Alfalfa para rotaciones, en finca Manrique, departamento San Martín.



En palabras del Ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, "la rotación ideal de suelos, el aprovechamiento racional de los recursos, la mejora de negocios en el sector rural, la suma de voluntades, todo esto se vincula con la intención del Gobierno Provincial de intensificar gestiones que unan los sectores del tomate y el ganadero".



El mensaje claro y contundente, dado en entrevista exclusiva con Suplemento Verde, fue motivo del cierre del IV Encuentro Argentino de Tomate, que se desarrolló el martes y miércoles en nuestra provincia.



Posteriormente el Secretario de Agricultura, Ariel Lucero Reinoso, en la gira a campo que se desarrolló por emprendimientos productivos de San Martín y Rawson, dijo "estamos en un momento de transición, en el que hace falta dar un paso hacia la búsqueda de cultivos que complementen con el tomate para industria, que armen una fase de integración de la parte agrícola, la industria y la ganadera. Opinamos desde nuestra área, que la etapa económica final, va a mejorar y la de campo también, si unimos a las voluntades que representan los chacareros, los profesionales que acompañan y los sectores de servicios, con los criadores de animales".



Es que, considerando que de prácticamente 100.000 hectáreas en San Juan, sólo el 2 por ciento es tomate para industria, hay acompañamiento desde el gobierno para el acceso a compras de maquinarias agrícolas, de cosechadoras, de equipos de goteo, como también de animales vacunos, y equipamiento variado para su trabajo de recría; además de tierras fiscales, los funcionarios del gobierno provincial comentaron orgullosos que "tenemos Ullum, Caracoles, Punta Negra y luego Tambolar y El Horcajo para el manejo de aguas, hay 130 días de cosecha lo que es el doble de muchas zonas productivas del mundo, y ahora el tema ganadero, hacen que uniéndolos podamos potenciar ambos aspectos".



Omar Zamorano, ingeniero agrónomo asesor de proyectos ganaderos, explicó que "es urgente la rotación de suelos en tomate para industria; afecta los rendimientos finales y la sanidad de suelos y cultivos fundamentalmente. Deseamos mantener niveles de producción, eliminar malezas, alterar ciclos de plagas y enfermedades, frenar la salinización de algunas zonas, aumentar la materia orgánica entre otras cosas. Viendo alternativas, aparecen el sorgo, el girasol y la moha, todos cultivos de verano, que se dan bien, y son simples. Pero el sorgo no tiene venta; el girasol necesita maquina cosechadora especifica; la moha no es comercial. Podría ser el algodón, pero necesitamos una planta desmotadora moderna para separar la semilla de la fibra. Queda el maíz, que puede ser muy atractivo. Son 23.500 novillos gordos los que se faenan en San Juan; es decir, se requieren unas 2.600 hectáreas de maíz en la provincia para el engorde solo. No se incluye la recría y las granjas avícolas por ejemplo. Con la nueva planta de faenamiento recién inaugurada, se necesitarán 8.900 hectáreas de maíz en el futuro. El maíz lo elegimos porque es rústico, se da bien, se almacena sin problemas y es muy comercial, es moneda corriente. Sería para rotar el tomate y venderlo a los animales."



Dijo "se ha pasado de 7.000 a 12.000 kilos por hectárea, con buenas semillas y fertilizaciones acordes, esto lo transforma en un cultivo atractivo para los próximos años, de ciclo corto y renta asegurada".



Zamorano detalló que el costo de una hectárea hoy rondaría aproximadamente los 48.600 pesos, y que habría que hacer módulos de por lo menos 5 a 7 hectáreas.



A campo, en San Martín, Juan Manuel Manrique, joven productor pocitano, indicó que "nosotros estamos con rotaciones que van a 4 años de alfalfa y luego hacemos chacras, ajo o cebolla. También tomate. Es lo ideal rotar. Con dos herbicidas controlamos todas las malezas de pasturas, y luego de sufrir mucho con las enfardadoras y su enorme necesidad de gente para cargar, descargar, etc, nos pasamos a los rollos, con 2 personas manejamos todo. Aquí la mecanización es fundamental".



Anunció "fertilizamos con nitrogenados, algo de azufre y fósforo. El rollo es muy cómodo para manejarlo y trasladarlo. Lo vendemos a $6 el kilo; en verano es más barato. Tenemos 6 cortes al año, y eso es variable según zona, variedad de alfalfa, microclima, etc".



Posteriormente, la gira continuó en la finca Dallazuana, en Rawson, cercana a la nueva planta de faena provincial. Allí, Manuel Victoria, médico veterinario de gran experiencia en temas ganaderos, comentó a los presentes "tenemos 800 animales, con 40 hectáreas de alfalfa y unas 30 de verdeos. Estamos a full, teniendo el doble de animales de lo normal, con 20 animales por hectárea. Usamos subproductos de apoyo alimenticio, como es el caso del orujo, de los restos de pasas de uvas, de los zapallos y otros. Nosotros necesitamos alimentos baratos y que estén cerca, ahí entra el maíz local perfectamente.



Son 110 hectáreas la propiedad, y nuestro objetivo es la recría, es decir recibir animales de 160 ó 170 kilos y subirlos unos 100 kilos aproximadamente. En nuestro manejo, a la noche están en un corral y de día pasan a otro, con diferentes alimentaciones. Al final, deseamos llegar a los 1000 animales totales".



Mencionó "estamos entre 400 y 500 gramos de engorde diario, damos una dieta que lleva 60 % de restos de pasas y 40 % de orujos; también picamos zapallos con el mixer. Esto, más la base, que por supuesto, es alfalfa. Tenemos toda la maquinaria. Y esto es el paso previo a los feedlots que comercializan animales grandes, de 380 a 400 kilos".



Puede haber una integración importante con el sector tomatero, con rotación de suelos y con maíz.



Desde estas páginas, que desde hace 30 años acompañan al sector agroindustrial y ganadero local, vemos con muy buenos ojos el hecho de trabajar mancomunadamente en dos rubros diferentes. Hay conocimientos y tecnología en la producción de tomates para fábrica, y la parte ganadera está en franco crecimiento, con apoyo fuerte en equipamiento e infraestructura, más genética y experiencias que se van sumando. Es un dúo que puede dar que hablar, bajará los costos, aumentará los rendimientos, hará eficientes los negocios... a futuro.





Ganadería en Rawson, como complemento atractivo al negocio.

