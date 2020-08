Todo comenzó con una idea de Ricardo Sánchez, profe de la escuela Paso de Valle Hermoso de Chimbas, quien se contactó con José Grosso, docente de la Escuela Industrial de la UNSJ para fabricar juegos de ajedrez y damas en 3D, con el fin de contener a los alumnos en época de pandemia. Lo que seguramente no contemplaron es que esta propuesta, además de cumplir el objetivo inicial, tomó un nuevo y loable rumbo. Ahora, esos juegos también se están produciendo con sistema Braille para personas ciegas a partir de los 6 años aproximadamente. en este momento están en plena ejecución y pronto comenzarán a ser entregados a los beneficiarios para que no sólo puedan entretenerse, sino también incentivar su desarrollo cognitivo y ayudarlos en el aprendizaje a través del juego. El equipo de trabajo ya piensa en la tercera etapa que estará destinada a juegos para adultos mayores, teniendo en cuenta que está comprobado que el ajedrez mantiene la mente activa y favorece enfermedades como el Alzheimer.

"Soy un entusiasta de la impresión en 3D y estaba haciendo máscaras faciales cuando me llamó Ricardo para preguntarme si era posible imprimir piezas de ajedrez para los chicos. Es que la falta de conectividad y por tratarse de una zona vulnerable, los alumnos no siempre podían hacer las tareas. Esta era una alternativa para que obtengan un desarrollo intelectual que reemplazara de alguna manera lo que no hacían y fuera un detonante para el aprendizaje. Así surgió ese proyecto de extensión que presenté en la Universidad para construir 200 juegos, cien de ajedrez y cien de damas, con tecnología 3D y con reciclaje de tapas respectivamente", cuenta José sobre la etapa inicial.

En esta primera parte, intervinieron los clubes de alumnos de la Industrial, tanto el de Tecnologías en 3 D como el del Constructor.

Una vez cumplida esta fase, y cuando ya habían repartido los juegos para todos los chicos de la escuela, nació la idea de ampliar el proyecto teniendo en cuenta los beneficios que esto tiene para el desarrollo congnitivo de las personas. Es justo aquí cuando surgió la idea de los denominados "juegos adaptados".

"En esta etapa se sumó Lucía Ponce, la Embajadora del Sol, junto con otros profesionales que manejan la parte de Braille, para comenzar a producir los juegos. También se incorporó la cantante Fátima Garro, quien se encarga de supervisar todo el proceso de producción. Además contactamos a Carolina Cayo, una campeona argentina de ajedrez adaptado, que es sanjuanina y vive en el sur, para que ella colabore con su experiencia en este proyecto y a Román Hermann, destacado ajedrecista argentino", indica Grosso, a cargo de la coordinación general de la iniciativa.

Fátima juega un papel fundamental porque es quien evalúa si el Braille está bien aplicado y todo aquello tan necesario para que sea funcional a sus fines. Luego de identificar cada pieza, incluso de aprender a jugar, dio el visto bueno para el primer prototipo.

La cantante Fátima Garro fue la encargada de supervisar que el sistema Braille funcione a la perfección en todas las piezas del ajedrez.

Las ideas parecen no terminarse más, tanto que el equipo de trabajo que está en plena producción de los juegos ya piensa en organizar un Campeonato de Ajedrez Adaptado, pos pandemia.

En estos momentos estamos en la producción de piezas con la impresora tres D, junto con parte de la gente del equipo. Paula Alcalde hace los tableros con láser ya que también llevan un relieve; Lucía Ponce está con los instructivos para jugar que luego llegarán a Fátima para que los controle y empezar con la impresión en serie‘, destaca el profe.

Un vez listos, serán donados a alumnos de la Escuela Braille y a aquellas personas ciegas que lo requieran y tengan más de seis años, que es la edad en la que los chicos pueden empezar a entender la metodología del juego, y sobre todo porque las piezas son muy pequeñas.

Los costos y el trabajo que esto genera está totalmente financiado por los integrantes del equipo, ya que no cuentan con ningún apoyo en esta etapa destinada a juegos adaptados.

Aún no han recibido donaciones ni ayuda, aún cuando uno de los componentes más importantes -filamentos-, son bastante costosos. Quienes deseen colaborar con este material pueden ponerse en contacto con José Saball de San Juan TEC, donde pueden ser adquiridos. O bien comunicarse con José Grosso al teléfono: 264 457 1809.

Por ahora producirán 20 juegos que serán entregados apenas termine la Fase 1 de la cuarentena, luego continuarán con más si los recursos se los permiten.

Otra de las bondades de jugar es que la introducción en los hogares de juegos de estrategias tiene también como objetivo implícito que los alumnos permanezcan en sus casas con un nuevo entretenimiento que pueden compartir en familia, haciendo más llevadero el aislamiento social.

La tercera etapa apuntará a realizar juegos para las personas de la tercera edad que están en geriátricos y ahora no pueden recibir visitas. Esto no sólo los ayuda como un entretenimiento si también a "lidiar con las enfermedades de la edad, como el Alzheimer porque ayuda a mantener la mente activa", indica Grosso.

Parte de los integrantes del equipo de trabajo de la primera etapa del proyecto durante la entrega de los juegos de damas y ajedrez a la Escuela Paso de Valle Hermoso de Chimbas.

Palabra de la ciencia

La estudios científicos indican que hay una infinidad de beneficios de los juegos vinculados a la mente. Está comprobado que ayudan a la inteligencia lógico-matemática, a la capacidad de frustración que es una habilidad social, aprenden a tener estrategias en la vida como ganar y enfrentar una situación problemática y reduce las posibilidades de tener Alzehimer.

Está confirmado que al practicar juegos de mesa se producen más sustancias químicas que permiten la conexión de neuronas. Hay procesos cognitivos beneficiados por los juegos de mesa.

Numerosos estudios realizados por prestigiosas entidades como la Institución Albert Einstein, The New England Journal of Medicine, universidades, sociólogos y pedagogos de todo el mundo, señalan, que el aprendizaje de juegos de estrategias como el Ajedrez y las Damas en edades tempranas del niño contribuyen de forma representativa al aumento del rendimiento escolar.

La primera etapa

Cuando el profe Ricardo Sánchez, tomó la iniciativa de pedirle a su colega José Grosso de la Escuela Industrial que hicieran juegos de ajedrez y damas para contener a sus alumnos fue con el claro objetivo de ayudarlos a mejorar la calidad de su desarrollo cognitivo. El había detectado muchas dificultades de los alumnos a la hora de realizar las tareas escolares en casa, especialmente las de Matemáticas. en ese contexto elaboraron un proyecto entre las dos escuelas: "Contención y Aprendizaje Escolar en el Marco del Aislamiento Social Covid-19".

Así los alumnos de la Escuela Industrial de la UNSJ, comenzaron a fabricar juegos de ajedrez y damas con una impresora 3D, para donar a sus pares de primaria de la escuela Paso de Valle Hermoso de Chimbas.

Los chicos del Laboratorio de Fabricación Digital fueron los encargados de hacer los tableros y piezas de ajedrez y damas con una impresora 3D. A la par, reciclaron las tapitas de plástico y otros materiales que juntaron sus compañeros del Club Medioambiental. Una tarea beneficiosa, se la mire por donde se la mire.

Como si eso fuera poco también grabaron tutoriales para que los alumnos aprendieran a jugar, y así lograr los objetivos con el seguimiento de los docentes.

Como todo no podía ser tan perfecto, se encontraron con el obstáculo de no contar con fondos para hacer una cantidad suficiente, pero pudieron salir adelante con donaciones particulares y de otras instituciones.