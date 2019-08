El simple hecho de conocer la realidad y los entornos en los que viven muchos de los alumnos que cursan los primeros años de la Escuela de Educación Especial Juana Azurduy de Padilla fue vital para darle forma a una iniciativa llena de amor. Entre directivos, profesores, pero también familiares, amigos, conocidos hasta y desconocidos, armaron un listado de

padrinos para darles regalos a los pequeñitos.

Todo comenzó cuando la flamante directora del establecimiento, Silvana Fernández, comenzó a hacer recorridos por los domicilios y a

tomar contacto cara a cara con los papás. Se dio cuenta que difícilmente sus alumnos recibirían regalos por el Día del Niño, dadas las condiciones en las que viven. Entonces, propuso en una reunión de profesores que cada uno tenga su ahijado para que pudiese dar un obsequio y transformar la jornada que tanta expectativa genera. El sí de todos fue contudente y, como si fuera poco, contagioso. Es que no se conformaron con regalarles algo. Querían que cada chicos obtuviese un buen recuerdo.

Entonces la idea traspasó las fronteras de la escuela y se multiplicó en grupos de wthsapp de conocidos, amigos y familiares.

"Tantos son los que se sumaron que cada chico tiene 3 padrinos. Estamos muy felices por eso ya que nos permitió que cada uno de

los 47 chicos, entre los que hay pequeñitos que hacen estimulación temprana hasta jóvenes de 15 años, puedan recibir no sólo un juguete sino además ropa y zapatillas que tanta falta les hacen'', contó Silvana, feliz con la iniciativa a la que respondieron 120 padrinos.

Un detalle que no es menor en este caso es que los chicos al padecer diferentes patologías -desde retraso mental severo hasta parálisis cerebral, entre otros- y con distintos tipos de gravedad no podían recibir cualquier regalo. Entonces, trabajaron para buscar la opción ideal. Es por eso que muchos de los alumnos no recibirán una tradicional pelota de fútbol, pero sí una de trapo, por ejemplo, para realizar estimulación.

"Para los chicos va a ser una sorpresa que se va revelando de a poco, hasta llegar al próximo viernes, momento en que se haga la entrega. Sabemos que cada regalo va a ser una gran felicidad para nuestros chicos'', adelantó la directora. Si bien los padrinos no serán parte de ese momento, sí recibirán una filmación de cada chicos con su regalo.

Para ayudar

Todavía hay tiempo para sumarse con donaciones para completar esta iniciativa porque si bien ya hay para cada uno de los chicos su bolsita con su juguete adaptado, su prenda de ropa y su par de zapatillas, quieren armar un festejo con golosinas, globos y algunas panificaciones. Además están pidiendo pintura y elementos de cocina, herramientas y materiales para los talleres.

Es que en la escuela que está ubicada a una cuadra de la plaza principal del departamento de 9 de julio funcionan varias modalidades: a la mañana se hacen talleres de carpintería, tecnología y cocina, a los que concurren jóvenes y adultos con diferentes discapacidades.

Por la tarde se hace el cursado regular de primaria de Educación Especial. Además hay 20 estudiantes que hacen inclusión en la Escuela Granaderos. Aquellos que puedan colaborar pueden contactarse al teléfono del establecimiento, el 4307643, de 8:30 a 12 y de 13:30 a 17:15 horas.