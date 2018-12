Tándem Tour tiene a cargo la bicleteada por bellos paisajes zondinos.





Sin dudas son muchos los sanjuaninos que aún no conocen el Dique Punta Negra por citar un ejemplo, o sitios para andar en bicicleta en Zonda o incluso muchos que no recorrieron el Dique de Ullum en catamarán, por dar algunas opciones de las tantas actividades que se realizan en la provincia. La razón no siempre es la indiferencia sino la falta de oportunidades para conocer el propio terruño. Este es uno de los motivos por los cuales Yamil Yafar y Jorge Ortega, dos jóvenes trabajadores del rubro turístico, decidieron encarar un proyecto de turismo innovador comunitario para generar la oportunidad.



"Esta iniciativa creada y trabajada con un amigo de hace años Jorge Ortega, quien es estudiante de Turismo y compañero de trabajo, busca la movilidad de los residentes de San Juan con la intención de generar conciencia turística y comunitaria en la población local. No se busca competir mediante la comercialización de los productos clásicos, sino que es un proyecto de movilidad turística interna, social y cultural con un enfoque en el turismo colaborativo, que se llevará a cabo en forma eventual", explica Yamil, quien desarrolla su actividad en la agencia de Ismael Yafar, Viajes y Turismo.



Está orientado fundamentalmente a las familias y personas que no tienen la posibilidad de hacerlo, ya sea porque no poseen vehículo propio, no les gusta manejar o por otros motivos no tienen la oportunidad de salir a descubrir la provincia.



A esto se suma también la opción de conocer a los prestadores de servicio en cada lugar como restaurantes, casas de té, alquiler de bicicletas, kayak, entre otras.



"La ideas es darle la posibilidad a los sanjuaninos de recorrer y conocer a fondo los rincones de la provincia a través de un paquete turístico con muy buenos servicios y prestadores locales", indica Jorge Ortega.



La primera salida tiene como nombre "Experiencia 1260", en referencia a los dos rutas provinciales que recorrerán, por lo que cada paseo cambiará la denominación según el camino elegido para conocer diferentes parajes.



"Vivir una jornada, distinta y de recreación es nuestro meta, generando conciencia turística haciendo énfasis en el valor del turismo colaborativo en el que la fortaleza la hacemos entre todos", dicen los promotores de la idea que comienza a ejecutarse hoy, pero tendrá muchas otras salidas programadas de acuerdo con la demanda.





El asado del mediodía está a cargo del restaurante Sueños del Sur.



El paseo



La salidas tienen prevista comidas, paseos, caminatas, entre otros que variarán de acuerdo al rincón de San Juan que visiten.



En este caso a las 9 de la mañana partirán desde la Terminal de Ómnibus en colectivo de la Empresa Del Sur y Media Agua.



La primera estación será la Casa de Té Entre Montañas donde desayunarán con productos regionales.



Posteriormente se dirigirán al Valle de Zonda. Allí, Tándem Tours tendrá a cargo una bicicleteada por bellos paisajes al pie de las Sierras Azules, o bien caminata para quienes no deseen hacer bici.



Paso seguido llegarán al Dique Punta Negra para hacer kayak desde el parador con todos los cuidados que esto requiere.



A la hora del almuerzo comerán en el Restaurante Sueños del Sur, un asado bien sanjuanino para luego disfrutar un paseo en catamarán a cargo de Regina Tours por el Dique de Ullum. Finalmente regresan a la Terminal de Ómnibus.

El último paseo en catamarán se realiza en el Dique de Ullum con Regina Tours.



Para informes





Ismael Yafar Viajes y Turismo

Dirección: 9 de julio 366 Oeste P/B

Teléfonos:4221079 / 4224506

Wsp: 2644635723/2645068787