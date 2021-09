Durante agosto 2021 las exportaciones de vinos mantuvieron la misma tendencia de los primeros meses del año, los vinos fraccionados crecieron un 13,4% en volumen y los graneles bajaron un 45%, el promedio arroja una baja de volumen del 12% para el total de las modalidades de envío. Sin embargo el valor FOB en U$S de los envíos totales subió un 12,9%, impulsado por los vinos fraccionados cuyos principales mercados son EEUU, Reino Unido, China y Canadá. En el acumulado de los 8 meses del 2021 las exportaciones de vinos totales han crecido en valor FOB U$S casi un 15% vs. el mismo periodo 2020 lo que representan 592 Millones de dólares, esto es 77 Millones de dólares adicionales en lo que va del año vs. el 2020. En vinos fraccionados crecen casi todos los tipos y colores pero se destaca la recuperación de espumosos que ya a cumula un 47,6% vs. el 2020. Las exportaciones de mosto concentrado continúan por debajo del 2020, 26,7% en volumen y 18% en valor dólares FOB para el acumulado de los 8 meses 2021.