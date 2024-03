Con el fin de contribuir a recuperar y promocionar las exportaciones de la Provincia de San Juan, la dirección de Comercio Exterior dependiente del Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de Marcelo Orrego, difunde periódicamente informes de mercados, elaborados en base a información propia y de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional entre otras fuentes.



En esta oportunidad abordamos el comportamiento general de nuestro principal socio comercial del Mercado Común del Sur, Mercosur, la República Federativa del Brasil. A lo largo del 2023 las importaciones desde este país crecieron un 9,3% anual, alcanzando U$S 16.777 millones CIF, mientras que las exportaciones fueron de U$S 11.989 millones FOB, lo que representa una caída del 8,5% y resulta en un déficit comercial acumulado de U$S 4.788 millones. Esto es un 113,3% mayor al de 2022.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESTINO:

Se trata del país más grande de América latina, con una superficie estimada en más de 8,5 millones de km¦. Brasil es el quinto país más grande del mundo en área total (equivalente a 47 % del territorio sudamericano).



210 millones de habitantes hacen de Brasil el quinto país más poblado del mundo, pero, presenta un bajo índice de densidad poblacional. Portugués es su idioma oficial y el más hablado.

Aspectos económicos relevantes: Es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), G20, Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), Unión Latina, Organización de los Estados Americanos (OEA), Organización de los Estados iberoamericanos (OEI), Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), además de ser uno de los países BRIC.



PBI per cápita: U$S 9.071 Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) R$ 2200,00 U$S 453,25 Moneda: Real



> Relaciones bilaterales con Argentina

Entre Argentina y Brasil son estrechas e históricas y abarcan todas las dimensiones posibles: la economía, el comercio, la cultura, la educación y el turismo.



Son países vecinos de América del Sur y las dos economías más importantes de América del Sur. Ambas naciones juntas representan el 63% de la superficie total de América del Sur, el 60% de su población y el 61% de su producto interno bruto. Brasil es el mayor mercado de exportación e importación de Argentina, mientras que Argentina es el tercer mayor mercado de exportación e importación de Brasil.



Argentina es el principal destino de la inversión extranjera directa en América del Sur. Las inversiones brasileñas en Argentina están principalmente en petróleo, cemento, minería, acero, textiles, cosméticos, bancos, alimentos y bebidas. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América latina y el Caribe, el cuarenta por ciento de la inversión directa en Argentina proviene de Brasil. Brasil es el principal destino y también el principal proveedor de Argentina, con una participación muy significativa tanto en las exportaciones (18%) como en las importaciones (24%) del país vecino. Sin embargo, el mercado argentino es crítico para la industria brasileña.



COMERCIO CON SAN JUAN

Brasil es el tercer mercado en valor FOB después de Suiza e India, pero el principal destino en volumen de exportación medido en kilogramos.



Nuestra provincia exportó unas 67 mil toneladas de productos en el 2023 por un valor FOB de U$S 75 millones que significaron una reducción del 5% respecto de los casi U$S 79 millones del 2022; pero del 12% desde el año 2018 en virtud de las políticas macroeconómicas anti exportadoras aplicadas desde el 2019 en el país y que redujeron o exterminaron sectores productivos de las economías regionales como la cuyana, expulsando trabajadores.



Un dato no menor es que en volumen reducción fue inferior, un 1%, comparando el año pasado con el 2022. Pero con un aumento del 23% en volumen marcando la obligación de los exportadores de vender a menor precio por diferencias de tipo de cambios que llevaron los precios relativos a ser en muchos casos adversos a la competitividad argentina en el exterior en el quinquenio 18-23.



PRODUCTOS EXPORTADOS

Son numerosos los productos exportados por San Juan al mercado brasileño y en el top five se ubican las uvas secas incluidas las pasas, los ajos frescos o refrigerados excluidos p/siembra, las cebollas frescas o refrigeradas, excluidas p/siembra, surtidos de juntas de distinta composición presentados en distintos envases, excluidas juntas metaloplásticas y mecánicas de estanqueidad y los tomates enteros o trozos, preparados o conservados, s/vinagre o ácido acético.



El ranking de los primeros 10 productos lo completan las aceitunas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, s/congelar, las camisas excluidas de punto, de algodón, p/hombres y niños, las juntas metaloplásticas; los pistachos s/ cáscara, los vinos excluidos espumosos y el mosto de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol, en envases.



PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO(Fuente: Unlimited world)

* São Paulo: Como el estado más poblado y económicamente desarrollado de Brasil, São Paulo es un destino clave para las importaciones argentinas. Los productos importados abarcan una amplia gama de industrias, desde productos manufacturados hasta alimentos y bebidas.

* Río de Janeiro: La ciudad de Río de Janeiro es otro destino relevante para las importaciones argentinas en Brasil. Las importaciones argentinas a Río de Janeiro incluyen productos químicos, equipos industriales, productos textiles y alimentos.

* Paraná: El estado de Paraná, que limita con Argentina, es un destino estratégico para las importaciones provenientes de su vecino. Las importaciones argentinas a Paraná incluyen productos agrícolas, maquinaria, autopartes y productos químicos.

* Santa Catarina: El estado de Santa Catarina, situado en la región sur de Brasil, es otro destino importante para las importaciones argentinas. Las importaciones argentinas a Santa Catarina incluyen productos manufacturados, equipos electrónicos, productos químicos y alimentos.

* Río Grande do Sul: El estado de Río Grande do Sul, también en la región sur de Brasil, tiene una relación comercial sólida con Argentina. Las importaciones argentinas a Río Grande do Sul incluyen productos agrícolas, vinos, calzado, productos químicos y maquinaria.



Errores comunes: Los principales errores a la hora de hacer negocios con Brasil son: 1) Desconocer los requisitos y regulaciones aduaneras. 2) No realizar una investigación de mercado adecuada. 3) Problemas de embalaje y etiquetado. 4) No considerar los aspectos culturales y lingüísticos y 5) No contar con socios o agentes locales confiables.