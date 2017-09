Hay una convocatoria para todos aquellos que cuando eligen -qué ponerse, con qué decorar su casa e inclusive qué objetos utilizar en la vida cotidiana- se inclinan por esos elementos que tienen una cuota extra de originalidad y creatividad. Lo convencional con ellos no va. Sino que prefieren elementos creados, muchas veces con un toque artesanal, casi personalizado.



Para todos ellos, pero también para quienes quieran saber algo más de diseño, el próximo 8 de septiembre abrirá sus puertas la Feria San Juan Diseña, la segunda edición de una gran vidriera para el diseño local, aunque, nobleza obliga decirlo, también habrá expositores de otras provincias como Mendoza, San Luis y Buenos Aires. Un total de 80 emprendedores -que pasaron los filtros de una curaduría de la Dirección de Políticas e Industrias Culturales del Ministerio de Turismo y Cultura para la que se presentaron 197 postulantes- es uno de los atractivos de la propuesta, que además incluirá, según contó Romina Torres, titular de la dirección, al "Primer mercado de Ilustradores sanjuaninos'' (en el que se concentrarán los diseñadores gráficos que se dedican a la ilustración aplicada a objetos y que en la oportunidad vendrán sus productos).



Pero esto no es todo. El evento tiene bajo la manga un aspecto por demás interesante: talleres y charlas que involucran a grandes diseñadores del campo de la gráfica, la industria editorial y la ilustración. Por ejemplo, Coco Cerella vendrá a difundir su visión del Diseño Social, ese que pone en práctica en la cárcel de Devoto o el instituto de menores de San Martín -que en San Juan por ejemplo hace Juno que nuclea a mujeres emprendedoras textiles que trabajan desde sus casas para productos en común-, Juan Pablo Cambariere (conocido por sus tapas de discos y libros y su proyecto de familia de marionetas de madera) disertará sobre Diseño Editorial, la fotógrafa Florencia Petra, famosa por ser quien hace campañas de moda y publicidad (como Mercado Libre, Adidas, Rapsodia, O'Neill, entre otros), sino también por sus trabajo en tapas de discos y afiches, mostrará su arte como así también el ilustrador y diseñador gráfico Patricio Olivier, que logró traspasar la barrera del papel y la pantalla para hacer muñecos de vinilo, los integrantes del Grupo Bondi (estudio de diseño industrial que genera mobiliario urbano y de jardín en hormigón que puede verse en la vía pública en Capital), Estudio Bosque (tipografía a mano mezclada con ilustración), Blirp (estudio especializado en diseño y animación de personajes, cuyos clientes son Disney Channel, Cartoon Network, Fox, MTV, entre otros).



Habrá talleres sobre diseño de Personajes, diseños de Tapas y Afiches, también sobre Tipografía experimental y pensamiento del diseño.

El dato

Según adelantó Romina Torres, la feria en cuestión está pensada como plataforma para el Encuentro Federal de Diseño que se desarrollará en el 2018, entre abril y mayo en la provincia y que convocará a expertos y profesionales del rubro de todo el país, con la intención de seguir avanzando en un Registro de Diseñadores Argentinos, entre otras temáticas.



Para agendar



Del 8 al 11 se desarrollará el San Juan Diseña, en todo el predio, no sólo el edificio sino también la explanada y los jardines que vinculan el Centro de Convenciones Amadeo Conte Grand con el Centro de Convenciones, en la calle Las Heras, entre 25 de mayo y San Luis. La feria abrirá sus puertas entre las 16 y las 23 y habrá una zona de food truck (los ya famosos carritos que venden comidas rápidas y no tanto), patio cervecero y música por lo que será un verdadero paseo.



El valor de la entrada es de 30 pesos por jornada, monto que permitirá el pase libre a la feria (en la que se recibirán tarjetas de crédito y débito nacionales y locales) y a las charlas. Solo para los talleres hay un cupo que a los dos días de lanzada la convocatoria a los postulantes se cubrió.



Los menores de 10 años no pagan entrada.



Algunos buenos ejemplos



Son tan solo tres de la diversidad de emprendedores que desplegarán mucho más que productos en 80 stands. Para ir a mirar, suspirar, enamorarse, elegir y por supuesto, comprar.



La feria en cuestión no sólo se caracteriza por el modo en que se distribuyen los emprendedores sino además por la variedad y calidad de los productos. Esta vez habrá juegos didácticos y de ingenio, decoración para el hogar con diferentes materiales, mobiliario, indumentaria de diferentes rubros y para todas las edades, accesorios, joyería, blanquería, encuadernación, marroquinería, muñecos, lencería, utensilios de cocina y utilitarios, productos de iluminación, fotografía, macetas, gastronomía, cosmética, calzado, entre otros.



Artesa, plata mas duelas

Joyas de pura cepa



Yanina Miranda asegura que fue un encuentro fortuito el tener en sus manos las duelas o esas las maderas con las que se arman las barricas para madurar un vino. Y a partir de entonces, se convirtieron al igual que la plata, la alpaca, el cobre y el bronce, inclusive el vidrio trabajado con calor, en la materia prima de sus dijes, aros, anillos y pulseras, verdaderas piezas de joyería, cargadas de identidad y querencia.



Siempre le gustó la joyería no solo para usarla sino como punta de lanza para sostenerse en la vida. Sin embargo, no estudió diseño, pero sabe tanto de enología (aprendió buscando en las bodegas materiales) y de orfebrería, gracias a su maestro Enrique Sarasúa, con quien además de estudiar, hace pruebas de técnicas y metales nobles. Ella se ocupa no sólo de producir cada pieza desde el momento cero, trabajando los materiales y la idea de lo que quiere hacer. No tiene ni le interesa tener un local, porque prefiere hacer a pedido. Por eso, para ella esta feria, es una gran vidriera.



Tuba, pañuelos y bandanas sublimadas



Accesorios especiales



Los jóvenes del Taller de Arte de la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli llegan al San Juan Diseña, entusiasmados por visibilizar todo el trabajo que hacen a diario en este ámbito. Es más para ellos no es una feria más, sino un espacio de venta, con el que podrán comercializar y tener ganancias para invertir en nuevos productos e inclusive generar sus propios ingresos personales.



Los jóvenes, que de lunes a viernes desde las 9 hasta el mediodía se dedican a los talleres, son verdaderos diseñadores, tal como los califica su profesora Guillermina Quattropani. Es que entre todos dibujan (a veces basándose en pinturas famosas, otras en técnicas como el kirigami, de plegado y cortado de papel), definen las estampas, pintan, subliman y planchan las telas. Inclusive opinan de las prendas a obtener, en este caso pañuelos multifunción, los precios y hasta la marca que los identifica (Tuba).



No made, cerámica de autor



Vajilla de doble propósito



Federico Rivero, también conocido como Piri, unió sus dos intereses en un mismo proyecto: con una cuota de diseño industrial su carrera de base- y otra de su facilidad para la escultura conocimientos que dicta como materia en el Centro Polivalente de Arte armó su set de vajilla de cerámica que dista mucho de las tradicionales tazas, platos y otros utensilios que ofrece el mercado. Las No made -nombre que hace una doble alusión: por un lado a lo no hecho si se lo traduce del ingles y a la posibilidad de que el nombre transite sin un destino fijo sino como parte de un pensamiento en movimiento- no tienen asa sino que su forma pensada, planificada, es el resultado de un trabajo de diseño que, logrando una burbuja de aire entre dos paredes, le permite ser un objeto térmico y aislante.



Federico utilizó un nombre compartido con dos colegas más para su línea de vajilla, pero además ya sueña en otros objetos utilitarios a los que le da forma con lápiz y papel, sin dejar de lado, su interés por pensar su función por encima de todo.

Foto: colaboración Yanina Miranda, Guillermina Quattropani y Federico Rivero