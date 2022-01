Es cierto que no hay un libro específico para aprender a ser padres, ni los hijos vienen con instrucciones debajo del brazo para saber como educarlos según sus capacidades y necesidades. Afortunadamente sí hay libros que ayudan en este proceso, y qué mejor si están destinados a esa franja en la que los chicos absorben como esponjas. En eso pensó, en plena pandemia, Jimena Montaña, una licenciada en comunicación con años de experiencia de entretenimiento -ahora especializada en el método Montessori-, al momento de crear uno para estimular el lenguaje de los más pequeños a través de actividades en familia. Así nació Mora y las letras.



En los días de encierro que todos recuerdan, Jime compartía junto a su hija Mora (3 años en ese momento) juegos con palabras que consistían en descubrir cómo se transformaban al cambiarles la primera letra. Al notar que su hija se divertía y motivaba, comenzó a gestarse la idea de convertir la propuesta lúdica en su primer libro.



Jime además de comunicadora tiene años de experiencia en la industria del entretenimiento en vivo. Primero trabajó casi 10 años en la productora internacional Disney con la que hacía eventos masivos, muchos de ellos familiares, que le han permitido vivir y sentir como los chicos -y los grandes también- disfrutan de los estímulos que da lo lúdico. Esto sin contar otros tantos años en Ozono Producciones, desarrollando e implementando campañas de comunicación y creando eventos y oportunidades comerciales.



"En plena pandemia, me quedé sin shows, la industria totalmente parada. Comencé a preocuparme y ocuparme del tema y decidí buscar herramientas para ayudar a mi pequeña hija y que sirvieran a otros adultos también. Me propuse estudiar Montessori, tomé cursos a distancia (Barcelona), para la edad que a mi me interesaba e hice especializaciones en arte y lenguaje. Todo eso me permitió descubrir que los chicos hasta los seis años tienen una etapa que asimilan todo lo que uno les propone. Así combine mi experiencia, más la parte pedagógica que estaba aprendiendo para crear una propuesta lúdica para padres e hijos", cuenta Jimena.

Mora y las letras es un libro repleto de recursos divertidos, sencillo y cotidiano cuyo objetivo es ayudar a otros adultos que crían y quieren enriquecer el aprendizaje de sus niños. Son textos breves, con rimas, un gran recurso para mejorar el lenguaje y la habilidad de recordar.



"Mora fue quien me dijo: mamá ¿qué pasa si cambiamos la primera letra a las palabras?, y me dio el ejemplo si a vaso le pusiéramos una p, sería un paso, y eso se transformó en un juego cotidiano. Fue el detonante de este libro que propone jugar, y es increíble como los chicos comienzan a estimular su imaginación, a reconocer las letras, sus sonidos, a transformar las palabras, entre muchas otras cosas más. Por eso al final del libro pongo una guía cortita con herramientas para acompañar a los adultos y sumar recursos al momento de leer un libro", indica.



El 2020, no sólo trajo esta idea y la ampliación de su abanico profesional, si no también la creación de su marca: MONWAKI, cuyo objetivo es ofrecer experiencias entretenidas para compartir en familia que enriquezcan cognitiva y emocionalmente a los más pequeños.



Ahora con un propuesta materializada, decidió continuar con otros que formaran parte de esta colección denominada "Quiero aprender", para chicos a partir de 2 años de edad.



A la par ya está ideando libros y contenidos para padres y sus bebés menores a los 24 meses que pronto saldrán a la luz.





El arte del dibujo



Las ilustraciones de Mora y las letras, fundamentales para acompañar la propuesta infantil, estuvieron a cargo de Loli Roberts, una artista plástica que combinó técnica digital y manual. Los personajes y objetos fueron ilustrados digitalmente, y los fondos fueron pintados a mano.



La supervisión artística y composición gráfica fue responsabilidad de Agustín Rabinovich, quien trabajó muchos años junto a Jime en campañas de comunicación y eventos.

Mora y las letras está enfocado en el desarrollo del lenguaje oral e inicio de la lectoescritura. Propone imaginar, rimar, jugar, aprender y disfrutar. Incluye: Cuadernillo de actividades, stickers, guía para adultos y Contenido Audiovisual didáctico.



Tienda Online:

www.monwaki.com/libros

Envíos a todo el país