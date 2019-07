El pasado jueves, durante la celebración del Día Internacional de las Pymes, que se llevó a cabo en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el presidente de la Nación destacó el histórico acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. "Hay que prepararse para producir más", expresó Mauricio Macri y anunció que se van a ir reduciendo los aranceles con el tiempo.



"Las pymes están en la boca de todos y en las manos de nadie, nosotros las tomamos y las pusimos en el centro de la escena", determinó. Por su parte, del ámbito empresario el titular de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, pidió bajar las tasas de interés, la rebaja de impuestos, la eliminación del impuesto al cheque y la modernización laboral.



Díaz Beltrán pidió bajar el "costo argentino" y remarcó la importancia del cambio del programa "Ahora 12" pedido por CAME que se extendió a todos los días: "Aumentaron las ventas de 7 mil millones a 30 mil millones de pesos por mes". También, el titular de CAME anunció: "Recuperamos la Obra Social OSDEPYM para CAME y lanzaremos una tarjeta de pagos para las pymes". Para finalizar, en el marco de la celebración, Díaz Beltrán junto al secretario general de CAME, José A. Bereciartúa, entregaron una plaqueta al presidente que simboliza el apoyo de la entidad a la declaración de Patrimonio de la Humanidad del paso de los Andes.



A su turno, el presidente Macri puso en valor el papel vital de las pymes en "el país que queremos ser". "Estamos llegando a una madurez en que los dirigentes empezaron a compartir una visión, en ese país ustedes tienen un rol fundamental para promover el desarrollo verdaderamente federal", destacó y apuntó a que "las pymes son las que van a escribir el capítulo que viene".