Las 57 mil hectáreas efectivamente regadas en San Juan son trabjadas en su mayor parte con unidades de más de 15 años de antigüedad.



Es imprescindible seguir generando políticas públicas que faciliten el acceso a nuevas tecnologías agroindustriales es la gran conclusión de un informe elaborado por la "Cátedra de Agronegocios", o instituto de investigación dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a cargo del decano Leonardo Saball de la Universidad Católica de Cuyo .



El mismo brinda un completo análisis del acceso a la maquinaria agrícola de los agricultores que desarrollan su labor en as más de 57 mil hectáreas de cultivo relevadas por el último Censo Nacional Agropecuario del INDEC en el 2018 y cuyos datos preliminares se conocieron en octubre pasado.



INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA



Según el informe la unidad de análisis estadístico es la Explotación Agropecuaria -EAP-, definida unidad de organización de la producción, con una superficie no menor a 500 m2, que entre otros requisitos, produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado y tiene una unidad de gestión.



Durante el operativo censal se analizó el a fondo la existencia de maquinaria agrícola. Se relevaron 200.069 tractores en toto el país, que pertenecen a 97.257 EAP. También se identificaron 18.417 explotaciones con 23.475 cosechadoras; asimismo, se relevaron 47.190 EAP con un total de 74.956 sembradoras y plantadoras; por último, se identificaron 37.778 máquinas acondicionadoras de forraje que corresponden a 32.812 EAP.



EN SAN JUAN



En nuestra provincia, se relevaron 1.981 explotaciones agropecuarias, de un total de 5.770 totales, con un total de 3.464 tractores. Es decir que solo el 34,33% de los establecimientos agropecuarios sanjuaninos ha podido acceder estas maquinarias.



Cabe indicar que a nivel nacional el 39% de las 250.881 Eaps tienen tractores, es decir, 97.257 de los establecimientos censados signaron tener unidades.



POTENCIA



En cuanto a la potencia, de los mismos, nuestra provincia se caracteriza por tener un 50% de tractores entre 16 y 50 caballos de fuerza cv-. Cerca del 28 % de las unidades elegidas por los agricultores tienen entre 51 y 75 cv y el 12 % entre 75 y 100 cv, un 5% de los productores poseen unidades de 101 a 140 cv y el 2% más 141 hasta 200 cv, al igual que el porcentaje de quienes eligieron más de 201 cv. Con menos de 15 cv se registró poco menos del 1% de los encuestados.



ANTIGÜEDAD



En nuestra es muy marcada la antigüedad del parque de tractores, ya que el 77,5 % de las unidades tienen más de 15 años de servicio. Cerca del 6,5 % de las unidades son nuevas o por lo menos hasta con 4 años de trabajo. Entre el 5,5 % posee entre 5 y 9 años de antigüedad y entre 10 y 14 años el 6,7 %. El resto de los encuestados no discriminó la edad.



Son datos no muy lejanos de la media nacional, pero que no dejan de ser preocupantes por un lado para el diseño, desarrollo y control de las políticas públicas agroindustriales; pero toda una oportunidad para los fabricantes de tractores por otro.



En el país según el CNA unos 97.257 establecimientos agropecuarios poseen unos 200.069 tractores, con una media de 2 unidades promedio. El 8% de las unidades posee menos de 4 años de antigüedad, el 7,8 % de 5 a 9 años; el 9 % posee de 10 a 14 años de trabajo y el 71 % más de 15 años de vida.



Un dato no menor es que al año 2018, cuando se tomó esta especie de fotografía del sector que es el CNA, solo el 39% de las explotaciones en el país posee tractores de cualquier tipo de potencia. En el caso de San Juan, este número es menor, solo 34,33%.





LOS TRACTORES EN NÚMEROS



200 mil son los tractores de todo tipo y potencia relevados por el último censo agropecuario en el país.



39 por ciento de las 250.881 Eaps argentinas tienen tractores, es decir, 97.257 de los establecimientos censados.



3.464 tractores fueron relevados por el último CNA en San Juan. Pertenecen a unos 1981 establecimientos.



50 por ciento de los tractores son de 16 y 50 caballos de fuerza cv- en la provincia de San Juan según el censo.



27,5 de la unidades elegidas por los agricultores sanjuaninos para arar la tierra tienen entre 51 y 75 cv.

> 77 empresas locales poseen cosechadoras

Pistachos, almendras y nueces han incorporado en San Juan nuevas máquinas.



Según el informe preliminar del CNA 2018 analizado por la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Cuyo, en San Juan son 77 los establecimientos que poseen unas 101 máquinas para la cosecha, vinculadas a la colecta de pistachos, almendras, olivos, uva de vinficar y mosto y uva para pasas. Pero también el tomate industria, ajos, zanahorias en el hortícola. También comprenden las trilladoras de alfalfa, trigo, centeno, avena y maíz entre otros cultivos.



Según el informe, el encarecimiento de la mano de obra y su escasez impulsaron en los últimos años a los agricultores a investigar y desarrollar tecnología de cosecha.



Estimulados por los desarrollos hortícolas de vieja data, en el mundo el olivo es uno de los cultivos que demandó maquinaria de gran porte, conocidas como cabalgantes, siendo desarrolladas muchas de ellas en nuestro país. En este sentido la vitivinicultura también invierte en desarrollos, mientras para el pistacho significó al necesidad de importar máquinas del tipo " side to side' o lado a lado.



El objetivo es reducir costos y tiempos de cosecha. El desafío, hacerlo igual o mejor que un cosechador.



Esto significa que solo el 1,3 % de las explotaciones provinciales poseen esta tecnología sea o no agrícola o pecuaria. 35 de estas unidades poseen más 15 años de vida. 13 tienen entre 10 y 14 años de vida y 28 entre 5 y 9 años de uso. Sólo 20 poseen una antigüedad menor a los 4 años, cifra que ubica a San Juan por arriba de la media nacional.



CABALLOS DE FUERZA



Las potencias de las recolectoras fueron tenidas en cuenta por el CNA 2018 y arrojó que cerca del 10% de las máquinas para las mieses posee hasta 100 cv.



El 31 % aproximadamente esboza entre 101 a 150 cv. De 151 a 180 cv se encuentra el 10% del parque y el 5% de 181 a 250 cv, al igual que las de más de 250 cv. El 7% de las máquinas no fueron discriminadas.





EN EL PAÍS



En el país solo el 7,35% de las explotaciones agropecuarias censadas, 18.417 para ser más exactas, manifestaron tener cosechadoras para sus actividades.



Es muy similar el comportamiento en cuanto a la antigüedad del parque de cosechadoras detectado en 23.475 unidades, ya que solo el 12,3% de las mismas son nuevas o hasta con 4 años de uso. El 15,1 % posee entre 5 y 9 años de vida, el 24,1 % entre 10 y 14 años y la mayor parte, el 44,8%, suma más 15 o más años de uso. 891 unidades no discriminan edad.



A nivel nacional las cosechadoras son en un 9 % de los casos de una potencia inferior a los 100 cv. El 10,7 % posee entre 101 y 150 cv. Entre los 151 y 180 cv están el 16,7 % mientras entre los 181 y 250 cv, se encuentra el 22,6 %.





MÁS DATOS



Para mayor información, los datos del CNA están disponibles en https://www.indec.gob.ar





> Tecnologías para las siembras

El acceso a los créditos blandos es clave para modernizar el campo.



Según el informe, en los campos sanjuaninos 133 explotaciones poseen un parque de 189 sembradoras y plantadoras, 126 de las cuales, esto es casi el 95%, son sembradoras.



126 sembradoras son sembradoras convencionales y 80 de ellas corresponden en uso al sector hortícola, mientras que en el caso de las forrajeras 28 son las máquinas, 14 son usadas para siembra de granos finos y 4 en gruesos. En el caso de la siembra directa, el número es menor, 32 son las máquinas utilizadas. 24 en horticultura, 7 en granos finos y una sola para granos gruesos. 3 corresponden a otros tipos de sembradoras.



En el caso de las plantadoras, que son unas 24 unidades, 16 son para hortalizas, 6 para el cultivo del ajo y una en papa.





> CONCLUSIÓN



Según el informe elaborado por los profesionales de la Cátedra de Agronegocios dirigida por el licenciado Adrián Alonso y la colaboración de la estudiante avanzada de economía Marianela Gayá y de administración de empresas Bruno Fasoli, modernizar el sector de las pymes agrícolas es de suma importancia en una economía competitiva donde el cambio tecnológico es el principal motor de crecimiento económico. Si las empresas que no se esfuerzan en actualizar y mejorar sus procesos, maquinarias, etc. (catching up); se quedan atrás y pierden posibilidades en el mercado.



Para esto es necesario apuntalar aún más el enorme esfuerzo realizado por el gobierno del doctor Sergio Uñac sobre las políticas públicas que promuevan la posibilidad de que este sector acceda a la renovación de sus maquinarias.



Si se otorga financiamiento público es importante ofrecer una tasa atractiva y posible de pagar para dichas empresas, teniendo en cuenta su rentabilidad anual, la depreciación de su capital físico, sus costos laborales y la inflación esperada.





NÚMEROS DE LAS MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

18,80 por ciento de las explotaciones agropecuarias poseen sembradoras en el país según el CNA.



47.190 explotaciones agropecuarias argentinas se reparten 74.956 máquinas entre sembradoras y plantadoras.



30,14 es el porcentaje de Eaps posee sembradoras convencionales, el 52,8 % es para la siembra directa.



133 son las explotaciones sanjuaninas que poseen un parque de 189 sembradoras y plantadoras.



80 de las 126 sembradoras están en uso al sector hortícola provincial según el análisis realizado.