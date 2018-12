La mosca del Mediterráneo puede estar en el patio de su casa y usted tiene dos opciones:



1) Brindarle refugio para que se alimente en su árbol frutal, se reproduzca y ocasione el daño total de su fruta, pudriéndola, perjudicando a toda la comunidad, afectando la producción frutícola de la provincia, y que la población plaga vaya en aumento.



o 2) Llamar a la Línea de emergencia del Procem 4265224 de 8 a 14 hs para recibir el asesoramiento técnico y anotarse para que las cuadrillas del Programa puedan realizar tratamientos gratuitos en frutales domiciliarios.



Sí está del lado de un consumo sano de la fruta: no deje frutos maduros en los árboles, ni caídos en el suelo, coséchelos apenas el fruto esté pintón, ya que la mosca hembra coloca sus huevos dentro de la fruta cuando el fruto ya alcanzó su maduración.



Coloque los frutos que no consume en bolsas de residuos para su posterior entrega al recolector de basura, o cave un pozo de 50 cm de profundidad y entierre ahí la fruta larvada y apisone bien la tierra así imposibilita la emergencia de moscas.



Colabore con una actitud proactiva:





* Comuníquese con el Procem para recibir todo tipo de asesoramiento pertinente al combate contra la plaga.

* Permita el ingreso del personal de nuestras cuadrillas debidamente acreditadas a su domicilio.

* Cambie el frutal de su casa si es que no aprovecha sus frutos por un árbol ornamental.

* No ingrese a la provincia frutas de otras zonas del país. Respete las normativas establecidas en los Puestos de Control Fitosanitario de la provincia.

* La fruta, una vez madura, no mejora su sabor o sus propiedades si permanece en el árbol. El mejor sitio para conservarla es alejada de las plagas agrícolas que pueden afectar su calidad.

Entre todos podemos ganarle a esta plaga dañina y así poder consumir una fruta sana y de calidad.