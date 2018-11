Experiencia. La compañía colombiana lleva más de 40 años realizando minería mediante dragado (limpieza de rocas y sedimentos de cursos de agua) para obtener recursos minerales en su país.

El sector minero sanjuanino se vio gratamente sorprendido recientemente por el paso de la mina Gualcamayo a manos de la empresa colombiana Mineros S.A. Esta compañía nacida en la localidad de Antoquia brindó una bocanada de aire fresco a las esperanzas de la mina jachallera, que el año pasado inició su plan de cierre. El nuevo actor de la minería sanjuanina será clave en el futuro del departamento del norte, ya que su intención es continuar explotando el yacimiento al menos diez años más, para sumar onzas a sus reservas que provienen de Colombia y Nicaragua, y así alcanzar la ambiciosa cifra de 500 mil onzas para el año 2020. Este fue el principal objetivo planteado en la asamblea anual 2017 por parte del presidente de la compañía, Andrés Restrepo Isaza, que fue respaldado por toda la junta directiva y por Eduardo Pacheco, quien encabeza el grupo Colpatria, principal accionista de la minera colombiana.



Cabe destacar que el texto difundido por Yamana Gold (ex propietaria de Gualcamayo) hace mención a la firma de “un acuerdo de compra definitivo para vender el 100% de su participación en la mina Gualcamayo a Mineros SA.”. Pero además, la compañía “acordó otorgar una opción para adquirir hasta un 51% de participación en el proyecto La Pepa, ubicado en el cinturón de oro de Maricunga, Chile, durante un período de cuatro años y luego el 49% restante de interés de conformidad con una opción de compra”. Este acuerdo brinda luz sobre las expectativas y trabajos que Mineros S.A realizaría en la zona, lo que implicaría que además de la explotación de carbonatos profundos en Gualcamayo, la empresa podría realizar estudios exploratorios en zonas aledañas para continuar su búsqueda de recursos auríferos y argentíferos.



Según informaron desde la empresa colombiana, hasta el año pasado, la búsqueda de expansión se concentró en proyectos de hasta de 200 millones de dólares. “Así se podía responder con recursos propios y capacidad de endeudamiento, al tiempo que continúan dando réditos nuestras operaciones en el Bajo Cauca, de aluvión (dragas) y subterránea, y a cielo abierto y bajo tierra en el norte de Nicaragua”, explicó Restrepo. Sin embargo, ahora Mineros busca activos de mayor valor, de cara a poder materializar su ambiciosa meta de 500 mil onzas de oro por año para el 2020. En contrapartida, algunos accionistas de la empresa han declarado que la intención de cara a los futuros dos años es demasiado alta, teniendo en consideración los plazos en los que se basa la actividad minera y la producción de solo 191.307 onzas (5,95 toneladas) durante 2016. Para contrarestar la baja de producción, la compañía incorporada en la Bolsa de Valores de Colombia ahora se encuentra abierta a posibilidades como emisión de bonos o de acciones, tanto fuera como dentro de su país. A su vez, directivos de la minera explicaron que se encuentran estudiando la posibilidad de emitir bonos convertibles en acciones y buscar mayor liquidez en otras bolsas mineras como la de Toronto (Canadá), Londres (Reino Unido) o Nueva York (Estados Unidos). Incluso, no descartan un posible socio estratégico para impulsar los nuevos proyectos. “Nos parece respetuoso decirle a los accionistas que eso puede venir en el futuro. No es claro que sea ya, pero es una posibilidad que se está contemplando”, precisó Restrepo. Sin embargo, Pacheco fue más allá: “creo que Toronto es el sitio natural de las mineras de oro y allá hay gente que conoce este negocio y le mete plata, hay más liquidez”. Con ese menú de posibilidades, por ahora es claro que los dueños no se encuentran a gusto con el precio de la acción en la bolsa local y consideran que no refleja el precio actual de la compañía. Motivo por el cual comenzaron su plan estratégico de desarrollo fuera de su país buscando proyectos que puedan brindarle seguridad y liquidez en su búsqueda de capitales y onzas en el corto plazo.



Realidad en Gualcamayo

Uno de los objetivos específicos que Mineros S.A tiene en Gualcamayo es sumar las 100 mil onzas de oro anuales de producción (2018) para integrarlas a las 200.000 que la empresa colombiana obtendrá de sus yacimientos colombianos y nicaragüenses. De esta manera se puede obtener mayor liquidez en el mercado financiero y llamar la atención de potenciales socios estratégicos. A su vez, la compañía colombiana apostaría por la explotación de los carbonatos profundos que existen en el yacimiento jachallero, los cuales necesitarían de una nueva planta para su procesamiento.

El bastión de Nicaragua

Desde 1995 la compañía de capitales colombianos explota recursos auríferos subterráneos y a cielo abierto en Managua, Capital de Nicaragua, bajo la denominación de HEMECO S.A. Esta empresa consolidada se destaca por ser una de las diez más importantes en materia de exportación mineral hacia Estados Unidos, formando parte de las cien empresas de Centroamérica y el Caribe con mayor facturación anual.

Proyectos en Centroamérica

El 15 de marzo de 2010, Mineros constituyó la sociedad Exploradora Minera S.A para llevar a cabo la exploración de diversos proyectos. En la actualidad dichas actividades se localizan principalmente en Bonanza, Región Autónoma del Atlántico Norte, en Nicaragua - Centroamérica; En el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño – Colombia, y en el municipio de Ataco, departamento del Tolima -Colombia.