento de los vínculos entre los agentes sanitarios de la provincia, entre los miembros de todo el equipo de Salud de los distintos niveles de atención de la salud, resaltando fuertemente la estrategia de trabajo en equipo como una forma de trabajo superadora, efectiva y sostenible para el bien de todos, desde la mirada integradora de la salud como una construcción entre todos.

El agente sanitario constituye uno de los pilares fundamentales dentro del equipo de salud, porque es un nexo entre el sistema de salud y la comunidad.

Estuvieron presentes el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el intendente de Santa Lucia, Dr. Juan José Orrego; la diputada Provincial de Santa Lucía, Rosana Luque; el secretario Técnico, Alejandro Navarta; el secretario Administrativo Contable, Gabriel Porra,el secretario de Planeamiento y Control de Gestión, Gastón Jofre; el secretario de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, Pablo Arroyo; la jefa del Departamento de Medicina Sanitaria, Cecilia Clavijo; la jefa de Zona Sanitaria I, Nancy Morales; la jefa del Departamento de Medicina Sanitaria, Cecilia Clavijo; la jefa de División Atención Primaria de la Salud, Laura Blanco; el referente Provincial de Agentes sanitarios, Técnico Universitario, Daniel Balmaceda; jefes de Departamento, División y directores y Agentes Sanitarios.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, resaltó la tarea que realizan todos los agentes sanitarios en la provincia porque son el corazón de la atención primaria de la salud, “son los que realizan la prevención y promoción de la salud en cada barrio, en cada localidad. Ustedes conocen sobre la realidad de cada familia y nos muestran en qué nos debemos fortalecer y mejorar como Ministerio. Quiero felicitarlos por todo el esfuerzo diario que realizan con la comunidad”. Además, el ministro recordó al Dr. Alfonso Fuego quien tuvo la visión, hace más de 60 años, de crear el rol del agente sanitario con el objetivo de recorrer cada rincón de la provincia.

El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, expresó: “Cuando estamos en la función pública nos toca trabajar con el agente sanitario de cada departamento por eso sé del empeño, la dedicación y el compromiso que tiene cada agente sanitario a diario hacia nuestra comunidad, y sé del trabajo territorial que realizan. Ustedes nos hacen llegar muchas necesidades e inquietudes que están dentro del ámbito de la salud, son nuestros oídos en la comunidad, para que nosotros podamos dar respuestas y soluciones. Considero que esa labor conjunta que hace el agente sanitario, el municipio y el Ministerio de Salud porque se basa en el compromiso y la empatía con la gente, entendiendo sus necesidades”.

La jefa de Zona Sanitaria I, Nancy Morales, expresó: “Este encuentro de hoy es muy importante para reconocer y celebrar el inmenso trabajo que realizan ustedes cada día. Son las primeras manos tendidas a la comunidad, los que llegan a cada rincón con compromiso, dedicación y una sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por este puente entre la salud y la gente, por escuchar, por acompañar y por cuidar. Su labor no siempre se ve, pero siempre se siente, en cada familia que recibe una visita, en cada niño que crece más sano, en cada adulto que encuentra apoyo y orientación”.

La jefa de Atención primaria de la Salud, Laura Blanco, agradeció el trabajo realizado por el equipo de Atención Primaria de la Salud y los agentes sanitarios, por su labor diaria que lleva alivio, compromiso y puertas siempre abiertas a la comunidad, “es la chispa que enciende la pasión en nuestros equipos y se refleja en cada gesto, en cada acción y en el trabajo que hoy vemos plasmado en estos pósters digitales”.

A continuación, se procedió al cambio del Estandarte de los Agentes Sanitarios.

MIRA TAMBIÉN Tras salvarse de la faena y de recuperarse de los maltratos, dos caballos necesitan nuevos dueños

Cuerpo de bandera saliente:

Abanderada: Liliana Cortez

1er Escolta: Juana Agüero

2da Escolta: Diego Morales

3ra Escolta: Mónica Aguilera

Cuerpo de bandera entrante:

Abanderada: Mónica Cornejo, Departamento Pocito

1er escolta: Lorena Castan, Departamento Rivadavia

2da escolta: Claudia González, Departamento Rawson

3ra escolta: Daniela Andrada, Departamento Caucete

4ta escolta: Patricia Albeiro, Departamento Santa Lucía

Más tarde se realizó la entrega de distinciones a los abanderados y escoltas salientes, y por beneficio jubilatorio que se detallan a continuación: Graciela Zalazar, Liliana Méndez

Para finalizar se hizo entrega a las distinciones a los 19 agentes sanitarios reconocidos por sus propios compañeros de trabajo al destacarse en su vocación de servicio, trabajo en terreno y sobre todo por su compromiso con el cuidado de la salud de la comunidad:

Fabricio Sánchez, Gabriela Nievas; Cecilia Vera, Patricia Albeiro, Francisca Lucero, Deolinda Pérez, Efraín Chávez, Rita Caballero, Romina Estebes, Nilda Ferreyra, Delia Mercado, Jésica Pérez, Juana Roja, Laura Cepeda, Sandra Godoy, Rubén Muñoz, Anabel Saaverda, Liliana Castro y Liliana Lucero.

La jornada concluyó con el recorrido de los asistentes por la presentación de los trabajos científicos de los agentes sanitarios.