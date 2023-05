La compañía All Tec realizó con Innova Cuyo, ensayos de diferentes bioestimulantes en parcelas de tomate destinado a la industria conservera. Lotes que finalmente fueron analizados por expertos y aquí hoy se brindan las conclusiones técnicas de mayor relevancia.



En la actualidad, una alternativa al uso de fertilizantes minerales es el empleo de fitohormonas y aminoácidos. Este tipo de fertilizantes aportan sustancias que estimulan el desarrollo vegetal, incrementan los rendimientos y la calidad de los frutos. Lo que resulta en un aumento significativo en el crecimiento de la planta y el rendimiento de los cultivos, ya que además mejoran las propiedades del suelo como la estructura y la capacidad de retención e intercambio de los suelos.



Con el objetivo general de evaluar la efectividad de bioestimulantes en el cultivo de tomate para industria, Manuel Mínguez, de la empresa All Tec informó a Suplemento Verde que "con la coordinación del ingeniero agrónomo Agustín Recabarren, programamos todo, productos, fechas, dosis, manejo, etc, para finalmente hacer la evaluación correspondiente".



El ensayo se llevó a cabo en el establecimiento agrícola de Luis Martín, ubicado en Carpintería, departamento Pocito, donde se realiza la Innova Cuyo.



La prueba se estableció en un cultivo de tomate de la variedad HM 7883, cuyo trasplante tuvo lugar el 30 de septiembre de 2022. El distanciamiento entre camas era de 1,5 metros y entre plantas de 0,26 metros, determinando una densidad de 25.638 plantas por hectárea, en línea simple. Se dejó una cama de bordura entre las repeticiones. El riego fue por goteo con una cinta por línea de cultivo, las mismas fueron de 150 micrones de espesor con goteros cada 30 centímetros de 1 litro por hora de caudal nominal a 1 bar de presión. El cultivo fue fertilizado mediante fertirriego con 100 unidades de nitrógeno y 40 unidades de fósforo distribuidos durante el ciclo del cultivo según el esquema recomendado por la Asociación Tomate 2000.

MARCACIÓN Y DISEÑO

El día 30 de septiembre de 2022 se llevó adelante la marcación y trasplante del ensayo, el cual cubrió un área de 420 metros cuadrados, entre borduras y parcelas de tratamientos. Cada parcela tuvo una superficie de 15 metros cuadrados (1,5 metros ancho x 10 metros de largo). El diseño del ensayo consistió en 5 tratamientos y 4 repeticiones. Los tratamientos se distribuyeron al azar.



TRATAMIENTOS

Se realizaron las aplicaciones. Hubo foliares y "por drench", una técnica que simula la aplicación de productos líquidos por riego presurizado, se llevaron a cabo con una pulverizadora de espalda (mochila) a baterías, la cual fue calibrada previa a la aplicación, arrojando un volumen de 490 Litros por hectárea en drench y 302 en foliar. Se utilizó pico con pastilla cono hueco Jacto 8002.

INDICADORES

T1: Testigo.

T2: Protec Cu. Dosis 500 cc/ha. Foliar. Fechas: 15/10; 25/10 y 4/11/2022.

Protección Plus. Dosis 1,5 Lt/ha. Foliar. 29/11; 9/12 y 29/12/ 2022.

T3: Growth: Dosis: 250 cc/ha. Foliar. 15/10 y 31/10/2022.

CaB: Dosis: 300 cc/ha. Foliar. 29/11; 9/12 y 29/12/ 2022.

T4: Protec Cu. Dosis 500 cc/ha. Foliar. Fechas: 15/10; 25/10 y 4/11/2022.

Protección Plus. Dosis 1,5 Lt/ha. Foliar. 29/11; 9/12 y 29/12/ 2022.

Growth: Dosis: 250 cc/ha. Foliar. 15/10 y 31/10/2022.

CaB: Dosis: 300 cc/ha. Foliar. 29/11; 9/12 y 29/12/ 2022.

T5: Acrecio. Dosis: 3 Lt/ha. Drench. 15/10; 31/10; 14/11 y 29/11/2022.



Parámetros en cosecha

Destacó Agustín Recabarren de Innova Cuyo "el día 19/01/2023 se cosecharon 6 plantas por parcela y se clasificaron los frutos en rojos, verdes, sobremaduros, asoleados y descarte. Se tomó el peso de cada categoría para calcular los siguientes parámetros y porcentajes. Los datos fueron convertidos a una superficie de una hectárea, teniendo en cuenta una densidad de plantas de 26.000 plantas por hectárea".



Dijo Manuel Mínguez "para producción total y comercial, se clasificaron los frutos en rojos, verdes, sobremaduros, asoleados, descarte (frutos muy pequeños) y se tomó el peso de cada categoría. En peso promedio de fruto: se pesaron 50 frutos para determinar el peso promedio. Y en porcentaje de frutos rajados: los 50 frutos previamente seleccionados se sometieron a la prueba de rajado, la misma consistió en tirar los frutos desde una altura de 2 m y luego contabilizar el número que presentaban rajadura, para luego sacar el porcentaje. Esta prueba asemeja la caída del fruto al ser descargado por la cosechadora. Para sólidos solubles: se tomaron 10 frutos para medir ¦Brix mediante un refractómetro Milwaukee modelo Ma871".

CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos se concluye que, no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos analizados. Si se ve que la aplicación de Growth " CaB (tratamiento 3: T3) y Protec Cu " Producción Plus "Growth " CaB (tratamiento 4: T4) manifiestan tendencia a incrementar la producción total y comercial. No se observaron mejoras sustanciosas respecto a la concentración de sólidos solubles.