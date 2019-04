Con cierta frecuencia llega a la provincia Hugo Lescano, reconocido entrenador especializado en coaching dialéctico y comunicación no verbal para preparar personas en distintas áreas en las cuales es especialista e investigador. De hecho hace pocos días dio un seminario referido a "Persuación Subliminal/ Negociación Avanzada", que repetirá en forma gratuita el próximo 26 de abril de 14 a 19 en el Club de Emprendedores - Ignacio de la Roza 1240 Oeste-.



El experto lleva 25 años entrenándose en este tipo de comunicación y ha tenido como docente nada menos que a Paul Ekman, uno de los investigadores más conocidos en este campo y en quien se inspiró la serie "Lie to me". Además, hace algunos días recibió en Washington el "Napolitan Victory Awards" al "Mejor Consultor Político del Año de América Latina".



-¿Venís periódicamente a San Juan?



Sí, San Juan me trata tan bien que tenemos como filosofía realizar siempre una actividad gratuita, del tal manera que quienes quieran formarse en esta disciplina puedan hacerlo. Esto surgió luego de muchos mensajes recibidos por redes sociales tras charlas brindadas en el Teatro del Bicentenario y en otros lugares. A este tipo de seminarios asisten profesionales, representantes de empresa, personas sin trabajo, entre muchos otros interesados. Así es que esta vez llegamos con entrenamientos cuyo eje central es la persuasión subliminal.



- ¿A qué se denomina persuasión subliminal?



Es un modelo de comunicación que consiste en implantar en la mente del interlocutor una idea o deseo nuestro para que germine como tal, pero que quede como planteado por él. Ese esquema lo trabajamos mucho en los conflictos carcelarios en los que he trabajado porque soy interventor en situaciones de negociación y conflictos en cárceles de Buenos Aires.



- Necesariamente surge la duda si esto no es una mera manipulación.



Para nada. Hay una diferencia muy clara con la manipulación porque en ésta no existe el deseo, sino que un individuo lo hace por presión u obligado por las circunstancias. En el caso de la persuasión lo que hacemos es a través de diferentes técnicas específicas y trabajadas de comunicación que la persona desee eso sin que nosotros se lo mencionemos. Son herramientas que se brindan responsablemente para lograr objetivos.



-¿En qué basas esas técnicas?



Con un equipo de destacados profesionales nos encargamos en forma permanente de realizar investigaciones en este sentido para luego dar seminarios y capacitaciones. Son siempre cosas nuevas que no están en Google.



- ¿Qué diferencia hay entre coaching dialéctico y ontológico?



El coaching ontológico tiene una matriz funcionalista que lo que hace es promover una perspectiva individualista de cualquier situación, tanto que el slogan es Tu Puedes, y en el caso del coaching dialéctico sería Nosotros Podemos. La perspectiva dialéctica propone una construcción colectiva de cada situación. Por ejemplo, si estuvieses naufragando en un barco un coach ontológico motivaría para que vos busques la valija con mayor capacidad de flotación y en la adversidad te puedas salvar, mientras que un coach dialéctico motivaría para que busques la posibilidad de construir una balsa entre todos para salvarse. Otra diferencia es que el coaching ontológico al haber nacido en países centrales tiene una mirada sociocéntrica y propia de esas sociedades, mientras que el dialéctico -que si bien es muy antiguo-, nació en Buenos Aires de la mano de una cantidad de profesionales del área de las ciencias sociales. Ellos detectaron que el coaching ontológico tenía muy buenos elementos para aportar, pero no respetaba los procesos identitarios de los sujetos de la región, así es que se le dio una vuelta de rosca para adecuarlo a la realidad y perspectiva de Latinoamérica.



-¿Qué relación hay entre coaching dialéctico y comunicación no verbal?



En los entrenamientos combinamos estas dos herramientas. El coaching dialéctico permite una construcción colectiva con los sujetos de tu entorno, se usa como escenario para aplicar herramientas de la comunicación no verbal que nos permitan llegar a ese objetivo. Desde nuestro trabajo consideramos que el coaching dialéctico y la comunicación no verbal son las herramientas mas poderosas de la comunicación. Por ejemplo si tenés una dificultad con tu cónyuge, con tu socio, tu jefe o tu compañero de trabajo, las técnicas que el coaching dialéctico tiene para que puedas echar mano son extremadamente efectivas sumadas a la comunicación no verbal que permiten abordar una situación compleja desde la palabra y desde el cuerpo.



-¿Por ese motivo es que sos reconocido como entrenador de personas dedicadas a la política?



Nuestro entrenamiento con los políticos difiere mucho de los entrenamientos de los coaching ontológicos porque lamentablemente ha decantado en una suerte de simulación. Esta técnica exige al candidato que se mueva de una manera particular, que gesticule de tal manera y establezca herramientas comunicacionales basadas en la simulación. Seguramente muchos han leído placas en las redes como por ejemplo 'Si lo crees, lo creas". Es decir que hacen pensar ese tipo de cosas como si fueran ciertas y en realidad lo que estas haciendo es simular porque interactuas con una realidad que no existe. Una cosa es automotivarse para lograr objetivos y otra es ignorar las variables del escenario que te impiden llegar a ese objetivo. No se alcanzan metas con sólo pensar de manera positiva evitando que te hagas responsable de la situación y tomes decisiones correctas. En el área de la política el coaching ontológico ha aplicado esto y así tenemos ministros de Economía u otras áreas que se plantan delante de una cámara y te dicen que está todo bárbaro y que estamos saliendo de una crisis cuando en realidad los elementos objetivos del escenario dicen lo contrario. El coaching ontológico con (Jaime) Duran Barba a la cabeza ha lastimado mucho la comunicación política. Como en esto tenemos diferencias muy grandes, en lo político vemos todo desde otro ángulo. Nosotros intentamos que los candidatos conecten con sus propias emociones para que no tengan que simular ni usar herramientas impostadas. Ese es nuestro desafío con ellos.



-Pero ¿ahí también juega lo corporal?



Sí, pero siempre en conexión con las emociones para que el cuerpo pueda expresarse en consonancia con lo que estás diciendo. De otro modo si yo entrenara a una persona para simular al minuto dos el cuerpo deja de hacerlo porque el cuerpo no puede mentir. Al no ser actores profesionales, el cuerpo de los políticos a los pocos minutos da indicadores de la verdad y eso impacta en el electorado.





-¿Cualquier persona puede darse cuenta cuando alguien miente, sea político o no?



El primer punto para identificar una persona que te está mintiendo, incluso antes de llegar a lo corporal, es el paralenguaje. Esto es la manera en la que decimos las cosas, el timbre de la voz, las pausas, los tiempos, los ritmos, el tono, el volumen ya que cuando una persona miente se altera de forma notable. Luego tenemos movimientos kinésicos que dependiendo del escenario se expresan de un modo muy particular como el movimiento de las manos u otra parte del cuerpo, son muchos los aspectos que pueden dar una alerta que indica que algo no está bien.



-¿Cuáles son los objetivos de la gente que se acerca a tus charlas y seminarios?



Hay una charla que hago tanto en Argentina como en toda la región que se llama "Como detectar mentiras', y esa conferencia suele estar llena de mujeres (risas). Una de las causas podría ser que como los hombres mentimos, ellas quieren tener entrenamiento para detectar esas situaciones o también puede haber mujeres que quieren aprender a mentir mejor (risas), no lo tengo muy claro. Sí tengo claro que los hechos sociales son multicausales y la gente que se aproxima a las conferencias tiene en su entorno personas que mienten y quieren conocer cuando una persona está siendo sincera. Hay diversidad de causas por las que la gente se acerca ya que en el área de las relaciones humanas los desafíos son permanentes. Siempre queremos tener la posibilidad de entender lo que nos están diciendo sin ciertos márgenes de error, tener la capacidad de ser empáticos, persuadir y desarrollar personalidades magnéticas para que la gente quiera estar con nosotros. Esa es un poco la base de nuestra necesidad humana.



- ¿Se pueden desarrollar habilidades comunicacionales aunque uno piense que no las tiene naturalmente?



Es que cuando uno habla de una inclinación natural a la comunicación, en realidad lo que ha sucedido es que esa persona estuvo en un entorno donde se fue apropiando de las herramientas que le permitieron desarrollarse en el área de la comunicación social. En mi caso, mi padre fue periodista, dirigente sindical, una persona que tenía un discurso atrapante, y si bien nunca aprendí de manera técnica lo vi en él en forma permanente. Yo lo admiraba y tuve el privilegio de tener como padre una persona con una inmensa capacidad en el área de la comunicación. Uno después decide, conciente o inconcientemente, que hace con esas herramientas. Claro que eso no es matemático, sino que pasa también por decisiones personales. Pero si sos adulto y no tenés desarrollada esa parte, podés lograrlo. No es para una elite de expertos, son herramientas que si uno las practica y las trabaja puede transformarlo en algo permanente.





Sobre Lescano



Hugo Lescano cuenta con un extenso CV. Aquí una breve reseña.



* Es director del Laboratorio de Investigación en Comunicación no Verbal. Es Perito de la Corte Suprema de la Nación en Comunicación no Verbal.



* Trabajador Social en Universidad Nacional de Luján.



* Negociador en situaciones de conflicto graduado en el Instituto Argentino de Conciliación y Arbitraje.



* Entrenador y motivador político y empresarial.



* Negociador carcelario.



* Coach profesional y supervisor de equipos.



* Licenciado en Comunicación no verbal de la Universidad Nacional de Lanús



En redes



Para responder inquietudes

Instagram: @hlescano