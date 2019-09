Por Sonia Fanton



LA SEMANA ES DEL PERRO:

(1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Tendencia a la desconfianza, tanto en sus acciones como en la relación ante sus semejantes. Existe algo de inseguridad en sí mismos, los cual deberá trabajar duramente para lograr superar. Demasiada organización conlleva en sí una ausencia de libertad y nada promisorio para negocios en los cuales están aptos de participar o dirigir. La solución sería poner fin a suspicacias y vivir la propia vida a pesar de otras opiniones. Imponga criterios propios.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)



Momento de recuperación de momentos perdidos por diferentes circunstancias, preferentemente debido a la rutina. Hacer mayor hincapié en sus condiciones, y capacidades. Posibles reclamos y replanteamientos de una situación postergada. No es recomendable tomar en serio cualquier cosa que se diga, ya sea a su persona o a alguien de su entorno. No olvide que muchos conocen sus debilidades y son capaces de aprovechar argumentos superficiales con el solo fin de sembrar pánico. Momento oportuno para encarar proyectos y salidas.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

Periodo de transición sentimental con algunos desencuentros personales. La logística utilizada puede no ser demasiado óptima para encarar romances. La ternura es un arma invisible, pero allana cualquier escollo del camino. En el aspecto laboral necesitan una dosis de placer y contención, para predisponerse a circunstancias futuras. Tratar de encarar los objetivos con la seriedad que se merece, solo así lograran la seguridad del éxito.



TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Afilados para la conquista y muy animados a encarar cualquier relación sentimental que veían remota. Sea cauto y piense cada palabra a emplear antes de cualquier decisión. Cuidado con la falta de espontaneidad, sus seres queridos podrían notarlo. Semana apta para que logren contactos comerciales, o muy importantes en una cadena de negocios. Concentración extrema a sus metas y proyectos.



GATO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Esta semana, los felinos recurrirán a su habilidad por excelencia. La intuición. Estudiaran paso a paso y cada movimiento a su blanco antes de encararlo. Su entorno se dará cuenta que se encuentra en su mejor estado de observación y selección. Cuidado a las reacciones intempestivas. La suerte les acompaña en este ámbito. Las propuestas podrían sucederse tan espontáneas como inesperadas.



DRAGÓN: :(1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Etapa de entendimiento y alegría. Renovación en las relaciones afectivas. La pareja colabora con su trabajo y le presta todo el apoyo espiritual que necesitan. Perspicacia y seguridad en los negocios. Semana para ganar en relaciones públicas y nuevos socios, o en su defecto, reafirmar la autoridad adquirida en este terreno. Reencuentro con su organismo. Desfile de placeres.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Miden su tesón y su fuerza mediante una soslayada actitud frente al prójimo. Lo primordial es que en esta etapa no dejen escapar energía en la tormenta y mantener una firme posición tanto con su pareja como con el entorno que los rodea. No escuchar comentarios y mantenerse en actitud conservadora. Dedicarse a pleno a sus labores y objetivos. Será una forma de cumplir consigo mismos. Buena estrella para esta semana.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Su núcleo familiar espera una necesaria madurez en sus acciones y decisiones. Trate de poner fin a su modo reversible de actuar. Lamentablemente ellos no pueden ajustar sus planes cada vez que usted decida cambiar los suyos. El hecho de ensimismarse podría llevarlos a un egocentrismo insuperable; y esto a costa de quienes se sentirían olvidados o poco valorados en su contexto. Buenas expectativas comerciales y/o laborales al respecto. Excelentes augurios en el cielo chino para los próximos días.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Necesidad de entendimiento y complacencia por parte de seres queridos. Los resultados de ello podrán ser más tangibles a partir de esta semana. Momentos de intensa intimidad. Hogar y amistades de su lado. Surgen nuevos afectos para los más solos. Autoanálisis y reflexión en el sentido material. Propensión a desesperarse infundadamente. Confiar más en sí mismos y continuar es el paradigma a dilucidar.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Se los nota revelados y confusos ante las relaciones sentimentales. La comunicación con el sexo opuesto y con allegados debería ser menos irónica y suspicaz para lograr establecer contactos fluidos y evitar imprevistos sentimentales. Lo mismo ocurre a nivel laboral, profesional y económico. La situación exige una gran prudencia e introspección de su parte antes de iniciar cualquier empresa.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Con amabilidad llegan a lo profundo del ser amado. Ostentando su capacidad de amar y su permeabilidad sentimental. No hay saturación en dichas expresiones, es el momento que el gallo está viviendo, y su gran posibilidad de ser feliz. Por otra parte, en su profesión, oficio o empresa se sentirá muy cobijado y obligado a corresponder permanentemente. Surgirán novedades a nivel recreativo que les permitirán el gozo de un merecido descanso.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Magnetismo con un tanto de frivolidad. Exagerado poder de seducción e ilimitada aptitud. Provocan y convocan. Eviten confiarse demasiado en la buena suerte y guarde reservas para épocas de sequía. También esta atracción alcanza a su mundo profesional otorgándoles nuevas aspiraciones. Respuestas positivas a sus inquietudes. Tiempo de coquetería y extremados cuidados personales.