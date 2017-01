Fotos: Pixabay.com

Estar solo, sin pareja, sin otro familiar o conocido con una situación personal similar, o inclusive no coincidir con el grupo de amigos, no es excusa para no salir de vacaciones. Al contrario. El mercado turístico tiene cada vez más opciones para aquellos que tienen que armar valijas en soledad y planear un viaje, tengan la edad que tengan. Es que los indicativos de la realidad marcan el pulso de este tipo de salidas: cada vez más hay más personas solteras, viudas o divorciadas, que tienen disponibilidad horaria, no tienen mayores complicaciones de terceros y han descubierto el placer de conocer el mundo. Para ellos se organizan paquetes a medida, que se comparten con otros viajeros sin compañía.



Eso sí, los responsables de las agencias dejan bien en claro que, lejos de ser ofertas que tengan una finalidad amorosa -léase no son viajes para ir a encontrar "la media naranja'' o emprender una relación ni mucho menos- se sostienen como verdaderas propuestas turísticas, con recorridos pautados e inclusive actividades en grupos coordinadas para fomentar buenos momentos, la distensión y por qué no, generar amistades para ir a comer juntos o a la playa, compartir una salida o una excursión por ejemplo en lugar de tener que hacerlo en soledad. "Pero si alguien no está de acuerdo y quiere no hacer las actividades, ir a comer solo y disfrutar de no tener contacto con otros, puede hacerlo por supuesto. Cada uno es libre lógicamente de hacer y actuar como se sienta cómodo. Claro que se respeta la necesidad de independencia y privacidad que cada uno tiene'', explica Silvia Yafar desde su agencia Money Tur, quien reconoce que muchos de estos viajeros tienen mucha predisposición para entablar vínculos con otros.

De hecho, previo al día de salida, hay una reunión para conocerse y para "romper el hielo''. Es más, se puede pedir alojarse en una habitación single o si hay "buena onda'' con alguien del grupo, compartir la habitación, con lo cuál bajan los costos.



"La experiencia me indica que quien está solo la pasa muy bien con este tipo de propuestas, se divierte, conoce otra gente y no es de extrañar que a la vuelta del viaje pongan fecha para un próximo encuentro y por qué no, sea el puntapié inicial para futuros viajes'', detalla. Para lograrlo está todo pensado: un coordinador permanente que organiza salidas grupales, propone actividades y hace sugerencias para que quien va solo no se sienta mal y disfrute todos los momentos.



Generalmente los contingentes se arman según las edades de los viajeros. Aunque según la experiencia de Yafar -una de las primeras en la provincia en ofrecer estos paquetes y sostenerlos en el tiempo- hay gente de todas las generaciones disponible para reservar un lugar en el avión y en el resort, tanto mujeres (que son las que más se animan) como hombres (son menos, pero los hay). Los grupos etarios que más consultan van desde los 30 a los 60 años.



"Solas y solos es una propuesta que se mantiene todo el año pero que se potencia en verano porque buena parte de los destinos más elegidos son los de playa, que tienen muchos atractivos en sí mismos'', cuenta Silvia Yafar. Es por eso que no es de extrañar que destinos como los caribeños República Dominicana, Venezuela y Cuba, pero también Brasil y Uruguay sean los más elegidos, aunque también hay viajeros solos que se animan a otros puntos del planeta, sin importar las distancias ni los idiomas. Claro que también, hay paquetes a ciudades argentinas que tienen mucho éxito. Estos generalmente se ofrecen en fines de semana largo, de la segunda mitad del año, entre las vacaciones de invierno y el mes de noviembre. Tandil, Merlo, Cataratas de Iguazú son un buen paisaje para los solos y solas. Es más, según cuenta Silvia Yafar, San Juan a la luz de la luna (salida nocturna con luna llena a Ischigualasto) hace muchos años fue el escenario ideal para un contingente de turistas solos que quedaron maravillados con la experiencia.

Un buena idea

Según los antecedentes que atesora Silvia Yafar, fue Alfredo Luquer quien el inventor a nivel nacional de los paquetes para solos y solas con su agencia de turismo.

Meca single

Tal es la demanda de quienes viajan sin compañía que hasta se ha creado en el calendario turístico una fiesta de Solos y Solas, que tiene como punto de encuentro Cuba y que se extiende por toda una semana -de sábado a sábado- en el mes de junio. La convocatoria es solo para mayores de 18 años interesados en hacer nuevos amigos y pasarla bien. Hay un programa de actividades que incluye cócteles y cenas temáticas, actividades deportivas, recreativas y muchos bailes y juegos en la playa. Por supuesto, también hay excursiones.



Opciones para ir armando las valijas





.Isla Margarita (Venezuela): Vuelo directo desde Buenos Aires. El viaje está programado del 21 al 29 de enero. Con 8 noches de alojamiento en Dunes Hotel & Beach Resort All Inclusive. El paquete incluye coordinación, reunión previa al viaje y asistencia al viajero. En una habitación single cuesta 1395 dólares (más 380 dólares en concepto de impuestos) y en una doble para compartir 1215 dólares (más 360 dólares de impuestos).





.Natal (Brasil): Para disfrutar del noreste brasileño en todo su esplendor con 8 noches de alojamiento (del 2 al 10 de febrero próximo) en el hotel Eusites Vila do Mar con régimen de media pensión (no incluye bebidas en las comidas, propinas, taxis, llamadas telefónicas, salidas o excursiones opcionales), asistencia al viajero, coordinador, ticket aéreo desde Buenos Aires. Alojándose en una habitación single 1840 dólares (más 310 dólares de impuestos) y en una doble para compartir con otra persona del contingente 1410 dólares más 290 dólares de impuestos.





.Punta Cana (República Dominicana): Programa del 13 al 20 de febrero por 7 noches de alojamiento en el Resort all inclusive Vista Sol Punta Cana de 4 estrellas y sus 5 restaurantes a la carta y buffet, shows, bebidas con o sin alcohol, discoteca, servicio de playa y actividades en las 3 piscinas o en las arenas blancas frente al mar. En habitación single tiene un valor de 2284 dólares (más 1031 dólares de impuestos) o en habitación doble para compartir con otro viajero, 2018 dólares más 983 de impuestos totales.





.Cayo Guillermo y Varadero (Cuba): Viaje del 1 al 14 de mayo del 2017. El paquete incluye 7 noches en el Resort Iberostar Daiquiri en el primer destino y 6 noches más en el Ibertostar Laguna Azul, ambos con all inclusive (todas las comidas y bebidas, con o sin alcohol). Vuelo directo desde Buenos Aires con la empresa Cubana de Aviación, traslados, coordinador permanente, asistencia al viajero, visa de Cuba, salidas a discotecas, shows diarios, restaurantes temáticos, servicio de playa, actividades, etc. En habitación single 2286 dólares (más 676 dólares de impuestos) y en habitación doble a compartir 1847 dólares (más 600 dólares de impuestos).



Fuente: Money Tur (Santa Fe y Sarmiento / [email protected] ).