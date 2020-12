Un símbolo propio de la Navidad son los villancicos. En un principio se trataban de canciones profanas de origen popular, pero con el paso del tiempo comenzaron a relacionarse con la Navidad. Han mutado tanto que actualmente el término denomina un género musical cuya letra hace referencia a la época navideña.

Cientos son los artistas que han reversionado villancicos clásicos o que han trabajado en composiciones originales para rendir homenaje a esta época del año. Repasamos algunos de los más populares, pasando por diversos géneros, para el disfrute de todos.

“All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey

No hay película o serie de temática navideña que no haya usado esta canción escrita e interpretada por Mariah Carey en 1994 y aún continua vigente, siendo número 1 durante esta época del año.

Es sin duda uno de los villancicos más populares de esta época y se pueden escuchar distintas versiones del mismo, como por ejemplo la de Michael Bublé, Fifth Harmony, Ariana Grande, y hasta Justin Bieber hizo un dueto con Carey hace algunos años atrás.

“Llegó la Navidad”, de Generación Escogida, Ozuna y Chistian Nieves

El reggaetón también hace honor a esta época del año. Lanzado en 2018, el tema es una combinación del contagioso ritmo característico de este estilo con voces angelicales de niños en los coros y letra cargada de espíritu navideño.

“Feliz Navidad”, por La Casa Azul

Si bien el autor de este popular villancico es el puertorriqueño José Feliciano, fue reversionada por artistas de todo el mundo, como Céline Dion, Raffaella Carrá y hasta Gwen Stefani. Pero sin duda una de las versiones más peculiares de “Feliz Navidad” es la realizada por el proyecto de electro pop español, La Casa Azul.

“Jingle Bells Rock”, por Kylie Monogue

Infaltable. Una muestra que, a pesar de los años, aun continua vigente, ya que este popular villancico, que se ha escuchado alrededor del mundo en innumerables ocasiones, interpretada por cuanto artista ha podido, es del año 1957.

La australiana Kylie Minogue es una de las tantas artistas que hizo su propia versión de este villancico, de manera más rockera.

“Soy Feliz en Navidad”, de Sonora Matancera y Celia Cruz

Una salsa de ritmo pegadizo con la reconocida voz de la gran Celia Cruz, “Soy Feliz en Navidad” versiona con éxito y en clave cubana el famoso villancico “Jingle Bells”.

“Noche de paz”, por Carla Morrison

Este villancico del 1800 fue declarado Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad en 2011. Versionado en distintos idiomas y por una amplia cantidad de músicos, sin duda es uno de los más lindos, ya que transmite tranquilidad y como lo dice su nombre, paz.

“Blanca Navidad”, por Trio Los Panchos junto a Eydie Gorme

Incluida en el disco Navidad means Christmas, el Trio Los Pancho reversionó el clásico villancico “Blanca Navidad” llevándolo al género bolero.

“Last Christmas”, por The XX

Otro villancico popular que suena en sus distintas versiones es el compuesto por George Michael en 1984, cuando integraba el grupo Wham! Una de las reversiones más originales de este tema es la que grabó la banda inglesa The XX en 2012.

Sin duda hay muchos más temas navideños para sumar a la lista, ¿cuál agregarías?