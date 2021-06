Fotos: colaboración

Agradecimiento especial Dirección de Emprendedores Sociales y Dirección de Prensa del Ministerio de Desarrollo Humano.



Alguna sorpresa siempre hay en estos días especiales, en este caso el Día del Padre que se celebra el próximo domingo 20 de junio en Argentina. Ya sea un paquete enorme con moño incluido, un envoltorio desprolijo, un dibujo cargado de amor y por qué no ese agasajo con forma de desayuno en la cama o almuerzo con lo que más le gusta, hasta ese gesto de juntar los ahorros para comprar algo mínimo pero no menos significativo. Sin embargo, qué mejor que sorprenderlo con ese detalle que siempre esperó o ese regalito producido por manos sanjuaninas que llegan para satisfacer algún hobbie o gusto relegado. En esta nota, algunas opciones interesantes.

> Morrales y barbijos del equipo favorito

El accesorio indispensable

Mariela Barbarán se propuso darle el gusto a todos esos papás tan fanáticos del club de sus amores, del hobbie o de la actividad recreativa que practican, que pueden llegar a lucir orgullosos sus colores o insignias en todas sus vestimentas y accesorios. Por eso, armó para este Día del Padre, opciones muy originales a tono con los equipos deportivos de toda índole, claro que Boca, River, San Martín y Desamparados, no se bajan del pedestal de los set de morrales y barbijos haciendo juego por ejemplo. Sin lugar a dudas éstos son los escudos más elegidos para agasajar a los varones, aunque esta emprendedora tiene creatividad y herramientas de sobra como para innovar con otros clubes o el pedido que el interesado tenga.



Hace casi una década que Mariela inició empezó a intercalar su profesión de arquitecta, con su gusto por el diseño y la sublimación. De hecho por las mañanas es inspectora de obras para el gobierno de San Juan y por la tarde, disfruta de su hobbie, ese que fue creciendo con la creación de su marca Alina Bolsos y Mochilas (así se la encuentra en redes sociales). Los primeros productos le dieron empuje para lanzarse al "estrellato" justamente en una feria de diseño que se hacía en el marco de la Facultad de Arquitectura. Siempre apuntando al neoprene como su materia prima insignia de a poco incorporó morrales, necesaries, bolsitos de mano, cubrebocas, también los set de recipientes para yerba y azúcar. Todos estos elementos de su autoría, los combina con tazas, mates, mateslistos, jarros térmicos, bufandas de polar y otros accesorios para hacer más atractivos los regalos que tienen un precio -obviamente dependiendo de la opción que se elija- desde 1400 a los 2000 pesos.



"Hay que encargar sí o sí, especialmente si hay que personalizarlo con una foto o imagen significativa para el papá agasajado. De todos modos, tengo stock de algunos sets. Para eso se pueden contactar con el 2646203644", asegura la emprendedora que incursionó en la marroquinería como oferta indiscutida para estas ocasiones especiales.



Un detalle es que todos los sets vienen preparados en cajas, listos para entregar.

>> Artesanías para el escritorio o la mesa de luz

Para tener todo organizado

Que placer cuando todo está en su lugar y ningún objeto personal se pierde, por ende, no hay que buscarlo por toda la casa o la oficina. Justamente eso es lo que pensaron Adriana Santander y su mejor socio, su esposo, Mauro Zamora cuando decidieron ofrecer como regalo principal en su emprendimiento, los organizadores de mesa de luz y escritorio. Esto no es ni más ni menos que una estructura sencilla, de madera, con espacios delimitados, soportes para colgar o sostener y hasta pequeñas repisas donde colocar desde el celular, los cargadores, el reloj, apoyar un libro, la billetera, los lentes y las llaves del auto o de la casa, también las lapiceras o cualquier otro elemento de la cotidianeidad de cada papá. El precio que le fijaron es de 1000 pesos, según cuentan los emprendedores.



Adriana y Mauro no sólo hacen este objeto. También construyen portarretratos, repisas, ceniceros, portallaves, cuadros tallados en maderas rústicas como álamo, pino e inclusive MDF. Esto comenzó por iniciativa de la mujer. Ella siempre quiso aprender de la mano de su esposo, un carpintero de oficio pero con título (se recibió en una escuela técnica) que pasó por varios talleres, hasta tener el suyo propio. Hace 8 años se compraron unas máquinas y ahí, la mujer, pudo desarrollar su nuevo oficio, feliz de convertirse en emprendedora. Ahora, con las maderas que sobran de grandes muebles que construyen en el taller y con las recomendaciones del más experto de la pareja, hace sus propias artesanías, especialmente juegos didácticos, pero cuando llegan fechas especiales, se las ingenia para ofrecer regalos distintos, siempre en madera.



"Como por la pandemia se terminaron las ferias, que eran nuestra principal vidriera, ahora vendemos por Facebook (estoy como Adriana Natalia Santander) o por whatsapp al 2645478316. Estas son vías directas para encargar lo que les guste", dice Adriana.

> Riñoneras, porta celulares y guantes de diseño

Deportistas bien equipados

Ellos son los primeros en probarlos. Inclusos los modelos de las publicidades de su propia tienda on line. Es que por tener una rutina deportiva en pareja, saben mejor que nadie cuáles son esos elementos que no pueden faltar para salir a andar en bici o hacer trekking con comodidad. De hecho, están convencidos que muchos de sus productos son un regalo ideal para esos papás que de manera amateur, no dejan de hacer deporte por nada del mundo.



Para ellos, ofrecen originales y coloridos como sus riñorenas, bolsitos para colgar en las bicis, porta celulares -todos de tela de cordura o tejido de nylon muy resistente, también hacen de tela de lycra elastizada- y guantes deportivos (que combinan cuerina y tela de lycra) que salen entre 360 y 1500 pesos. Además hay promociones especiales por esta fecha, como descuentos por la compra de 3 productos iguales.



Anabel Flores y Eduardo Anzelotti dejaron sus trabajos en relación de dependencia en Buenos Aires -ella era recepcionista en Salentein y él técnico informático en una mina de Santa Cruz- e iniciaron el viaje de vuelta a San Juan, en 2017, con todas las ganas de abrir un negocio. Primero fue un bazar, el que fue mutando hasta el actual emprendimiento de accesorios deportivos conocido como Edana Ventas.



Tomar la iniciativa de tener un negocio propio, los llevó a capacitarse no solo en diseño de los accesorios, sino en técnicas y mecanismos para obtener y distribuir los productos, marketing y gestión de empresas. A tal punto que no sólo comercializan aquellos accesorios de su propia cosecha, como las riñoneras, los bolsitos para las bicis, los guantes y los portacelulares, sino que además venden objetos industrializados o de emprendedores de otros puntos del país.



"Hay una notable y creciendo inclinación de las personas al deporte en los últimos años. Y los accesorios deportivos se volvieron productos indispensables. No debe haber papá que no necesite algo para hacer deporte", dicen los emprendedores que pueden visitar en su Showroom en calle Salta 155 Norte, Capital, en su web (www.edana.com.ar) y sus redes sociales o contactarse al 2645779746 para recibir el producto en el domicilio en cualquier punto del país, una ventaja para quienes no viven en San Juan y quieren hacer llegar su presente en fecha y hora acordada.

> Cuchillos con diseño

Para hacer los mejores cortes

Creció mirando a su papá fabricar cuchillos por mero gusto. Por lo que no era de extrañar que siguiera sus pasos. Y si, inevitablemente, Sergio Poblete, se hizo cuchillero pero no sólo por hobbie sino de oficio. Al punto de renunciar a su trabajo como operador en una empresa de emergencias de salud, para tener más tiempo disponible para hacer todo el proceso hasta tener los utensilios de diseño (cuchillos y dagas), listos para llegar a todas las ferias de artesanías habidas y por haber del país. Claro que esto fue previo a la pandemia. Ahora, no sólo los hace sino que los lleva al domicilio de quien lo requiera.



Además, repara y afila cuchillos especiales. Inclusive recupera esos cubiertos heredados de abuelos y tíos o con mucha historia, aventura e inclusive valor sentimental en su mango.



Por todo esto, Sergio, se ha convertido en un cómplice insustituible para todos aquellos papás que salen al campo, que hacen asados y les gusta cocinar y que son habilidosos con los cortes. Es que este emprendedor, los provee de un artefacto indispensable.



"Podría decir que el oficio me viene de mi padre y de mi propio interés porque nunca me capacité ni estudié algo referido a la cuchillería. Si, en cambio, he leído y preguntado mucho. Y tengo muchas horas de práctica", explica el emprendedor que se caracteriza por no hacer cuchillos en serie, sino que cada uno, al ser un trabajo artesanal, tiene su propio sello. Son piezas únicas.



"Cada cuchillo está pensado por las necesidades del cliente y el uso que le va a dar: no es lo mismo un cuchillo para campo, que un cuchillo con el que se necesita cortar un palo o un hueso de un animal, otro es el cuchillo para comer un asado o cortar un pedazo de pan, hay un cuchillo de tipo carnicero que debe ser más liviano y más fino pero bien afilado y otro que es el de tipo superviviencia. Todo eso puedo hacer y me ocupo de realizar todo, en forma artesanal, la empuñadura como la hoja (que es en base al reciclado de materiales desde pistas de rodamientos y rulemanes, elásticos de los vehículos o de sulkys, amortiguadores de autos, espirales o resortes, disco de arado y de sembradoras, todo sirve). Inclusive las vainas en cuero vacuno, con tientos cosidos a mano", explica el hombre que se puede contactar por redes (en Instagram o Facebook se lo encuentra como Sergio David Poblete Ceibo Cuchillos) y en su whatsapp 264-6707914. Los cuchillos parten de los $3500 pesos.

> Todo con duelas

Con la fuerza del roble

Diego Vega trabajaba como técnico de laboratorio en una empresa minera hasta que hace cerca de dos años recibió la peor noticia de su vida. Su salud estaba en juego, pero su juventud (40 años), su familia y sus ganas de estar bien, lo llevaron a encontrar una terapia que se convirtió en fuente de bienestar e ingresos. La idea fue muy original: Comprar barricas de roble francés y americano en desuso para transformarlas en elementos funcionales y decorativos. Primero fueron las tablas para asados, luego lámparas, portabotellas, relojes, entre otros, incluso juegos de living, todos bajo la marca Artesanías en madera "Lela" -en honor a su abuela quien fue un gran pilar de la familia-.



"Cuando me diagnosticaron cáncer de esófago me recomendaron trabajar la madera a modo de terapia. Así fue que empecé a mirar tutoriales para aprender a reciclar unas barricas que había conseguido, y las transformé en unos objetos para mí, pero gustaron y las terminé vendiendo. Entonces decidí seguir comprando las que ya no usan en las bodegas. En la actualidad he incorporado muchos modelos de cada cosa que ofrezco", cuenta Diego.



En su casa ubicada en calle Suipacha esquina Chamical, en el Barrio Amable Jones, Desamparados, es donde toda la familia colabora para generar estos artículos llenos de esperanza y vida. Adriana, su esposa, se encarga de gran parte de los diseños, de la pintura y los detalles finales. También se puede tomar contacto por Facebook -Artesanías_Lela, o a los teléfonos 264 6617 027 y 264 6219 436.



Allí se puede encontrar una gran variedad de objetos en roble que van desde los 500 pesos hasta 60 mil pesos en el caso de los livings.



Diego sigue en tratamiento con su salud bajo control, y sobre todo, sigue fortaleciendo su talento con la madera que indudablemente ha llegado para completar su vida.

> Un obsequio en cuero

De generación en generación

Su abuelo y su papá fueron los encargados de enseñarle a Facundo Herrera el oficio de transformar el cuero en verdaderas obras de arte hechas totalmente a mano. Aprendió a los 9 años, la misma edad que tiene ahora su hijo Santino quien ya comenzó a recibir los primeros conocimientos de curtiembre hasta la confección del producto final.



"Desde que empecé cuando era muy chico nunca dejé de hacerlo, me pareció tan bonito, tan nuestro, y sobre todo artesanal. No uso ni una sola máquina, corto el cuero, hago los tientos, las costuras, todo el proceso es a mano", dice Facundo desde su taller Artesanías Herrera ubicado en calle Centenario ( 1963 oeste) antes de Salta en Chimbas.



Allí se pueden encontrar desde elementos para el ensillado del caballo y sus complementos, hasta cintos, billeteras, mates, materos, juegos para el asado que incluye cuchillo con mango de madera trabajada en tiento, entre otras que van desde los mil pesos en adelante. "Además de lo que ofrezco hay gente que trae su idea de lo que quiere y lo hago, de eso también se aprende mucho", asegura.



Uno de sus temores -bien fundados-, es que este oficio desaparezca porque realizar cada obra demanda mucho más tiempo respecto de quienes usan maquinaria apropiada, por lo que decidió transmitir sus conocimientos con el dictado de cursos en el Mercado Artesanal. Desde chicos hasta adultos asisten a sus clases que debido a la pandemia se reducen a 8 personas aunque los inscriptos para este año fueron 45.



"El gran valor es que todo lo que se hace es único porque nada se trabaja con moldes y se aprovecha cada pedazo de cuero al máximo. El proceso es lento porque hasta cosemos con tiento, no usamos hilo encerado", aclara.



Todo lo comercializa en su local de las Chimbas y también recibe pedidos al los teléfonos 264 454 4336 o al 264 440 0489, o por Facebook: Facundo Elías Herrera.



Para sus artesanías utiliza cuero de vaca, de cabrito, potro, además de pieles que adquiere en el matadero de Valle Fértil, su tierra natal. Ese es el punto de partida ya que cada pieza demanda un tratamiento que incluye varios pasos según el objetivo deseado.