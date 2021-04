Aunque el espíritu navideño parezca estar invernando a esta altura del año, Navidar, el grupo solidario que justamente nació para "dar algo lindo" para las fiestas de fin de año, está más activo que nunca. De hecho, están juntando durante todo lo que queda del mes de abril, todo tipo de elementos fundamentales desde materiales de construcción hasta alimentos no perecederos. Es que ahora el objetivo es ayudar a aquellas familias que pese a haber recibido ayuda oficial o no, de particulares o de otros grupos solidarios, aún no les es suficiente para volver a levantar sus viviendas o reparar los daños que dejó el terremoto del 18 de enero pasado y las lluvias que cayeron copiosamente en febrero. Los beneficiarios serán los habitantes del asentamiento La Florida, en carpintería, Pocito.



La primera necesidad que tienen es la de materiales de construcción. "Son casas que están doblemente afectadas: primero por el sismo y después por las intensas lluvias de febrero en las que se llegó a acumular hasta 40 centímetros de agua que dañaron las paredes. Por eso sus habitantes necesitan arreglar las viviendas cuánto antes", explica Guadalupe Bolañoz, quien está empeñada en conseguir todos los elementos posibles comenzando por ladrillones, ladrillos y cemento aunque se conforma con solucionar esos problemas estructurales con palos, nylon, arena, ripio, maderas.



"Pero como esas familias perdieron todo, recibimos todo lo que sea útil. Estamos enfocados en recolectar ropa de abrigo, prendas en general para grandes y chicos, colchas y frazadas, colchones, camas, mesas, sillas, herramientas. También alimentos no perecederos y elementos de higiene y de limpieza. Todo sirve, todo ayuda y fundamentalmente todos tenemos algo lindo para dar y compartir", explicaron desde la entidad que han planificado hacer la entrega los primeros días de mayo, una vez que contabilicen, organicen y dividan las donaciones según las necesidades de cada familia del lugar. Además, como han recibido otros pedidos de comedores cercanos, no descartan poder ayudar a otras zonas.



En Navidar reciben las donaciones materiales pero también aceptan dinero para comprar otros elementos que a veces no les ofrecen e inclusive celebran que desde algún transporte o empresa de transporte les aporten alguna movilidad, que se sumará a sus autos particulares, para trasladar las donaciones. Los interesados pueden contactactarse con la página en Instragram @navidarsanjuan, mientras que las donaciones las recepcionan en el Club Sirio Libanés (Entre Ríos 33 sur) y AED Frascos y Tapas (San Luis 178 oeste) y en Jelú (Meglioli 528 sur, en Rivadavia). Hay tiempo hasta el lunes 26 de abril.





Colaborar todo el año



Navidar comenzó en pleno 2020 por iniciativa de una joven de 26 años, Guadalupe Bolañoz, quien consideraba que la solidaridad era el modo de agradecer el haber pasado "indemne" un año tan particular. Muchos de sus amigos y familiares se sumaron a esta idea amorosa y generosa que tuvo como fecha la Nochebuena. Fue tal la emoción de compartir cajas con alimentos navideños y hasta arbolitos decorativos con las 200 familias que se alimentan grancias al merendero "Copa Alegre", en Bermejo, que quedaron entusiasmados con seguir repitiendo las campañas solidaridarias. De hecho, habían planificado que la primera iniciativa de este 2021 estaría orientada a juntar útiles escolares pero como no estaban aseguradas las clases presenciales, cambiaron de rumbo. Las secuelas del sismo y las lluvias de verano fueron el puntapié inicial para "dar" de todo corazón.