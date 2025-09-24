Un derrame cloacal en Chimbas generó alarma y un operativo interdisciplinario Fue en el Parque Industrial de Chimbas donde un líquido negro se desparramó por las calles internas. Entre mañana y pasado estarán los resultados del análisis de esta sustancia.

Una imagen inesperada encendió la alarma en el Parque Industrial de Chimbas. Un líquido negro comenzó esparcirse por las calles internas, tras provocar un derrame cloacal. Rápidamente se organizó un operativo conjunto entre la Secretaría de Ambiente, Osse y la Policía Ecológica para controlar la situación.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino de manera inmediata en el Parque Industrial de Chimbas, luego de recibir un aviso por parte de la Dirección de Promoción Industrial que alertaba sobre la presencia de un líquido oscuro en las calles internas del predio.

Personal técnico de la Secretaría se hizo presente en el lugar y constató que se trataba de un colapso cloacal en un sector, con derrame de un líquido asimilable a hidrocarburo. Ante esta situación, se dio intervención inmediata a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y a la Policía Ecológica, a fin de determinar el tipo de sustancia y su procedencia y así avanzar en la investigación correspondiente.

Un segundo aviso permitió individualizar el lugar donde presumiblemente se produjo el arrojo de esta sustancia al sistema cloacal. Paralelamente OSSE procedió a tomar muestras de las sustancias para determinar de qué se trata.

Desde la Secretaría dijeron que los resultados de estos análisis estarán entre mañana y pasado. Y que, una vez obtenidos los resultados de laboratorio que acompañarán los informes técnicos, la Secretaría de Ambiente procederá a establecer las responsabilidades pertinentes, exigir la remediación de los caminos internos afectados y aplicar las sanciones correspondientes en el marco de las Leyes Provinciales Nº 522 y 504-L.