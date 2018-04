Entre los grandes atractivos turísticos de la Argentina, sin dudas, figuran las Cataratas del Iguazú, ubicadas dentro del Parque Nacional del mismo nombre, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Puerto Iguazú, al norte de la provincia de Misiones. Llegar hasta allí es encontrarse con un paisaje único e irrepetible en el mundo, tanto que en 1984, la UNESCO las declaró como patrimonio natural de la humanidad y en 2011 un certamen internacional las nominó como una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo.



Visitarlas es casi una obligación para aquel viajero que programa vacaciones en el país. Así es que la empresa Blanca Paloma y Rocío Tour cuentan con un programa de viaje que sale todos los meses desde la Terminal de ómnibus de San Juan en unidades equipadas con butacas semi cama y cama, y todas las comodidades para disfrutar de un viaje único. Además de una breve estadía en Termas de Río Hondo y visita a las Ruinas de San Ignacio.



El primer destino es Puerto Esperanza, una localidad ubicada al noroeste de la provincia de Misiones. Es cabecera del departamento Iguazú, y está ubicado a unos 60 km de las Cataratas. Aquí un detalle de algunos de los puntos que incluye el itinerario cuya duración es de 10 días en total.





En Iguazú



El Río que forma las Cataratas es precisamente el Iguazú, que nace en el estado de Paraná, en Brasil, y luego de recorrer unos 1200 kilómetros por una meseta, absorbiendo el caudal de los afluentes, llega a un punto donde una falla geológica forma una grieta en la llanura. Es allí donde repentinamente -y a 80 metros de desnivel- se encuentra la Garganta del Diablo, el principal salto de las Cataratas.



El turista podrá encontrar más de 270 saltos a lo largo de los acantilados e islotes, repartidos en la media luna que forma este accidente geográfico.



Desde el Centro de Visitantes, los senderos pueden recorrerse a pie o en un pintoresco trencito a combustión de gas. Básicamente, se pueden apreciar las Cataratas del Iguazú a través de dos circuitos: uno inferior y otro superior.



Por el Circuito Inferior se llega a la base de los saltos, y la fuerza del agua transformada en rocío o vapor termina mojando a los concurrentes. Pero la experiencia es única y vale la pena animarse a la aventura. También desde este circuito se puede tomar un bote con destino a la isla San Martín.



En el Circuito Superior, el paseo es más sedentario. Vistas panorámicas desde las pasarelas y los miradores hacen de la estadía una experiencia inolvidable.



El paquete también incluye un día en Cataratas del lado brasileño desde donde se obtiene una vista privilegiada. Desde los miradores y pasarelas del Parque Nacional do Iguazú se puede apreciar una vista de casi la totalidad de los saltos. Además de un impresionante acercamiento a la Garganta del Diablo.



Minas de Wanda



Otro atractivo destino de esta propuesta es Minas de Wanda, ubicado a 40 kilómetros de Puerto Iguazú. Es un yacimiento de piedras semipreciosas de cristales de cuarzo, amatistas, ágatas y topacios, entre las más importantes.



Un corredor permite observar las piedras semi-preciosas mientras un guía relata su origen y conformación química. En el año 1976, se descubrió la primera veta de piedras semi-preciosas en Wanda.



Tras recorrer el yacimiento, se encuentra una sala de exposición y venta de las gemas, donde las piedras semipreciosas son transformadas para su uso en joyería.



Triple Frontera



El nuevo Hito de las Tres Fronteras ahora puede ser considerado como uno de los lugares más bellos y importantes de la ciudad de Foz do Iguazú. Se compone de tres estructuras, una en Foz do Iguazú, una en Ciudad del Este y la otra en Puerto Iguazú, que se caracterizan por los colores de la bandera de cada país.



Es uno de los principales sitios históricos de la ciudad ya que es el encuentro de tres naciones de América del Sur: Argentina, Brasil y Paraguay.



El paseo es una experiencia diferente para los turistas. Los nuevos edificios en honor a las Misiones Jesuíticas, y todo el ambiente visual y sonoro de la gira guía la atención de los visitantes en la historia de la exploración de la región de Foz do Iguazú, incluyendo una hermosa proyección de 12 minutos acerca de Cabeza de Vaca, el primer hombre blanco a conocer las Cataratas del Iguazú en 1542 y en la formación política y social de la ciudad.



Ciudad del Este



Para quienes quieren aprovechar y realizar comprar, el tour también contempla una visita a Ciudad del Este, en Paraguay, donde a diario cientos de argentinos y brasileños viajan a través de la triple frontera. Allí pueden adquirir diversos artículos como ropa formal e informal, electrónica, artículos deportivos y mucho más. Claro que para conseguir productos a precios económicos y de calidad hay que saber donde dirigirse.



Esta ciudad paraguaya, ubicada en el río Paraná, si bien es muy conocida por sus tiendas y centros comerciales, también cuenta con el Museo Histórico Mensú, y el Puente de la Amistad que la conecta con Brasil. La Triple Frontera tiene vista a Argentina y Brasil. Cerca están los altos Saltos del Monday.



Ruinas de San Ignacio



Esta Misión Jesuítica fue fundada en el año 1610 en el Guayrá, por los Padres José Cataldino y Simón Masseta. En su época de mayor apogeo ésta Misión llegó a contar con más de 3.300 habitantes y su estrecha relación con el río Paraná le permitió mantener un constante intercambio con las otras reducciones.



En la actualidad se mantiene en mejor estado de conservación gracias a importantes trabajos de restauración que se llevaron a cabo.



Las Ruinas Jesuíticas de la Misión de San Ignacio Miní fueron declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. Completando el conjunto de las ruinas y a modo de soporte se encuentra el centro de interpretación de la cultura Jesuíta-Guaraní.

Una vueltita por las Termas

Termas de Río Hondo es una ciudad turística junto al río Dulce en Santiago del Estero. Es famosa por sus aguas termales, populares porque se cree que tienen propiedades terapéuticas. Al oeste de la ciudad, cerca del embalse de Río Hondo, se encuentra el autódromo donde se realizan encuentros internacionales del mundo del motor. En el mismo circuito, el Museo del Automóvil expone coches de carreras y motocicletas de época.



Termas es el principal Centro Termal y Spa de América ya que se encuentra asentada sobre una terma mineralizada de 12 km a la redonda y además cuenta con una importante infraestructura hotelera de más de 180 establecimientos de distintas categorías, con 16000 plazas además de numerosos campings.



Este gran "balneario termal", presenta un clima cálido y seco, de tipo subtropical, con veranos ardientes (38º C) e inviernos suaves (15º C), con un temperatura media anual de 21º C.



Además, distintos paseos y excursiones pueden efectuarse, hay mucha actividad náutica y pesca en el dique frontal Lago Embalse, golf en el Campo Municipal, cabalgatas, y agroturismo son algunas de las propuestas que se combinan con los baños termales naturales del lugar.



En la ciudad se puede conocer la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que data del año 1945, el estilo colonial del Palacio Municipal, el Centro Cultural Gral. San Martín, el Museo Paleontológico Rincón de Atacama o encontrarse con una gran variedad de productos autóctonos realizados por genuinos artesano



Son sólo siete



Estas son las siete maravillas naturales del mundo:

Cataratas del Iguazú: Argentina y Brasil.

Amazonia: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Isla Jeju: Corea del Sur.

Parque Nacional de Komodo: Indonesia.

Río subterráneo de Puerto Princesa: Filipinas.

Bahía de Ha-Long: Vietnam.

Montaña de la Mesa: Sudáfrica.

