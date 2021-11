LA RATA: (1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)

Muy sensitivas. Mudanzas o cambios inminentes en su hogar o lugar de trabajo. Excelente predisposición a los cambios laborales. Poder de creatividad y circunspección. Mayor poder de concentración. Buena dirección a sus energías. Estado de magnetismo. Esto incluirá todo tipo de estética personal y también crecimiento en el orden espiritual.



BUEY (O BÚFALO): (1949/1961/1973/1985/1997/2009/2021)

Diálogos comerciales. Etapa de bajos presupuestos. Sin demasiadas decisiones al respecto. La sinceridad y honestidad les llevará por caminos certeros. Despedida a antiguas relaciones puede provocarle algún malestar. No olviden que el rencor puede envenenar su alma. Precaución. No demostrar debilidad.



TIGRE: (1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Semana de oportunidades para salir y viajar. Excelente respuesta por parte del sexo opuesto mediante juegos de seducción. Existencia de amor y armonía. Consagración al trabajo, con premura y compromiso. Sostienen la posibilidad de grandes cambios, con actitud de liderazgo. Actúan como verdaderos líderes en su etapa, que sin duda es muy promisoria.



GATO (O CONEJO): (1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Etapa en la que prima la intuición en acuerdos comerciales. Nuevas propuestas y aumento de clientes o socios. Posibilidades económicas únicas. Viajes en familia y/o con amistades cercanas. Fortaleza física e intelectual. Es probable una pequeña luna de miel que avivará aún más la pasión . La familia puede traer novedades.



DRAGÓN: (1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Perfecta estabilidad. Es probable que haya llegado el tiempo de hacerlo también en el plano económico y financiero. Gran capacidad de resolución. Cambio de imagen. Hiperactividad que los pone a prueba. Competencia y unanimidad de opiniones. Los consejos de asesores los favorecen. Llego el momento de aprovechar lo que se encuentre al alcance de ustedes.



SERPIENTE: (1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Semana en la cual debe primar la paciencia. Evitar ansiedades e indecisiones. La organización y el orden en lo laboral les brindan un lugar importante dentro de la opinión social. No es momento de apresurarse para concretar reuniones a nivel comercial. La confianza en sí mismos atraerá mejores oportunidades.



CABALLO: (1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Precaución con nuevas amistades. Eviten aprovecharse de su estética y simpatía. Podrán recibir un dinero por juegos de azar, traten de no dilapidar en sueños ilusorios. No apartarse de la realidad les brindará excelentes frutos en esta semana. Cuidar su estado físico y dieta. Escuchar consejos desinteresados.



CABRA (U OVEJA): (1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

A la espera de nuevas ideas para concretar. Se alcanza, en todo aspecto, la deseada seguridad que necesitaban. Cuenten con alguna propuesta inesperada, o la que estaban esperando. Reacciones favorables en lo comercial, financiero y laboral. Gran permanencia en su rutina. Lo mejor de su personalidad se inclina a brillar en su actividad. Cautela en las decisiones. Deben asesorarse tanto legal como espiritualmente. Cuidado con personas de su ambiente.



MONO: (1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Adrenalina en el amor. Muchas aventuras. Libertad sin compromisos. Canjes, astucia y sabiduría en lo comercial. Habilidad insólita para producir sus propias inversiones y mantener la estabilidad. Capacidad de organización. Promociones. Existe la posibilidad de efectuar una contratación. Habilidad para defender su territorio.



GALLO: (1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Creatividad en pareja. Impecable comunicación. Sensatez a la hora de gastar y también de invertir. Consideración económica a nivel familiar. Problemas legales serios podrían salir a la luz por papeles que caducaron e hicieron un uso indebido de los mismos. Dos claves para esta semana. El organismo les dará señales de advertencia.



PERRO: (1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Momento de hacer una autorreflexión y dejar de pensar a nivel familiar que el problema es el otro. Esta semana necesitara un poco de modestia y humildad de vuestra parte. No habrá soluciones mágicas mientras no cambien de actitud. Posibilidad de relaciones contractuales duraderas. Se aproximan nuevas ideas para cambiar la rutina de sus actividades. Permitirse asesoramiento profesional en la salud ya sea tanto física como de otro tipo. Corren riesgo de perder amistades del pasado.



CERDO: (1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Restricciones pasionales. El periodo indica: prevención. Obstinación en los negocios. Posibilidad de concluir sus objetivos. El cielo chino promueve las inversiones, y el control sobre las mismas. Evitar excesos en sus palabras con compañeros de trabajo. Su salud les induce a recurrir a profesionales. Alto nivel de estrés. Actuar con humildad y deponer actitudes de soberbia.