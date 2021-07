Los chicos en proceso de alfabetización son uno de los sectores más afectados por la pandemia. Pasaron de no tener clases por mucho tiempo a hacerlo en burbujas y con diferentes metodologías que se van acomodando a las circunstancias. Primero muy lejos de las aulas, de sus amigos, de sus docentes, ahora en forma intermitente y con papás que ya no saben que hacer para acompañar y ayudar en la medida de las necesidades. Por ese motivo es que el equipo de profesionales de "Criando en Red", organizó un ciclo de talleres de lectoescritura para padres y para niños respectivamente.



Hay que tener en cuenta que no son sólo los alumnos de primer grado los afectados, también son los de jardín de 5, los de segundo y tercero que han perdido habilidades adquiridas por las circunstancias mencionadas. Aquí los papás debieron, y deben, seguir cumpliendo un papel importante para recuperar lo perdido.



"En estos tiempos fue muy común escuchar: yo soy mamá/papá, no docente-, ¿Cómo le enseño a mi hijo? Por este motivo, pensamos en crear un espacio que brinde herramientas a los adultos y que a su vez, también estimule y motive a los más chicos", cuenta Paola Alaniz, licenciada en Psicopedagogía y co fundadora de Criando en Red.



Estos encuentros tendrán diferentes ejes, todos destinados a que mamá, papá o adulto a cargo del chico puedan entender el proceso de aprendizaje y volcarlo en pos de la educación de los más pequeños.



"Los papis se sienten muy solos y no siempre tienen las herramientas para atravesar diferentes desafíos, y a partir de la pandemia tuvieron que involucrarse más en el proceso educativo. Surgió una demanda creciente de papás que necesitan saber como colaborar con los chicos, sobre todo los más pequeños. Así fue que decidimos crear talleres en los que se les brinde las herramientas necesarias para poder acompañarlos. En primer lugar damos nociones sobre cómo se aprende, las diferentes etapas que se necesitan para lograr la lectoescritura", indica la profesional.



Hay otros factores que también inciden en el apoyo que puedan brindar los adultos a los chicos en edad escolar, como por ejemplo la paciencia para transmitir conocimientos y sobre todo la falta de información de aquellos que no están en el ámbito de la educación. Sin duda, son factores que obstaculizan la enseñanza que ahora debe ser muy apuntalada desde la casa.



Talleres



Los talleres previstos son presenciales tanto para padres como para chicos en el local ubicado en calle Santa Fe 241 Oeste. El de niños está dividido en dos grupos, uno de 5 a 7 años y otro de 8 a 10 años, ambos cuentan con 3 módulos: Acercamiento a la lecto escritura; Estimulación de la conciencia Fonológica y Estimulación de las habilidades grafo-motoras. Están distribuidos los días 13, 14 y 15 de julio de 15 a 16.30 (de 5 a 7 años), y de 16.30 a 18 (de 8 a 10 años). El dictado continúa del mismo modo 3 días a la semana hasta finalizar el mes.



En tanto el taller para adultos centrará sus objetivos en: Cómo ayudar a mi pequeño para que disfrute leer y escribir, Etapas de la Lecto escritura y Elementos que conforman este proceso de aprendizaje - Formas de aprender. Se dictará de 15 a 16.30 los sábados 17, 24 y 31 de julio



Criando en red



Esta agrupación de profesionales surgió en el año 2019 a raíz de la tesis de grado de sus integrantes vinculada a la revolución que se produce en los adultos cuando se convierten en padres. "Eso implica grandes cambios no solo en sus rutinas y prioridades, sino también en sus roles y responsabilidades. Los padres crían, mientras acompañan y guían el desarrollo de un niño o niña. Esta tarea de mucha complejidad genera nuevos aprendizajes que ponen en juego la propia historia y crianza del adulto y su contexto social. Durante muchos años han existido diferentes creencias sobre el desarrollo de los niños que han pasado de boca en boca y hoy llegan como forma de consejo a los padres recientes. Muchas de estas creencias ya no son recomendadas porque se ha comprobado que pueden afectar la salud física o emocional de los chicos. Toda la información que hoy tenemos sobre el desarrollo y las necesidades de los niños no siempre es accesible para todos los hogares sanjuaninos", asegura Paola, quien además es profesional de gabinete técnico interdisciplinario del colegio MuDAP Arco Iris y terapeuta clínica de abordaje individual.



También integran Criando en Red en calidad de co fundadoras la licenciada en Psicopedagogía Maia Rodríguez, especializada en Crianza Respetuosa con Enfoque Montessori; Ailin Páez, licenciada en psicología, terapeuta gestáltica con abordaje en terapia grupal e individual aplicada a niños, adolescentes y adultos; y Eliana Bolaños, licenciada en Psicología, del equipo técnico de Dirección de niñez adolescencia y familia en el programa de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.



Este equipo de profesionales comenzó su tarea con una investigación referida a "La intervención Psicopedagógica en la construcción de límites desde el rol parental en las familias posmodernas". El objetivo fue explorar la construcción de límites en familias de Chimbas para luego generar propuestas de intervención psicopedagógica que favorezcan el desarrollo de los niños.



"Los resultados arrojaron mucha información sobre cómo ayudarlos pero hubo un dato que prevaleció, muchos de los padres entrevistados se encuentran desbordados por las situaciones nuevas que enfrentan con sus hijos y no saben a dónde recurrir por ayuda. Por todo eso, nació Criando en Red, cuyo objetivo es acompañar familias en la crianza saludable de sus hijos brindando información, herramientas y estrategias actualizadas y acompañando desde un lugar de escucha y contención", explican desde el equipo.



Para lograr esta meta proponen diferentes intervenciones, entre las que se destaca el trabajo grupal, en el que se comparten experiencias y se realiza un aprendizaje con el otro, a través de talleres y círculos de crianza. A la par cuenta con atención clínica individual y de orientación familiar para buscar una respuesta a los desafíos que se presentan en la crianza.



En el dictado de estos talleres sobre lecto escritura también acompaña la profesora de educación especial, Antonela Correa especializada en inclusión.



Contactos

FB:Criando en Red SJ

Instagram: @criandoenred.sj

Teléfono: 264513677

Para inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_eud8o7zMXpqBQlTEOuIAUEySYEV2Fw9sluuu-btAaoJQTw/viewform?usp=sf_link