Se dice que los ojos son el espejo del alma. Sin embargo no siempre ese reflejo al que románticamente se refiere la premisa, tiene un tinte puro y bien intencionado sino que devela verdaderamente las miserias humanas. Y si no, que lo digan Moria Casán, Amalia Granata y la hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey que pese a ser una pequeñita de 7 meses, fueron blanco en los últimos días, de todos los prejuicios y las malas intenciones que se regodearon con sus imágenes en bikini o en malla. Los ojos y las opiniones hicieron de las suyas. Sin reparo y sin una cuota mínima de respeto por el otro.



Claro que esto no sólo le pasa a las famosas, en Punta del Este, Mar del Plata o playas paradisíacas. Ellas además tienen, en la mayoría de los casos, armaduras sólidas para defenderse. Pasa acá, también. A la vuelta de la esquina, con personas comunes y corrientes, de todas las edades y todos los cuerpos, que son víctimas de las opiniones ajenas que se creen libres y dueñas de decir lo que piensan, a los cuatro vientos y como si eso no causaran nada. Por supuesto que hacen daño.



Partiendo de estos hechos, la psicóloga Mariela Navas, comparte su mirada e invita a reflexionar sobre el respeto y la importancia de no opinar sobre los cuerpos ajenos.



Que una persona se viste como le guste sin importar cómo le queda, ¿qué significa: que se quiere mucho y que prioriza lo que quiere? ¿O que sigue una moda sencillamente? ¿O que quiere llamar la atención?



Netamente el hecho de la aceptación de uno mismo, tanto a nivel físico como con su persona en general incluyendo lo espiritual, tiene que ver con la autoestima que se va construyendo desde el momento en que nacemos, durante la niñez, la adolescencia, la juventud y a lo largo de la vida. Por eso es tan importante prestar atención y acompañar no solamente a los niños sino a los adolescentes y jóvenes en todo ese proceso para que pueda haber un registro lo más saludable posible. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que somos humanos, que tenemos alcances y limitaciones. Y en razón de eso, hay distintos modelos que tienen que ver con lo ideal, con el mundo que nos proponen las revistas, la televisión, las redes, las publicidades. Pero también hay modelos que son reales y que tienen que ver con las personas de carne y hueso. Entre ambos modelos hay una "lucha constante", que hay que tenerla muy en cuenta a estas situaciones y esta ambivalencia que se presenta en la realidad: siempre aspiramos a ser de otro modo, nunca estamos conformes. Si hasta quienes se suben a una pasarela porque son modelos más de una vez, en entrevistas, revelan que están en desacuerdo o no les gustan algunas partes de sus cuerpos. Hace unos días, escuchaba a una famosa, muy hermosa, decir que no le agradaban sus pies. Y uno la ve y no lo puede creer. Esto sucede porque todos somos personas con alcances y limitaciones. También hay que pensar que hay personas a las que les gusta vestirse con ropa muy ajustada, otras no tanto y esa elección da información de lo que "no está bien" o de lo que esa persona no está pudiendo transmitir en palabras sino a través de sus actos. Lo más importante es poner atención en esta construcción de la autoestima para que la mirada de cada uno de nosotros mismos, tanto de nuestro propio cuerpo como con el del otro, sea quien sea, sea lo más adecuada posible, lo más amorosa posible porque tiene que ver con cosas que nos van a gustar y cosas que no. Poder aceptarlo es fundamental y en razón de eso tratarnos con respeto y con cariño para no llevar agresión hacia nuestro cuerpo ni tampoco transmitir eso a otra persona porque no sirve ni aporta nada, ni implica un aprendizaje nuestra opinión. Sencillamente es ir contra ella.



¿Qué pasa con esa mirada del otro en estos tiempos? ¿Algo está cambiando?

La mirada del otro siempre ha existido y ha tenido importancia, pero hoy en día, en razón de las redes sociales, la inmediatez de los medios de comunicación y el avance de la tecnología, toma otra dimensión. Entonces el "packaging", envoltorio o presentación toma una valoración en algunos casos extrema, sumado a que en la actualidad la gente se conoce a través de las redes sociales, entonces importa mucho el cómo me veo, cómo estoy, lo que el otro puede apreciar de mí, lo que le puede parecer atractivo, lindo, agradable. De ahí que se estimule de sobremanera el tener un cuerpo, ser de determinada forma o cumplir con ciertos cánones. Esto no solamente se da en el universo femenino sino también en el masculino. Se ve no solo a nivel social sino inclusive en planteos en el consultorio.



Entonces, ¿qué rol juegan las redes sociales en esto de opinar sobre los demás y cómo impactan especialmente en los adolescentes?

Inciden muchísimo sobre la apreciación del cuerpo propio y del ajeno. Es sumamente importante la presencia de los adultos para poder ayudar a los adolescentes y jóvenes a poder discernir y evaluar cuál es la buena información adecuada y cual no para cada uno según los conceptos que se vierten en redes. Hay que estar muy atentos, poder acompañar, poder escuchar al otro.



¿A qué herramientas hay que recurrir para tener una relación más amable con nosotros mismos?

Lo más adecuado sería poder darse cada uno el espacio para conocerse más, sobre todo internamente porque ese conocimiento nos permite aceptamos en todo nuestro ser, no solamente nuestro cuerpo, sino cómo somos, darnos cuenta que tenemos determinados rasgos que son diferentes a los demás, que nuestro cuerpo es único e irrepetible, que tenemos aspectos buenos pero otros no tan buenos. En esta necesidad de un proceso interno está buenísimo tener en cuenta que una mirada terapéutica puede ayudar a reconocerse y a poder acceder a estos conceptos de manera saludable, en un espacio donde poder escucharse y ver qué más se puede aprender, entender y sumar a sí mismo, que habilidades y capacidades se pueden desarrollar para estar mejor y evolucionar cada uno de nosotros.



Es fundamental saber que es posible trabajar día a día, paso a paso, todo el tiempo en uno mismo, sea el momento de la vida que sea, para fortalecer las herramientas que uno tiene y para fortalecer la autoestima.



¿Qué podemos aprender de lo que ha ocurrido en el último tiempo con las famosas y por otro lado qué rescatamos de esta necesidad de "respetar el cuerpo ajeno sin emitir opiniones"?

Me llama mucho la atención el nivel de agresión que se maneja alrededor de las famosas, inclusive Moria, por ejemplo, ha contestado de algún modo con agresividad para defenderse. No estoy de acuerdo para nada. Sí, en cambio, rescato como premisa que cada uno tiene todo el derecho de usar y de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana y lo que le permita sentirse cómodo, ya sea una bikini o una túnica o lo que sea. Siempre hay que tratarse y tratar a los demás de manera amorosa y respetuosa, no hay que naturalizar el maltrato. Solo de este modo podremos aprender, construir y construirse y no destruir. Es fundamental aplicar la regla de lo que no quiero para mí, no tengo que trasladarlo ni llevarlo a la relación con el otro; tengo que respetarme y cuidarme a mí y al otro, tanto para mis vínculos cercanos como para quien no conozco. Otro aprendizaje es que ser respetuosos implica no opinar de los demás, más si el otro no me pregunta o no me da la licencia para que hable de su cuerpo o sobre lo que sea. Esto también se aprende. No hay que olvidarse que si alguien está gordo, o está flaco, puede estar atravesando un montón de circunstancias que lo afecten, por ende, una opinión gratuita fuera de lugar, puede dañarlo más, herirlo, agredirlo y no ayudarlo en su dolor. Entonces primero y elemental es callarse, escuchar, y estar atento. Sin lugar a dudas, con estas simples acciones vamos a tener una convivencia más saludable.

Mariela Navas es psicóloga, es terapeuta sistémica y tiene un post grado en Familia. Actualmente se ha especializado y abocado -confiesa que motivada por un proceso personal en búsqueda de su "mejor versión" como persona para poder atravesar un by pass gástrico hace ya 5 años- en Psiconutrición, junto a una nutricionista. Por eso comprende lo que se siente en estos casos. Es que además de su formación y estudios complementarios, ha podido capitalizar la experiencia y todo el camino transitado.

La licenciada Navas tiene un consultorio en el barrio Villa María en Santa Lucía y otro, en el Instituto Excelencia y Salud en el barrio Corrientes, en Capital.





* A mediados de enero, una usuaria de Twitter llamada @solemali4 subió una imagen de Moria Casán en la playa, ataviada con una bikini con transparencias en el corpiño y lentejuelas en la parte inferior, lentes oscuros y gorra, para criticar su cuerpo. "Tápese señora, ubíquese como lo que es, una mujer mayor", escribió la mujer. El posteo fue fuertemente repudiado en sus comentarios y finalmente borrado. Mientras que la exvedette no tuvo reparos en responderle "Tapate vos, imbécil". Además agregó "el tajo que se ve arriba de mi pelvis es mi tatoo predilecto, mi cesárea. Grasa + celulitis + cesárea = libertad".

Esta no fue ni la primera ni la última vez que Moria Casán aparece al natural, sin filtros ni maquillaje y en malla de dos piezas. De hecho, en los últimos días volvió a mostrarse públicamente en un video por el cumpleaños 36 de su hija con la leyenda: "Reivindico la soberanía de mi matriz y mi cesárea en el día del birthday de Sofía. Video sin filtro, aguante la revolución de las viejas".





* También Amalia Granata, de vacaciones en Punta del Este, recibió comentarios negativos e hirientes en las redes por mostrarse bañándose y disfrutando de la playa, en familia. La diputada por Santa Fe y mediática, no los ocultó sino que hizo públicos los mensajes para exponer ante el casi millón de seguidores, la "calidad" de la gente que le dejó recados como "¿Qué le pasó a Amalia? Tiene el cuerpo de una señora y apenas tiene cuarenta. Qué lástima" ó "Por lo menos estamos en condiciones de afirmar que no se está gastando el dinero de los contribuyentes en tratamientos estéticos", apuntaron las internautas.

Al respecto, la legisladora contestó "¡No evolucionamos más! Qué triste que sigan insistiendo con que la felicidad pasa por el cuerpo".

* La bebé de la actriz Isabel Macedo y el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, de apenas 7 meses, también fue víctima de las opiniones. Bastaron unas fotos en el Instagram de la mamá para que abiertamente llegaran mensajes tan desubicados, estigmatizadores como injustificables sobre el cuerpo de la pequeñita, inclusive le dijeron que necesitaba hacer dieta.

Tras los comentarios, Macedo publicó una nueva fotografía, con una frase amorosa. "Yo te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí nunca el aspecto físico de alguien lo va a definir".