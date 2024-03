Solo basta mirar a su alrededor para comprobar que cada vez hay más "perrihijos" y que sus dueños no quieren dejarlos solos en casa. Quieren compartir con ellos -porque los consideran parte de sus familias- la cotidianeidad y sus rutinas. Claro que no siempre es posible. Hay lugares donde los animales tienen prohibido el acceso pero a la par, cada vez más, hay otros que les abren las puertas de par en par.

Eso fue lo primero que pensó el fotógrafo y técnico en Turismo Javier Baragaño. Compartió su idea con Gisela Roca y Antony Castro, los dueños de Mundo Mascotas, una casa especializada como su nombre lo indica en los animalitos domésticos, al que le ofrecen desde servicios de peluquería hasta accesorios que les hacen la vida más cómoda a los protagonistas de cuatro patas y sus dueños (desde mochilas para traslados, indumentaria, snacks o collares hasta sillones, cuchas, cremas para proteger el pelaje, entre otros elementos). Fue por eso que los tres decidieron empezar a registrar todos aquellos sitios donde los animales son bienvenidos y así armar la primer ruta "Pet Friendly" de la provincia.

El afán del trío está centrado en hacer crecer la comunidad "mascotera" es por eso que en principio hicieron circular una de las preguntas frecuentes que se y les hacen a diario: ¿dónde podemos ir con nuestras mascotas en San Juan? Casi nadie tenía respuestas, pero sí muchas inquietudes. Ni siquiera de manera oficial. "Pregunté en Turismo y ellos sólo saben que el Hotel del Bono es pet friendly y en Ambiente saben que hay establecimientos que podrían entrar en esta categoría pero no tienen un listado. Entonces empezamos a relevar y aparecieron un montón de lugares posibles, más de los que imaginábamos", explica Baragaño, quien está abiertamente definido como un "cat lovers".

Hasta ahora, según detalla este inquieto especialista en imágenes y redes sociales, encontraron varios bares y confiterías (los responsables incluyen a Donatta del Desierto, Soul Bier y Ancestral), cafeterías (Juana House y Bonito Café) y espacios de recreación como La Paz Beach en el Dique Punta Negra y Campo de Estrellas, uno de los sitios para hacer astroturismo en Albardón. El profesional añora que puedan sumarse muchos más restaurantes, alojamientos, espacios para actividades recreativas y culturales, lugares para vivir experiencias y comercios en general, los que una vez aceptados serán agruparlos en un documento por categorías y calificados del 1 al 5 huellitas, según sus características y posibilidades.

Sin lugar a dudas, la intención de estos emprendedores es conocer cuáles son los lugares que se catalogan o quieren ser apto mascotas, pero a su vez visitarlos para corroborar en detalles algunos ítems básicos.

Es que con la simple intención no basta. Hay requisitos: uno tiene que ver con la bioseguridad del lugar, esto es comprobar cómo se desinfecta para evitar la proliferación de garrapatas, piojos y pulgas, si aplica líquidos que sean aptos tanto para los perro como para las personas y por otra parte, cómo tratan los desechos. Otro está relacionado con la comodidad del sitio, aparte de los protocolos que rigen cada sitio para el desempeño del personal o quienes trabajan allí respecto de situaciones cotidianas como que un animal deambule entre las mesas, pero también circunstancias extremas o de riesgo, como por ejemplo cómo actúan si el perro molesta y si pelea con otros. Inclusive les interesa conocer de cerca como comunican que reciben mascotas, si hay procedimientos previos a la llegada del visitante y su animalito para saber cómo moverse o qué se puede hacer o no y si hay que avisar con anticipación o reservar.

"Por ahora estamos en el proceso de construir ese listado al que queremos que se sumen todos. Los que no estén en condiciones podemos brindarles información para que puedan reconvertirse en un lugar amigable para los animales. Esto les sirve a los amantes de las mascotas y por supuesto les sirve a los emprendimientos para posicionarlos, inclusive para que amplíen su oferta de productos, como por ejemplo incorporar las sencillas bolsitas para los residuos. Pero a su vez, es un gran aporte teniendo en cuenta que no hay ni certificaciones Pet Friendly ni ruta Pet Friendly de los organismos que podrían estar involucrados. La inclusión en la ruta no tiene costo. A cambio del relevamiento, vamos a difundir material fotográficos y videográfico en nuestras redes y a su vez, le devolvemos el mismo material a cada empresa para que lo compartan", agrega invitando a todos los que quieran sumarse. Aparte van a elaborar un mapa con todos los espacios incluidos y un documento explicativo con todas las particularidades de cada emprendimiento.

La idea es relevar lugares donde se puedan llevar sólo perros y gatos (que generalmente sí se quedan en la casa), que es lo más común, aunque ya hay casos, al menos no en San Juan pero sí en otras ciudades, de personas que pasean cerdos, ovejas y cabras.



Para sumarse

Los interesados puede pedir información a los promotores de esta Ruta Mascotera, visitando la página de Instagram: @mundomascotas17. Esta tienda para perros está ubicada en Avenida Libertador esquina Del Bono.

A quienes quieran ser parte se le pedirá que completen una guía de referencia en la que describan el lugar de ubicación del emprendimiento, qué productos o servicios ofrecen; por qué consideran que son pet friendly. Aparte tienen que detallar si tienen insumos para brindar como bolsitas para residuos, comida o snacks, bebederos de agua, etc., o si el interesado debe llevar todos estos elementos desde casa para ingresar al lugar.

Por Paulina Rotman

Fotos: colaboración Javier Baragaño