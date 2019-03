Para este tucumano de casi 61 años, que supo ser ser niño cantor de la Quiniela y la Lotería, empleado bancario (desde cadete y ordenanza hasta gerente), fanático de los deportes, jugador profesional de rugby y entrenador de alta competición, cada paso en la vida le ha dejado enseñanzas. Especialmente, Daniel Hourcade, fue compilando anécdotas y aprendizajes que capitalizó al llegar a Los Pumas como su head coach, rol que posicionó a esta selección en lo más alto del deporte mundial. Sólo por citar algún ejemplo, con sus tácticas, por primera vez en su historia este equipo le ganó a Sudáfrica y llegó a la semifinal del mundo en 2015 contra Australia (aunque los argentinos perdieron por 15 a 29). Ya está alejado de la selección. Sin embargo el impresionante caudal de experiencias dentro y fuera de la cancha lo traen a San Juan para, justamente, contar como el liderazgo y el trabajo en equipo generan y alimentan convicciones, sentido de pertenencia, compromiso y una mística orientada al logro de resultados.



¿Las charlas son un complemento de los partidos? ¿Cómo empezaste a dar charlas motivacionales sobre liderazgo y trabajo en equipo?



En realidad empecé a dar charlas coincidentemente con el mundial del 2015, luego de un proceso muy bueno porque fue un equipo que logró cosas importantes y a partir de eso, las empresas me empezaron a invitar a dar charlas. Entonces empecé a prepararlas y a prepararme porque no me capacité específicamente para esto. Simplemente a través de la experiencia, de los años que llevo entrenando y dedicándome al manejo de grupos y de liderar equipos, y además con la vivencia que ha tenido en la Unión Argentina de Rugby con el plan de alto rendimiento con el que logramos competir con las potencias del rugby de igual a igual, me impulsaron a poder dejar un mensaje: el de que se puede, de que las cosas importantes no están todas afuera, de que nosotros tenemos materia prima pero no es suficiente, hay que trabajar con proyectos y objetivos a mediano y largo plazo para lograrlo.



¿Qué herramientas necesita un líder hoy?



Es como la famosa pregunta de que si un líder nace o se hace, creo que es un poco las dos cosas. Hay que tener una personalidad que evidentemente pueda hacerlo un líder pero hay que trabajar en ello porque no hay un solo tipo de liderazgo, hay liderazgo vertical, horizontal, cruzado, de diferentes tipos. Mientras se logre el objetivo está todo bien. Yo creo que lo más importante para un líder es que cuando su accionar muestra el camino, y a veces, sin la necesidad siquiera de usar las palabras. Para mí ese es el modelo de líder, claro que también también está quien prefiere la palabra como algo fundamental porque así logra convencer a un grupo para conseguir un objetivo y eso también es válido. En definitiva, creo que un líder nace como tal porque tiene que tener una personalidad que lo distingue en algo pero después tiene que formarse y ser creíble.



¿Son creíbles los líderes de hoy?



Totalmente creíbles y cada vez más importantes y absolutamente necesarios. Un grupo humano, en cualquier ámbito, necesita un direccionamiento, una referencia, alguien a quién seguir. Sin ninguna duda actualmente hay muchos líderes y cada vez más preparados, más sólidos, a diferencia de antes que sólo se tenía la "universidad de la calle''.



¿Se puede ser referente sin ser líder?



Se puede ser referente sin ser líder. De hecho dentro de un equipo por ejemplo, hay diferentes roles, un líder natural que es el capitán dentro de la cancha y referentes como el que está a cargo de la defensa, el que está a cargo del line, entre otros, que son los referentes.



¿La sociedad está más permeable al trabajo en equipo?



Gracias a Dios hoy hablar de trabajar en equipo es algo normal y común. Un concepto que hace mucho tiempo no era tan sencillo. Obviamente los tiempos cambian, las necesidades cambian y creo que hoy si no trabajas en equipo si no es imposible, al menos es muy difícil. Hay una conciencia muy grande, hay estudios, preparación académica y voluntad para aprender a trabajar en equipo que si bien no es para nada fácil, es la clave para poder conseguir logros.



¿Cómo se adapta la experiencia del deporte a una empresa o a otro tipo de grupo?



En cualquier ámbito, siempre que doy una charla cuento básicamente mi experiencia a través de lo que ha sido el rugby en Argentina, el plan de alto rendimiento, el día a día, el proceso e inevitablemente a medida que avanza el relato van surgiendo similitudes que le pasan a cualquier persona en una empresa, de cualquier ámbito. Creo que en todos los ámbitos pasan las mismas cosas, las mismas situaciones. Para las empresas, el deporte, especialmente el deporte colectivo, es un modelo para el trabajo en equipo. Un jugador de cualquier deporte en equipo, está preparado para trabajar con otros. La experiencia del rugby argentino, el proyecto de alto rendimiento es un modelo de éxito gigante que no tiene que ver con los resultados numéricos.



¿En qué consiste el proyecto de alto rendimiento?



Es potenciar al máximo todos los recursos humanos brindándoles las infraestructuras necesarias para potenciar sus aptitudes y virtudes y mejorar sus conocimientos. En el caso del deportista es mejorarlo en lo físico, en lo técnico, en sus destrezas individuales para que pueda después ser aplicado al sistema de juego que se pretende de un partido. En general un sistema de juego no falla en sí mismo sino por la mala ejecución de las acciones individuales. Lo mismo sucede en las empresas con los proyectos. Por eso hay que potenciar al máximo a todos los integrantes de un equipo.



¿En tiempos de crisis, como los que se viven en Argentina, se fortalece el rol del líder?



Justamente cuando hay crisis y las cosas no están bien es cuando el equipo en general necesita referencia, alguien que marque el camino a seguir. En una crisis hay desconcierto, incertidumbre, desconfianza, hay miedo y todo eso tiene que desaparecer por una persona o un grupo de personas líderes.



¿Qué saberes aprendiste en la cancha?



Lo que mas se aprende en un ámbito deportivo es manejar las frustraciones y entender que después del partido, la vida sigue y que cada frustración no tiene que hacerte perder las convicciones porque a todos nos pasan cosas, tenemos tropiezos. Trabajamos mucho ese aspecto con Los Pumas que se enfrentan a los mejores equipos del mundo como Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, que son muy poderosos, entonces hay que estar preparado para que en varios momentos del partido, pasarla mal por el potencial del que está enfrente. Se aprende a seguir adelante, reponerse a las adversidades y seguir. Lo mismo se aplica a la vida, hay que estar preparado para el peor escenario, hay que enfrentarlo y salir, algo que los argentinos estamos acostumbrados.





Para agendar



La charla de Daniel Hourcade, que fue nominado por la World Rugby como mejor entrenador del mundo en 2015, es una iniciativa de la Fundación Osde. Será este miércoles 27 de marzo a las 19 en la sala del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Suipacha 277 sur), con entrada libre y gratuita. Sólo hay que inscribirse en eventbrite.com.ar. El único requisito para participar es tener 18 años o más. Está destinada a deportistas, empresarios y público interesado.