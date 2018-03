La previa. En la foto las jachalleras del Cóndor Rugby Club en la previa al encuentro frente Huazihul hace unos días. El 7 de abril se preparan como anfitrionas para recibir al 9 de Julio Rugby Club.



Hace tan sólo unas semanas Chris Jack, ex All Black y campeón del mundo, agitó el mundo del rugby local con una clínica inolvidable. Entre agosto y septiembre de este año las mujeres cultoras del deporte también tendrán su oportunidad con la primera Clínica de Rugby Femenino en la provincia.

Al igual que la vez anterior las gestiones se realizan desde Minas Argentinas (MASA) y según se confirmó desde la empresa, entre los nombres que se barajan está el de Selica Winiata, la reconocida rugbyer neozelandesa y una de las All Black femeninas. La intención es que las chicas reciban en entrenamiento Vip tanto desde lo técnico como lo práctico a la vez de vivir una experiencia única. En San Juan hay algunos clubes con su división femenina como lo es el caso de Huazihul, Alfiles 9 de Julio Rugby Club y la reciente incorporación de las chicas del Cóndor Rugby Club de Jáchal.

De a poco, la mecha del rugby femenino enciende y vaya si las chicas de Jáchal lo saben. “Las” Cóndores ya son 23, una cifra para nada despreciable en un club de novel conformación y cuya rama femenina se inició en febrero de este año. “Yo voy con mi bebé a la cancha, es un deporte que permite la participación de toda la familia. En los partidos no hay hinchas, hay familias alentando, eso es lo que tiene el Rugby que me conquistó”, contó Daniela Balmaceda, capitana del equipo femenino de rugby jachallero.

Daniela es mamá de un bebé de cinco meses, estudia la Tecnicatura en Administración Pública en la sede de la UNSJ en Jáchal y además atiende su negocio de ropa. Multifacética como las mujeres de hoy da su visión sobre un deporte comúnmente asociado a los hombres, considerado fuerte y poco femenino. “Yo pensaba lo mismo pero cuando conocí sus valores, vi que cada una cumple su rol por igual sin importar si sos flaca, gorda, alta o baja, todas somos importantes para el juego, me di cuenta de que era un prejuicio porque no lo conocía, hoy tengo un lazo de amistad muy fuerte con las chicas”, contó Daniela que se prepara con gran expectativa ante la posible llegada de Selica, una “Black Fern”, por la rama de helecho sobre el negro de las camisetas, la versión femenina de los All Black (Ver Aparte). “Esperamos aprender todo lo que podamos, es una gran oportunidad y para nosotros importante porque estamos empezando”, dijo Daniela.

Las jachalleras ya participan de algunos encuentros que no competitivos pero que sirven a modo de entrenamiento, hecho recientemente tuvieron un encuentro con Huazihul. “Como se están iniciando por ahora participan de los encuentros bajo la modalidad “tocata” que significa que no se hacen tackles, se ponen en posición de partido real y cuando empiezan a avanzar se tocan parte del cuerpo por debajo de los hombros, es un juego para aprender a encontrar los espacios para avanzar hacia la línea”, explicó Diego Sabatini, miembro del club y también su RR.PP. Según Diego, quien a su vez es entrenador de las infantiles del club, el hecho de que sean mujeres no significa que tendrán un entrenamiento preferencial, de hecho para estar a pleno en los partidos constan de una rigurosa preparación física de cuatro días semanales de dos horas cada vez. “Las chicas nos han sorprendido y cada vez están tendiendo más convocatoria, a este paso creo que seremos conocidos por ellas”, dijo Diego. Recientemente se incorporaron cinco nuevas jugadoras a través de las convocatorias por los medios locales o desde sus redes sociales.

Selica, la quíntuple

Si se concreta la llegada de Selica Winiata a San Juan, sería un “guindazo” y la posibilidad de una clínica de lujo. Conocida como una de las favoritas de las “Black Fern”, Selica junto a su equipo se consagraron campeonas del mundo por quinta vez en 2017 tras vencer a Inglaterra por 32-41. Selica una estrella del juego femenino, es conocida por sus habilidades defensivas y velocidad. Aunque es una de las jugadoras más pequeñas en el rugby de alto nivel, Winiata tiene récords de prueba y puntaje en campeonatos de elite. Mujer policía y oriunda de Manawatu, formó parte de la selección neozelandesa en 2013 y cuatro años después de su debut en 2008 con las Black Ferns.