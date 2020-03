Indudablemente que la imagen siempre ha sido una preocupación de gran parte de la población, y en estos tiempos esta necesidad aumentó tanto en hombres como en mujeres de todas las edades. A esto se sumó el avance científico que hubo en los tratamientos de belleza y la especialización de médicos dedicados a esta actividad tan relacionada con la medicina. Una pionera en el rubro, en San Juan, es Verónica Godoy, médica especializada en dermatología, quien acaba de inaugurar "Del Alba, salud, bienestar y estética", un espacio destinado a estar y sentirse bien, siempre priorizando la salud de cada paciente y el tratamiento personalizado según cada caso. Verónica está dedicada cuidar la salud y la imagen de las personas desde hace muchos años, y ahora hizo realidad el sueño de la clínica propia en la que cumple la función de directora médica.



¿Cuándo decidiste comenzar con el tema de la estética personal?



Desde que entré a la residencia comencé a perfeccionarme en la parte estética ya que la formación en dermatología general incluye muchísimas facetas, y luego uno elige. De hecho cuando volví a San Juan en el año 98 fui la primera médica que hacía estética y fui muy cuestionada por los colegas de ese entonces. Sin embargo, hoy por hoy, el concepto cambió.



En aquel momento empecé con mesoterapia y ahora es una técnica habitual y simple, y pilar fundamental de muchos tratamientos.



¿Se puede decir que un cirujano o cirujana plástica hace medicina estética?



Un médico cirujano puede operar, no hace otro tipo de tratamientos. Ellos están empapados en cirugía, mientras que en mi caso, por ejemplo, ponemos a disposición técnicas de otro tipo. En algún punto nos cruzamos, pero cada uno hace lo suyo.





¿Es verdad que la gente comenzó a reemplazar las cirugías por tratamiento de belleza?



Absolutamente. Todo parte de que la imagen es muy importante en la actualidad y la gente la prioriza. Eso nos lleva a cuidarnos mucho la piel. Hace años, el promedio para hacerse un lifting era a los 50 años, hoy en día esa edad aumentó porque existe la posibilidad de acceder a mayor información para cuidarse la piel, más acceso a los tratamientos existentes, y a esto se suma que ahora surgió la denominada "armonización facial" con la que se obtienen cambios increíbles y naturales. Esto retrasa la necesidad de un lifting, que tampoco es definitivo porque el proceso de envejecimiento existe. La medicina estética permite con sus tratamientos retrasar ese proceso natural.

- Hay mucha oferta de tratamientos estéticos ¿Cómo se diferencia uno serio y de calidad de otro que no lo es?



Personalmente considero que todos estos tratamientos deben estar supervisados por un médico porque si algo se complica un profesional de la salud sabe cómo proceder. Además garantiza el resultado de cada procedimiento.



No se puede perder de vista que lo fundamental es la salud.



Siempre escuchaba hablar a mis hijos acerca de que outfit llevarían para tal o cual ocasión y yo les respondía que el mejor outfit que uno siempre lleva es la piel. Una prenda puede ser de menor o mayor calidad, pero lo que uno siempre lleva es la piel y hay que cuidarla.



En provincias como San Juan ¿este cuidado se debe profundizar?



El clima acá nos mata, incide notablemente y por eso necesitamos tratarnos y cuidarnos más que en otros sitios de climas más benignos.





¿Son las mujeres o los varones los que más te consultan? ¿De qué edades?



A mi me pone muy feliz que a mi consultorio lleguen tanto varones como mujeres. Te diría que tengo una relación aproximada de 60 por ciento mujeres y 40 por ciento hombres. Es impresionante como han comenzado a cuidarse los varones desde muy jovencitos, y entienden que uno es una herramienta para mejorar lo que a ellos les preocupa. Por lejos lo que más se hacen es botox, armonización facial y en tercer lugar dermapen. A esto se suma una técnica de modelación que permite mejorar el aspecto de la nariz sin cirugía, y eso me permite llegar a chicos muy jóvenes a partir de los 20 años. La franja etaria que más se cuida es la de 35 a los 50 años. Las mujeres llegan al consultorio desde los 25 años hasta los 79 años, y la mayor demanda es de botox, perfilado de labios y bioestimulación con plasma rico en plaquetas, entre otros técnicas.





¿Cuál es la consigna de quien llega al consultorio a mejorar su imagen?



Todos piden quedar naturales, nadie quiere que se le note lo que se hace. Ahora todo pasa por estar mejor naturalmente y las técnicas que se aplican lo permiten. Ya nadie quiere exagerar o quedar con cambios artificiales, todo se inclina hacia lo natural.





Además de lo estético, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los y las sanjuaninas?



Acá la principal preocupación debería ser el sol, sin embargo no lo es. Sigo viendo gente que toma mucho, mucho sol y me preocupa que así sea. Las dos consultas más frecuentes están referidas a lunares y los jóvenes por acné y acné tardío en mujeres pos menopáusicas.





¿Cómo se concretó este sueño de tener el espacio propio para brindar servicios de salud y estética?



En realidad fue casi sorpresivo porque debía dejar el lugar donde tenía la estética y no planeaba hacer una cosa así. Surgieron unas reuniones, y la propuesta de poder hacerlo en el Espacio San Juan, y así fue que me animé a dar este paso tan importante. Esto es gracias a los pacientes que siempre me han acompañado y me acompañan y siguen depositando su confianza en mí. Pusimos todas las fichas en este lugar, contamos con un equipo de profesionales de excelencia, el lugar es hermoso ya que lo hemos adaptado para que la gente se sienta muy cómoda y con todos los servicios. Es un mimo para mis pacientes.





Tus hijos, Ivan, Milagros y Lucas ¿te acompañan en este emprendimiento?

Sí, siempre me han acompañado muchísimo, sobre todo en las ausencias que tenían cuando viajaba a congresos y perfeccionamientos. Me perdí parte de su infancia porque siempre he trabajado muchísimo, pero parece que tan mal no hice las cosas porque ellos están a mi lado y dos de ellos compartiendo mucho mi actividad porque les gusta mucho el tema. De hecho Ivan maneja la dirección de la estética y no me cabe la menor duda que es la ecuación perfecta entre ambos, ya que es joven y como tal potenció la parte informática y de sistemas, entre otras tantas cosas. Contamos ahora con un programa de historias clínicas que nos permite una gran agilidad en el trabajo, por citar un ejemplo.





¿Cuál es el tratamiento más novedoso que tenés para ofrecer?



Sin duda es la armonización facial, y lo más lindo que tenemos es que se trabaja en equipo donde todos nos complementamos y acompañamos. Todos sabemos en que está trabajando el otro, siempre dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Por supuesto que hemos tenido reuniones previas y se han pactado dos encuentros mensuales para estar siempre al tanto de todo.





- ¿Atenderán en el mismo horario del Espacio San Juan?



Sí, será de lunes a lunes de 10 a 22. Esto permitirá que la gente pueda ir cuando tenga tiempo disponible ya que muchas personas sólo pueden hacerlo el fin de semana o en horarios menos habituales. Por citar un ejemplo, quien quiera hacerse depilación definitiva los fines de semana porque trabaja, puede dejar paseando a su familia mientras se hace el tratamiento.





El dato



Del Alba



Dirección: Espacio San Juan, local 3. Ignacio de la Roza 806.

Horario de atención: De 10 a 22

Web: www.delalba.com.ar

Teléfonos para turnos o consultas: 264 630 2079



Todo para verse muy bien



Del Alba, cuenta con un equipo de profesionales médicos, kinesiólogos, nutricionista, cosmiatra, podólogo, entre otros, que ofrece una variada gama de servicios.



* Dermatología estética: Rejuchip (Chip de testosterona), Botox, Hilos Tensores, Dermapen.



* Mesoterapia, Relleno de Labios, Armonización facial, entre otros.



* Dermatología clínica: Enfermedades de la Piel, Pelo y Uñas.



* Dermatología quirúrgica: Extracciones de Lunares, Verrugas, otros.



* Nutrición: Control de peso adecuado, Diagnóstico Nutricional, Planes Convencionales, Flexitariana, Vegetariano y Vegano.



* Estética Facial y Corporal y Capilar: Criolipólisis, Laser lipólisis entre otros.



* Depilación Definitiva Laser para hombres y mujeres



* Podología: Uña encarnada, dureza, callos, pie diabético, verruga plantar, entre otros.



* Cosmiatría: Peeling Hollywood, Hifu, entre otros.



* Masoterapia: Masajes Relajantes y Descontracturantes.



* Perfilado de cejas y microblading (tatuaje semipermanente).