Murió un reconocido médico de San Juan que además fue funcionario provincial

El Ministerio de Salud de la provincia lamentó el fallecimiento del médico neumonólogo y ex secretario técnico de la cartera sanitaria.

El Ministerio de Salud de San Juan confirmó el fallecimiento del Dr. Isidro Putelli, reconocido especialista en neumonología y ex secretario técnico del Ministerio de Salud entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

A través de un comunicado oficial, la cartera sanitaria expresó su profundo pesar por la pérdida de un profesional altamente comprometido con el sistema de salud público.

Putelli ocupaba el cargo de Coordinador Médico en el CEMEC (Centro Especializado para el Manejo de Enfermedades Crónicas). Durante su trayectoria, se destacó por su labor en la atención médica y su participación activa en diferentes espacios de gestión, donde dejó una huella imborrable.

Desde el Ministerio de Salud, se manifestaron sus condolencias a los familiares, colegas y allegados del Dr. Putelli en este difícil momento. “Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, en este contexto tan doloroso”, se expresó en el comunicado oficial difundido por la institución.