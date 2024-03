Hoy cuidamos nuestra imagen hasta el más mínimo detalle. Nos preocupamos de la ropa que llevamos y de los complementos que elegimos, queremos que nuestro pelo esté siempre perfecto, que nuestro maquillaje resalte nuestros puntos fuertes y que nuestra piel luzca radiante. Pero quizá estés descuidando de algo importante, tu sonrisa. Y, sin duda es el mejor accesorio de tu belleza, ya que además de tener múltiples efectos positivos en tu salud, es un gran arma de seducción. Ahora se han puesto de moda los labios jugosos y con volumen, pero para lucir una boca bonita es necesario que tengas en cuenta unos trucos con los que conseguirás unos labios de impacto. Tan solo necesitas unos pocos minutos para darles los mimos que necesitan.

1) EXFOLIAR

Es algo que a muchas se os olvida incluir en vuestra rutina beauty habitual, pero es el primer paso para presumir de labios. Evita mordértelos y tirar de las pielecitas que puedas tener o humedecerlos excesivamente. En su lugar, puedes hacerte exfoliaciones hasta dos veces por semana. Eso sí, recuerda que la piel de los labios es mucho más débil y fina que la del resto de tu rostro, así que deben ser muy suaves. Un remedio casero es mezclar crema hidratante con un poco de azúcar y aplicarlo haciendo pequeños círculos. También puedes usar un cepillo de dientes viejo para frotar ligeramente los labios pero puede que sea demasiado agresivo así que, por ejemplo, también puedes hacerlo frotando con una toalla.

2) HIDRATAR

Actualmente, las firmas cosméticas ponen a nuestro alcance un sinfín de productos que para tener unos labios bien hidratados. Aunque siempre es recomendable tener a mano la vaselina tradicional o un cacao, hay bálsamos nutritivos, algunos que incluyen en sus fórmulas la manteca de karité, la cera de abeja, propóleo, aceites o vitaminas A y E, otros que son calmantes, reparadores o antioxidantes. Si no tienes ninguno a mano, puedes empapar un bastoncillo de algodón en aceite de oliva o aceite de bebé y pasarlo por tus labios para que queden jugosos al instante. También pueden servirte para desmaquillarlos al final del día si te has puesto un labial muy intenso.

3) PROTECCIÓN SOLAR

Cada área del rostro tiene sus necesidades. Igual que no nos ponemos una crema hidratante en los labios o no nos ponemos un bálsamo labial como contorno de ojos, los productos con SPF se formulan de manera diferente para cada área, teniendo en cuenta sus características específicas. Cada vez somos más conscientes de los efectos negativos del sol en nuestra piel no solo en verano sino también el resto del año, así que ¿por qué no proteger también nuestra boca? La zona de los labios es de las más sensibles del rostro, por eso es vital prestarles atención, especialmente en la época estival. Durante el verano pueden verse más afectados debido a la agresión que sufren de los agentes externos (rayos solares, altas temperaturas, agua del mar). Para evitar que se sequen y se agrieten, hay que hidratarlos y protegerlos intensamente.

4) REJUVENECER Y REMODELAR

El contorno también cuenta, y mucho. Utiliza productos que no solo reparen y regeneren, sino que también protejan tus labios del envejecimiento prematuro, reduzcan las líneas de expresión y mejoren el tono. Son como una cura antiedad para los labios secos y agrietados. Uno de los consejos que dan los expertos es que si eres fumadora, es importante que dejes este vicio, ya que el gesto de fumar hace que se marquen las arrugas peribucalesas o el famoso ’código de barras’, además de resecar la zona.

5) LA MODA DE LOS PLUMPERS

¿No sabes de qué te estamos hablando? Ahora se han puesto de moda estos productos que crean un efecto de volumen inmediato, además de subir el tono de tus labios. Algunos de ellos incluyen aceites de jojoba, girasol o mimosa, para conseguir que los labios están hidratados, llenos de brillo y nutridos, y sus innovadoras fórmulas estimulan la formación de colágeno, ácido hialurónico y elastina, reduciendo las irregularidades del labio y protegiéndolo del envejecimiento y de los radicales libres generados por la radiación UV. Hay productos que ayudan a crear un efecto de relleno en los labios sin necesidad de intervenciones invasivas.

6) ¡LISTOS PARA BESAR!

Lo primero que debemos hacer para cuidar bien nuestros labios es, sin duda, usarlos. ¡Besar y mucho! Eso sí, la hidratación es fundamental, así que lleva siempre un gloss, cacao o vaselina, e intenta que lleven factor de protección solar.

¡EL TRUCO!

Vanessa Meléndez, nos da un truco muy sencillo para que nuestros labios tengan un aspecto más sexy: ‘Perfilarlos del mismo tono que el labial para que queden bien definidos y aplicar después iluminador en el centro del labio inferior para conseguir un mayor volumen’. Lo mismo opina Roberto Siguero, maquillador oficial de Lancôme, que nos dice: ‘Utilizar colores claros y brillantes hacen que el labio parezca más grueso y voluminoso. Otra opción es utilizar dos tonos: un tono base y otro más claro. El tono base lo aplicaremos en todo el labio y el tono más claro en el centro para conseguir esta sensación de volumen’. Si quieres causar verdadero impacto, el rojo siempre es la opción más sexy y sugerente. Siguero aconseja aplicarlo con un pincel de labios para que dure más tiempo: ‘Empieza a aplicarlo por la parte interna y desde las comisuras hacia dentro. Fija tu maquillaje de labios retirando con un pañuelo el exceso, presiona suavemente sobre el labio. Aplica después una ligera capa de polvos sueltos translúcidos y a continuación vuelve a maquillarlos con el mismo rojo de labios’.

Fuente: Hola Fashion