    • 28 de marzo de 2026 - 12:08

    Sorpresa en River: quién es y cuándo se suma la primera incorporación de Coudet

    El defensor de 19 años llega desde Argentinos Juniors y prepara su arribo para los próximos días. Estará habilitado para disputar tanto el Torneo Apertura como la Copa Sudamericana.

    Eduardo Chacho Coudet tiene un nuevo convocado.

    Eduardo Chacho Coudet tiene un nuevo convocado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A tres semanas de su estreno como DT de River, Eduardo “Chacho” Coudet tendrá su primer refuerzo en el plantel “millonario”. Se trata de Tobías Ramírez, un defensor central surgido de Argentinos Juniors. El futbolista resolverá los últimos detalles de la operación durante el fin de semana y el martes firmará su contrato para sumarse de inmediato al club de Núñez.

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    El joven de 19 años disputó un total de 43 partidos en el equipo de La Paternal desde su debut en 2024 justamente ante el Millonario en el Monumental.

    Si bien la prioridad de Coudet era un centrodelantero, en River aprovecharon una oportunidad de mercado y avanzaron por una de las promesas del “Bicho”. Así, la dirigencia logró concretar la operación por alrededor de 3.5 millones de dólares netos.

    River tenía un cupo de refuerzo extra disponible tras la salida de Matías Galarza Fonda a la MLS, cuyo plazo fue extendido especialmente para cerrar la negociación.

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    Tob&iacute;as Ram&iacute;rez tiene 19 a&ntilde;os y es la nueva incorporaci&oacute;n de River.

    Tobías Ramírez tiene 19 años y es la nueva incorporación de River.

    Cúando podría sumar minutos con River

    El defensor podría estar a disposición para el encuentro frente a Belgrano luego del parate por la fecha FIFA. Sin embargo, desde el cuerpo técnico no descartan que primero atraviese un período de reacondicionamiento físico, ya que apenas disputó dos partidos en lo que va del año.

    Por eso, su posible debut se daría a partir de la fecha siguiente cuando River afronte el duelo ante Racing, el domingo 12 de abril, en medio de una seguidilla exigente que incluirá compromisos por la Copa Sudamericana y el Superclásico frente a Boca.

    Quién es Tobías Ramírez, el nuevo convocado para River

    Detrás de su carrera también hay una historia personal significativa. Nacido como Tobías Emanuel Palacio, a los 13 años decidió adoptar el apellido de su padrastro, quien lo crió junto a su madre. Desde 2024, legalmente es Tobías Ramírez, nombre con el que comenzó a construir su camino en el fútbol profesional.

    Surgido de Argentinos Juniors y oriundo de Virrey del Pino, cuenta con una destacada trayectoria en selecciones juveniles: disputó 27 encuentros en la Sub 17 y 20 en la Sub 20, donde fue capitán en el Mundial de Chile 2025, certamen en el que Argentina finalizó como subcampeón.

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