Vialidad informó sobre un corte parcial en la Circunvalación desde este miércoles por la noche Será por el reemplazo de barandas metálicas de defensa en los anillos interno y externo.

La Dirección Provincial de Vialidad se informó que miércoles 8 de octubre, desde las 22:00 hasta las 06:00 del jueves 9 de octubre, habrá un corte parcial de calzada en la avenida de Circunvalación (Autopista 014).

El personal de la D.P.V. realizará trabajos de reemplazo de barandas metálicas de defensa en los anillos interno y externo, en el tramo comprendido desde Acceso Este hasta Ruta Nacional 40.

En el anillo externo, las tareas se ejecutarán desde Ruta Nacional 40 hasta Acceso Este.

Recomendaron a los automovilistas transitar con precaución, respetar la señalización y al personal que trabajará en el lugar.