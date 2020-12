Al menos tres nuevos emprendimientos justifican, y con creces, por qué San Juan fue designada Capital Nacional del Astroturismo (ver recuadro). Por supuesto que semejante denominación ya estaba bien otorgada por la calidad y limpidez de los cielos, por el buen clima los casi 365 días del año y por el nivel de los observatorios que funcionan en la provincia no sólo con fines científicos sino además como servicio para los curiosos que quieren ver de cerca cómo es el trabajo allí y usar el instrumental con que observan planetas, estrellas y cuerpos celestes. Pero ahora, para sumar un plus más, comenzaron a aparecer propuestas para hacer del astroturismo, una vivencia inolvidable. Esta variante ofrece paquetes que incluyen observaciones, por supuesto, pero a su vez, charlas, fotografías de astros, trekking y hasta comidas bajo las estrellas. Ni más ni menos que una experiencia que vale la pena vivir con todos los sentidos, tal como proponen Campo de Estrellas, Astronómades y Cruz del Sur, las novedosas propuestas para poder hacer turismo interno y a pocos kilómetros de la Capital.



Los últimos fenómenos del universo, sin lugar a dudas, agigantaron el interés de los locales por disfrutar del movimiento que se genera alrededor de ellos. Aprovechando ese impulso, algunos conocedores del tema pero otros aficionados, apostaron a valerse de un recurso enorme pero a su vez a disposición siempre, de día y de noche, y encima, gratuito, como es el cielo. Y lo convirtieron en su negocio y en su caudal de atractivo.



Este mes de diciembre -y tras un largo paréntesis que los inhabilitó hasta hora- hay tantos eventos astronómicos (ver Diciembre, un mes para observar) que estos emprendedores harán un verdadero despliegue de propuestas. Así es que hay que consultar y reservar lugares cuanto antes porque, como sólo pueden ser entre 12 a 20 los participantes, el cupo se agota rápidamente. Obviamente aunque la actividad es al aire libre, funcionan con un estricto protocolo por Covid.



Los astros, entre el cielo y Las Tierritas (en Albardón)

Una finca que por años sirvió exclusivamente -y sirve aún- para dar primicias de uva cereza y para criar vacas, hoy comparte el terreno con una propuesta que invita a mirar inevitablemente al cielo. Por idea de Arturo Sánchez, el lugar se convirtió en su universo. Es que este espacio en Las Tierritas -a 5 kilómetros al este de las Termas de La Laja y vecina de la parroquia de la Virgen de la Carrodilla- es el ideal porque está alejado de la zona urbana y por ende no tiene contaminación visual. La finca tiene miradores naturales y una infraestructura incipiente para cobijar al turista tanto en invierno como en verano.



Como para llevar adelante su idea no podía solo entonces sumó a dos de sus compañeros de la Diplomatura de Turismo Científico. Los tres coincidían en su pasión por el cielo: Arturo es Licenciado en Turismo y como tal tuvo -antes de ingresar a la Casa Natal de Sarmiento, donde es jefe de guías y guía bilingüe- una beca en el Casleo que lo dejó fascinado; Javier Bagaraño es fotógrafo y hace contenidos digitales y Nicolás Doña rescató conocimientos de su cursado hasta 4º año de la carrera de Astronomía y a su vez, se dedica al mantenimiento de telescopios, entonces es el que explica lo que sucede en el universo y responde preguntas. Él es el que aporta su propio instrumental para las observaciones.



El trío no encontró mejor nombre que "Campo de Estrellas" para su propuesta. Por ahora, están haciendo jornadas que van desde las 17 a las 23 cada vez que hay luna llena. En ese lapso de tiempo, el visitante hace caminatas, recibe explicaciones sobre el entorno, la flora, fauna, ubicación espacial del lugar y los fenómenos astronómicos que ocurrirán durante esa tarde-noche. Además tiene la posibilidad de disfrutar la caída del sol desde un mirador en altura y hacer observación con telescopio con filtros y binoculares del sol, disfrutar de una merienda regional con mate y semitas y más tarde de un fogón donde se sirve la cena (con vinos y jugos naturales albardoneros más una picada de fiambres regionales de la zona). Luego llega la hora de hacer observaciones nocturnas desde una ollada, en la cual no se filtra ningún tipo de luz artificial, y puede detectar diversos objetos, estrellas, cúmulos estelares, cúmulos abiertos, nebulosas, galaxias, la Luna, planetas y recibir una charla técnica. Como souvenir, la gente se lleva además de una experiencia cargada de estímulos sensoriales, un link con las imágenes que dejó inmortalizada la actividad en fotos y videos. Aparte tienen una tiendita de artesanías. Y un detalle que no es menor, todos los participantes cuentan con la cobertura de un seguro. No descartan adosar jornadas de trekking, yoga, biodecodificación, meditación y cenas bajo las estrellas.



Para el eclipse solar han planificado una salida desde las 10.30 hasta las 15, cuyo costo es de 1.900 pesos si es una persona o 3.200, dos. Hay otra salida el 19. Para contactarlo hay que hacerlo vía Whatsapp al 264 4682181 o al mail arturosanchez.org@gmail.com.



Otra visión del universo



Rocío Albarracín no está tan apegada a la tecnología para poder ofrecer un pantallazo del universo. Ella tiene su propia mirada del mundo e inclusive de la naturaleza de las cosas y es lo que ofrece a los pasajeros de esta aventura. Ella es la creadora de Astronómades, un emprendimiento que como su nombre lo dice, no se asienta en ningún espacio, sino que va rotando por la inmensidad de paisajes maravillosos que le pone a disposición la provincia. Su propuesta incluye un encuentro en un lugar apto lumínicamente hablando y sin contaminación, pero no necesariamente alejado ni con complicaciones para el acceso -como pueden ser las Sierras Azules en Zonda, donde cada uno llega como puede-, la observación sin herramientas técnicas, es decir a ojo, de los cuerpos celestes, aunque da la posibilidad y enseña cómo hacerlo para quienes puedan llevar sus propios telescopios. Esta profesional da la explicación científica sobre conceptos básicos de astronomía y sobre lo que se va a observar, pero hace especial hincapié en la cosmovisión andina de los pueblos originarios de cómo veían e interpretaban el universo. "Los incas, patagones, tehuelches, los mapuches, inclusive los huarpes basaban su vida y su organización social, política y económica a través de la observación del movimiento de los astros. Me gusta mostrar este sentido de la astronomía", explica Rocío que aprovecha la noche no sólo para mirar las estrellas, sino que comparte cuentos, historias y leyendas acerca del cosmos. Siguiendo su postura de respeto por la naturaleza, invita, como parte del itinerario, a hacer un agradecimiento a la Madre Tierra y a disfrutar de una merienda vegana con mate, café y semitas sin ingredientes de origen animal. Después también comparte una porción del "alimento de los astronautas", que es una comida crudivegana líquida, prensada en frío, que contiene una carga de 2.000 calorías, la medida justa que necesita quien va al espacio para subsistir el desgaste físico y mental que eso supone. La actividad termina con una sesión de fotos nocturnas -ya que ella también es fotógrafa y Técnica en Turismo- y de light painting, que no es otra cosa que pintar con luz la oscuridad que genera el ambiente. La actividad de este fin de semana es mucha: hoy llegará a las Sierras Azules con todos sus conocimientos y materiales por la noche (cuesta 400 pesos por persona) y mañana hará un despliegue fantástico para disfrutar del eclipse desde las 11 en la Quebrada de Zonda (cuesta 800 pesos por persona, incluye almuerzo y bebida) y por la noche una observación de la lluvia de estrellas gratuita para quien haga la actividad del mediodía. Se puede reservar un lugar llamando al 2645434445.



El desafío de fotografiar constelaciones



Dos fotógrafos, Leandro López -que es el papá de la idea- y José Valverde, decidieron desplegar su profesionalismo haciendo fotografía nocturna, una especialización que implica tener el manejo exacto de la exposición a la luz, los tiempos y las cámaras. Y qué mejor que las posibilidades que ofrece el enorme y lípido cielo sanjuanino para desarrollarlo como emprendimiento. Sin embargo, no era suficiente para cubrir las expectativas de quienes se sumaban a sus cursos de fotografía nocturna en Cruz del Sur, tal como denominaron a la iniciativa. Entonces pronto convocaron a diferentes expertos en el tema de los astros para que den explicaciones científicas a jornadas que generalmente se extienden desde la tarde hasta la medianoche y que incluyen hasta la comida (infusiones con algo rico y luego, punta de espalda a la llama y verduras al rescoldo más empanadas caseras). En esta oportunidad quien dará los contenidos básicos será Alejandro Procopio, que es astrofotógrafo.



El producto estrella que ellos tienen es justamente un taller de fotografía que se divide en dos partes: al menos 5 horas de explicación de los conceptos básicos de la fotografía, nociones de encuadre y materiales a utilizar, cómo descubrir los astros del universo para observar y para fotografiar. Y un segundo momento, de casi 2 horas, donde se pone en práctica todo lo aprendido para poder lograr buenas fotografías nocturnas, fotos panorámicas, start trails (que una técnica fotográfica que captura el rastro, senda o sendero estelar de las estrellas a partir de la rotación de la Tierra), circumpolares (en las que se aprecia el rastro del movimiento de las estrellas -star trails- de forma circular), entre otro tipo de tomas. Si hay chicos en el grupo -ahora el protocolo no lo permite- también trabajan con ellos.



La propuesta de este fin de semana es retratar la lluvia de estrellas. Será este lunes 14, por la noche (de 21 a 3 de la madrugada), con un costo de 1.200 pesos por persona (incluye consumición). La realizan en la Finca Don Serafín en Pocito (en calle 12 y ruta 40). El que tiene cámara de fotos, la tiene que llevar y también un abrigo liviano para poder disfrutar de la noche estrellada, la que está catalogada por la NASA como una de las mejores por su caudal de estrellas. Para poder ser parte, basta llamar al 2646221003.





Diciembre, mucho para observar

Mes bendecido, si los hay, a nivel astronómico. Diciembre será escenario de muchos fenómenos que comenzaron ayer con Venus cerca de la Tierra y hoy con una lluvia de estrellas Gemínidas. Mañana hay una cita imperdible: el eclipse de sol que si bien para San Juan será parcial en un 70% aproximadamente (se verá cubierto el sol por la sombra de la Luna). En su totalidad se oscurecerá sólo en el norte de la Patagonia. Esta misma noche habrá luna nueva.



El eclipse empezará a las 11.38, el momento máximo será a las 13.04 y culminará a las 14.34. Sólo se podrá ver con protección visual (gafas especiales) o un telescopio coronado solar, según explicó Héctor Lépez, vicedirector de la Estación Astronómica Carlos U. Cesco.



Lo que sí se podrá ver a simple vista, y desde San Juan, será la conjunción de la Luna, Júpiter y Saturno este 16 de diciembre, y el 21, el Solsticio de Diciembre (el día con más luz solar) y la rara conjunción de Júpiter y Saturno, también llamada "Estrella de Belén", por ser una alineación que algunos astrónomos consideran coincide con la estrella de la historia de los tres Reyes Magos del Nuevo Testamento. Hace 800 años que no sucede este evento (que en realidad es sólo una ilusión óptica por la posición del planeta Tierra respecto al Sol). Según los especialistas, se podrá ver nuevamente en el año 2080. El 23 habrá conjunción de Luna y Marte y el 29, luna llena.



Capital Nacional del Turismo Astronómico





El 17 de julio de 2019, San Juan recibió una nueva denominación. Se convirtió, además de ser Tierra del Sol y del Buen Vino, en Capital Nacional del Turismo Astronómico con la aprobación en la Cámara de Senadores.



Por Paulina Rotman

Fotos: colaboración Arturo Sánchez, Rocío Albarracín, Leandro López. Foto de tapa: Arturo Sánchez