Como explicó Celfia Obregón a la web redagricola.com, directora Ejecutiva del Cite Papa y Cultivos Andinos, en el Día Nacional de la Papa, con la pandemia creció el interés de los consumidores por los productos saludables y, con ello, empresas como Pepsico, Inka Crops y Tiyapuy Foods incrementaron la producción de snacks de hojuelas de papas nativas. Sin embargo, según refiere Obregón, existe un problema relacionado con los volúmenes de producción de este tipo de papa gourmet por la falta de semillas.



La exportación de estos productos "se viene incrementado, y seguirá aumentando porque han ingresado jugadores grandes a la industria de la papa, además de Pepsico, transnacional que empezó con la producción de snack de papas nativas en el año internacional de la Papa en 2008, claro que luego tuvieron un frenón, pero han retomado el tema junto con otros jugadores como Tiyapuy Foods e Inka Crops".



"Estas empresas están yendo a comprar a los productores y compran todo, porque no es que haya mucho. Encima las piden por sus nombres, ya no hablan de ellas como papas nativas, sino que las van conociendo. "Quiero Qeqoran, quiero Sumac Soncco, quiero Huayro Macho". Aquellas que nosotros probamos que son buenas para fritura. En el caso de Añaños, si bien es una iniciativa particular, tiene acceso a diferentes mercados. También tienen snack de papas blancas y amarillas".



"El problema es que hay poca oferta de papas nativas y el índice de uso de semilla de calidad es prácticamente cero, de apenas 0,2% para 320.000 hectáreas de papa que se producen en el Perú. Entonces nuestra productividad es baja y la calidad también. Lo común es que el productor seleccione su propia semilla de su campo; incluso, los mayoristas seleccionan las papas más pequeñas y los venden como semilla. Eso hace que la variedad, por ejemplo, Amarilla Tumbay solo produzca diez toneladas por hectárea".



"Si en los próximos cinco años se trabaja en este tema de las semillas, va a crecer mucho el sector. Además, va a avanzar el tema de la industrialización de la papa precocida para freír", remarca Celfia Obregón.



redagricola.com