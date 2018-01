¿Qué es un alfa? El alfa es el líder de la manada. Se lo conoce como el "macho alfa" o la "hembra alfa'. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Alfa es la estrella más grande de una constelación. Los seres humanos fuimos creados para dominar, multiplicarnos y gobernar. Es decir, para ser cabeza. Y eso es precisamente lo que significa ser alfa.



Pero nuestra cultura está basada en la cultura griega. En toda nuestra sociedad occidental tenemos una influencia griega enorme y los griegos, entre muchas cosas que nos transmitieron, nos legaron el siguiente concepto: hay líderes y seguidores, o amos y esclavos. Eso enseñaban Sócrates y todos los filósofos de la época y está impregnado en nuestras mentes. Por eso, hoy tenemos personas que lideran y personas que son lideradas y nunca van a liderar porque creen que nacieron para funcionar como betas y no como alfas.



Muchos humanos no avanzan en la vida porque escogen ser betas. ¿Por qué? Porque han adoptado la idea de la cultura griega y, desde que nacieron, son betas y están esperando al líder salvador, al alfa que los salve. Pero nuestro propósito en esta tierra es que seamos todos cabeza. Fuimos diseñados para ser alfas.





¿Qué hace el líder alfa?





Principalmente forma a otros alfas. Se rodea de betas y los convierte en alfas porque trabaja con otros líderes. De los lomos de Bernardo Hussein, el premio Nóbel de fisiología, salió Federico Leloir, otro premio Nóbel. De Hussein salieron gran cantidad de médicos investigadores porque este hombre era un alfa, un líder, pero se rodeó de otros alfas y buscó betas (gente que no era alfa) y los formó para que se hicieran alfas.



Conocí a un médico que se fue a vivir a otro país, un neurocirujano muy importante. Él me contó que su jefe no le permitía crecer. Entonces le dejaba los casos en los que ya no había más nada que hacer (porque los mejores casos los reservaba para otro neurocirujano muy famoso de ese país). A este médico no le quedó otra alternativa que irse al exterior.



Esta actitud la vemos en el trabajo y en todos lados. Cuando alguien quiere crecer, cuando alguien quiere surgir, si el alfa que está adelante no es seguro le va a poner piedras en el camino para detenerlo. El alfa inseguro te pone un techo, te ata. En cambio, el alfa seguro tiene el sueño, el anhelo, el deseo de rodearse de "los mejores", es decir, de gente ganadora.



El líder alfa forma equipos. Si querés ser un líder de excelencia, en el ámbito donde te muevas, tenés que armar tu equipo. Invertí tiempo en rodearte de gente que sea beta, gama, delta, etc., a quien vos formes para que se conviertan en grandes líderes. El líder inseguro que no forma su equipo no construyó una visión nueva para adelante. Entonces no juega a conquistar terreno nuevo, sino a mantener el que ya logró.

¿Elegís ser alfa o beta? La elección es tuya.



Bernardo Stamateas: es un psicólogo argentino, nacido en el barrio porteño de Floresta y de ascendencia griega. Luego de cursar la secundaria en los colegios Larroque y Mariano Moreno estudió Licenciatura en Psicología en la Universidad Kenneddy.



Es un destacado escritor y conferencista a nivel nacional e internacional. Sus libros hoy son leídos por todos los sectores de la sociedad. Varios de sus libros se convirtieron rápidamente en best sellers del mercado argentino.