    • 7 de octubre de 2026 - 17:54

    Medidas preventivas emitidas por el INTA ante posibles efectos de un episodio intenso del Súper Niño

    El Súper Niño puede hacer sentir su intensidad desde octubre hasta finales de año e incluso en el comienzo de 2027. Esto lleva a tomar recaudos con el objetivo de minimizar los impactos que el fenómeno pudiera tener en rubros tan dependientes del clima como la producción agropecuaria. Ante esta situación el INTA propone una serie de medidas preventivas.

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    Por Equipo de Comunicación de INTA

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    El término Súper Niño se utiliza para describir un evento de El Niño de gran intensidad. Se trata de un fenómeno climático frecuente que se produce cuando las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial se mantienen anormalmente cálidas durante un período prolongado. Esta condición modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones habituales de lluvia, temperatura y ocurrencia de tormentas en distintas regiones del mundo. En Sudamérica, suele manifestarse mediante cambios significativos en el régimen de precipitaciones y una mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos, aunque sus efectos varían según la región y la época del año.

    Para las provincias de Mendoza y San Juan, los modelos climáticos indican una alta probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal entre octubre y diciembre, con posibilidad de extenderse hasta el mes de marzo. También se prevé una mayor ocurrencia de tormentas severas, con probabilidad de granizo destructivo y ráfagas de viento intensas.

    Este escenario presenta una doble cara: por un lado, mayor disponibilidad hídrica y mejores perspectivas para el abastecimiento de agua de riego; pero por otro, un incremento de los riesgos vinculados a tormentas y excesos de humedad.

    Efectos positivos

    Mayor disponibilidad de agua para riego

    Las nevadas registradas en la cordillera, superiores al promedio histórico, contribuirán a mejorar los caudales de ríos, arroyos y canales. Esto favorecerá la recuperación de embalses e incluso, permitirá contar con reservas hídricas para la próxima temporada agrícola.

    Oportunidad para la recuperación de pastizales

    Las mayores precipitaciones pueden incrementar la disponibilidad de forraje y mejorar la condición de los rodeos en las zonas de secano. Para aprovechar este beneficio será fundamental acompañar la respuesta del pastizal con un manejo adecuado de la carga animal, los períodos de descanso y las estrategias de pastoreo.

    Efectos negativos

    Mayor incidencia de enfermedades fúngicas

    Las condiciones de elevada humedad favorecen el desarrollo de enfermedades criptogámicas en vides, frutales y hortalizas. En vid, existen antecedentes de importantes daños productivos asociados al desarrollo de peronóspora durante la primavera y de botritis en etapas cercanas a la cosecha.

    Cambios en la dinámica de plagas

    Las modificaciones en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones pueden alterar los ciclos biológicos de diversos artrópodos, afectando la evolución de plagas ya conocidas e incluso generando comportamientos poco previsibles en otras especies.

    Frutales, vides y olivos

    Las lluvias durante floración pueden interferir con la polinización y favorecer enfermedades de la canopia. En etapas cercanas a la cosecha, aumentan las probabilidades de rajado y deterioro de los frutos.

    Hortalizas

    En cultivos como ajo y cebolla, el principal riesgo se relaciona a que el exceso de agua favorece el desarrollo de patógenos que pueden dañar los bulbos causando pudrición. En consecuencia, el drenaje y las condiciones del suelo serán factores clave. También pueden verse afectados cultivos cuyos frutos permanecen en contacto con el suelo, como zapallo, melón y sandía. Otras especies, entre ellas tomate, pimiento, papa y pepino, presentan alta susceptibilidad a enfermedades criptogámicas favorecidas por excesos de humedad.

    Producción de semillas

    Las precipitaciones durante la floración pueden ocasionar el lavado de estigmas y afectar la polinización. Asimismo, la lluvia en etapas posteriores puede dificultar las operaciones de cosecha y secado e incrementar los problemas sanitarios asociados a una elevada humedad relativa ambiente.

    Crecidas y anegamientos

    Las lluvias intensas pueden provocar desbordes de canales, inundaciones locales, anegamientos y dificultades para la circulación de personas y maquinaria. En sectores con baja pendiente y escasa capacidad de evacuación de agua, como Corralitos, Bermejo, y algunas otras áreas del cinturón verde, existe riesgo de acumulación de agua por escorrentía, con posibles daños en cultivos e infraestructura.

    Medidas preventivas recomendadas

    El INTA recomienda mantenerse muy atentos a los pronósticos meteorológicos y actuar con anticipación. Se detallan algunas sugerencias:

    Protección física

    • Revisar y reparar las mallas antigranizo en viñedos y frutales.
    • Verificar el estado de estructuras, invernaderos y sistemas de conducción para minimizar daños por viento.

    Monitoreo y control sanitario

    • Mantener e intensificar el monitoreo del estado sanitario de los cultivos.
    • Disponer con anticipación de insumos para la realización de tratamientos preventivos.
    • Verificar el correcto funcionamiento de mochilas, pulverizadoras y atomizadoras.
    • Quienes contraten servicios de aplicación, incluidos drones, deberían coordinar con anticipación las posibles intervenciones.

    Drenajes e infraestructura

    • Mantener limpios cauces, acequias, canales de riego, desagües y sistemas de drenaje.
    • Revisar puntos críticos donde puedan producirse obstrucciones o acumulación de agua.

    Gestión del riesgo

    • Evaluar herramientas de cobertura disponibles y mantenerse informado sobre programas provinciales o nacionales de asistencia ante contingencias climáticas.

    Para un mayor asesoramiento, se puede acudir a las Agencias de Extensión Rural del INTA en la región.

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