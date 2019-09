Una buena noticia para quienes quieren desterrar el pan de sus rutinas, pero lo extrañan como parte de su alimentación: desde hace un tiempito a esta parte, cada vez está más difundido el llamado "pan nube'', una preparación a base de huevos y queso crema pero sin el agregado de harinas de ningún tipo como ingrediente esencial. Por lo que se puede comer sin culpas ni miedos a engordar. Todo esto hace que este nuevo protagonista de la cocina se haya puesto de moda y que haya llegado para quedarse. Inclusive en los menúes aptos para celíacos.



Según la nutricionista Florencia Peláez, es el nuevo boom de la dieta alimenticia saludable. "Es rico, da la sensación de que se trata de un pionono pero mucho más esponjoso y aireado. Es fácil de preparar, con ingredientes sencillos y como si fuera poco, insume solo 15 minutos de horno. Como siempre pasa cuando nos prohiben algo, uno más ganas tiene de comerlo. Eso es lo que pasa con el pan. Por eso el pan nube es ideal, sirve para comer pan sin comer pan'', dice en un juego de palabras la nutricionista, quien no solo lo ha puesto en práctica consigo misma sino que lo receta a buena parte de sus pacientes y hasta se dedica a encontrarle variedades según las necesidades nutricionales o de gusto de cada uno. De hecho, junto a una persona que llegó a su consultorio lo convirtió en pizza, sumándole a cada "disquito'', tal como ella llama a la porción, un trocito de queso baja calorías y tomate.



"Da saciedad, solo aporta entre 50 y 80 calorías, dependiendo de los agregados que tenga, como en el caso de las recetas que yo propongo con queso de rallar o coco, también puede ser orégano, aceitunas, cebolla, ajo y perejil, o lo que haya en la heladera para hacerlo más sabroso y más nutritivo. Aunque, nobleza obliga decirlo, se puede consumir con los ingredientes básicos y sin agregados'', recomienda.



Y si bien cada caso es particular, se puede ingerir un pancito -que representa una porción- en cada comida.



De todos modos, nobleza obliga decir que aunque se le llame pan, no es lo que las escuelas de gastronomía o los conocedores del tema conocen por pan. De hecho la Real Academia Española indica que "pan es un alimento que consiste en una masa de harina, por lo general de trigo, levadura y agua, cocida en un horno+. Sin embargo, este cloud bread, su nombre original, es un buen sustituto. Eso sí hay que probarlo teniendo en cuenta que no va a tener el mismo sabor del pan -no tiene el fermento- y que la preparación a lo mejor sea más parecida a merengue que no se terminó de cocinar y hasta un souflé, de textura esponjosa, liviana y un tanto húmeda y pegajosa.



Algunos detalles a tener en cuenta, es que la base (los 4 ingredientes claves: huevos, queso crema, sal o edulcorante y polvo de hornear) se puede enriquecer con especias, hierbas aromáticas y otros agregados dulces. Se conservan en la heladera por una semana, sin problemas. Algunos comensales hasta los llevan al freezer, pero no sería lo recomendado. Eso sí, lo que hay que hacer sí o sí, una vez que se los saca del horno, es dejar que se enfríen y ponerlos en una bolsita para evitar que se endurezcan.



Recetario



Pan nube dulce (rinde para 12 pancitos individuales)

Ingredientes: 3 huevos, 3 cucharadas de queso untable descremado, 1 cucharadita de polvo de hornear, ralladura de un limón, jugo de 1 limón, 2 cucharadas de coco rallado, edulcorante a gusto.



Preparación: Separar las yemas de las clara del huevo. Batir las claras a punto nieve con el polvo de hornear, el jugo y la ralladura de limón. Tienen que quedar bien esponjosas para que tenga una textura aireada. Mezclar la yema con el queso untable o crema hasta que quede bien integrado. Esto es importante para que al pan nube no le queden grumos. Integrar las dos preparaciones incorporando las claras en 3 veces y con movimientos envolventes. Colocar la preparación obtenida en moldes. Hornear por 15 minutos.

Pan nube versión salado



Ingredientes: 3 huevos, 3 cucharadas de queso untable descremado, 1 cucharadita de polvo de hornear, 3 cucharadas colmadas de queso rallado.



Preparación: Batir la claras a punto nieve con el polvo de hornear. Aparte batir las yemas con el queso, si se quiere se le puede agregar un poco de sal, siempre a gusto. Luego unir las dos preparaciones incorporando las claras en 3 veces y con movimientos envolventes.



Poner papel manteca en una placa para horno, y armar los discos con la preparación. Hornear a fuego fuerte por 15 minutos.





