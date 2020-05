-¿Cómo afectó a la minería sanjuanina el parate generado por la cuarentena obligatoria del país?

-De más está decir que San Juan y su minería no son una isla. Pero hay que destacar que fuimos una de las pocas provincias, que en este contexto, continuó trabajando. Obviamente a un ritmo menor, pero hubo movimiento de bentonitas, de cales hacia Chile y de explotación metalífera. A lo que se suman todos los trabajos de exploración en la cordillera que se realizaron luego de volver a la actividad, saneando todas las zonas y adecuándose a los nuevos protocolos. Incluso hubo empresas como la que opera Pachón que continuaron sus estudios más allá de iniciada la temporada invernal, esas son muy buenas noticias.

-¿Por qué en su discurso del Día de la Minería hizo hincapié en el compromiso social más que en la continuidad de las labores?

-Porque me pareció destacar el fuerte compromiso que tomó la minería sanjuanina en relación a la situación de salud. La minería es parte de la comunidad. Podría remarcar los 157 mil kits de testeos que compró Barrick y Shandong para la salud a nivel nacional, pero hay otros hechos que son meritorios. La Cámara Minera de Valle Fértil trajo 5 mil máscaras para el personal de Salud de la provincia.

-¿Las inversiones, la producción y la exploración también respondieron positivamente?

-Sí, la minería sanjuanina demostró organización, compromiso social y sobre todo la voluntad de seguir apostando por los grandes recursos que existen en nuestro territorio. Los protocolos de seguridad se incorporaron rápidamente, porque fue sumar uno a la gran lista que tiene la industria. Los 8.000 operarios que bajaron luego de decretado el cese de actividades fue algo totalmente organizado. Casi inmediatamente se volvió a la actividad y las empresas tienen la voluntad de seguir trabajando.

-¿Cómo se hace para salir de esta difícil situación económica y financiera?

-De esto se sale con mucha planificación. El gobernador ha mostrado un gran equipo de trabajo y ha presentado al mundo un San Juan que planifica de cara al 2030. Tenemos una actividad minera que planifica la producción, los caminos, las capacitaciones, etc. A este factor extremadamente positivo se le suma que los sanjuaninos acordamos trabajar con la minería. A su vez, en plena pandemia hemos tenido inversiones y más de diez empresas exploradoras trabajando en toda la cordillera.

-¿Se cumplirá el plazo de dos años desde que asumió en su gestión para poner en marcha algún proyecto grande de cobre?

-Hemos hecho todos los esfuerzos para mantener la actividad, aunque no ha sido plena, y creo que sería injusto contar este año en el calendario en base a la idea de poner en marcha la construcción de un proyecto.

-A la disminución de actividades se suma un contexto económico global poco alentador, ¿esto puede traer problemas?

-Entiendo que cada proyecto tendrá una realidad que dependerá de su compañía, pero todas están atravesando la misma situación a nivel macro. Por eso cabe resaltar la actitud y decisión de estas empresas. Hoy los metales han bajado su valor, salvo el oro, lo que podría traducirse en una disminución de las inversiones o de la actividad exploratoria, sin embargo hemos tenido más de diez empresas explorando a lo largo de toda la cordillera. Han podido avanzar luego del parate a un nivel del 60 ó 65 %. Por su parte las inversiones a futuro y para el año que vienen dependerán sobre todo del contexto económico global y cómo avancen las medidas sanitarias para contrarrestar los efectos de la pandemia a nivel local, nacional y mundial.

-¿La decisión del gobierno seguirá siendo alentar o “exigir” a las empresas para que los proyectos o zonas de interés avancen y no se especule con los efectos de la pandemia?

-La intención del gobierno provincial y las directivas siguen siendo que los recursos mineros de San Juan se trabajen y se desarrollen. No se puede pensar en desarrollar un proyecto para cuando los valores del mercado estén altos y sean buenos, sería siempre ir detrás y llegar siempre tarde. Hay que seguir apalancando, sabemos que es una actividad de riesgo, pero debemos seguir planificando. El gobierno tiene muy claro que no se puede esperar a que las condiciones del mercado sean las mejores para avanzar en los proyectos, debemos tenerlos listos para generar el encadenamiento productivo.

-¿Existen otros problemas además de los efectos de la pandemia que deben resolverse en el país para que la minería avance sin limitaciones?

-Claramente sí, existen problemas fiscales que hay que resolver y tenemos que terminar de definir la ley de glaciares, entre otras cosas. La vida está llena de problemas, pero debemos resolverlos. Hay que trabajar fuertemente para seguir apoyando a las minas que siguen trabajando y a los yacimientos que continúan definiendo la factibilidad. Debemos acompañar a estos proyectos para que se vuelvan interesantes y así consigan inversores.