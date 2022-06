Llegan los 50 años y mucha gente empieza a preocuparse por sus olvidos, por alguna que otra laguna mental, o simplemente detectan que algo no está bien, aunque no tiene por qué ser grave. Al contrario, es un buen momento para recibir un diagnóstico y comenzar a entrenar el cerebro o rehabilitarlo si fuese necesario. Algo que parecía tan lejano para los sanjuaninos, y que sin embargo desde mañana será algo muy cercano porque inaugurará Sentidos, el primer "gimnasio cerebral" de la provincia, y el segundo del país -el otro está en Córdoba-. Esta iniciativa surgió por una idea de seis mujeres profesionales de la salud mental que se unieron con el objetivo de prevenir y tratar enfermedades vinculadas al deterioro de la salud mental.



Contará con 24 talleres para mantener activa la mente y mejorar la calidad de vida de quienes ya tienen una enfermedad. Además de los de nutrición, actividad física, cuerpo activo, aprendizaje de herramientas tecnológicas, entre muchos otros destinados a socializar y compartir tareas con sus pares.



Esta propuesta podrá replicarse en distintos puntos de la provincia o el país porque cuentan con licencia de franquicia para quienes quieran incorporarse a la iniciativa. Hilda Quintero, licenciada en psicología, y una de las emprendedoras, habló sobre las ventajas de contar con este tipo de clínica integral para el adulto y adulto mayor.



- ¿Cuándo comenzó la idea de emprender un gimnasio cerebral?



Fue hace 3 años con un grupo de 6 mujeres profesionales que queríamos crear algo diferente para la atención integral. Así comenzamos a armarlo, pero lamentablemente llegó la pandemia y nuestra población objetivo quedó totalmente encerrada. De todas maneras eso nos permitió capacitarnos más y pensar más el proyecto. Así fue creciendo esta idea del gimnasio cerebral destinado a la estimulación y rehabilitación neurocognitiva, claro que también implica lo recreativo, lo social y lo físico porque se maneja con un concepto en el que se asientan las bases de todas las actividades que están propuestas en los talleres. Todo apunta a prevenir los inicios tempranos del deterioro cerebral y también de la aparición de patologías futuras. Además la aparición de la pandemia nos cambió mucho el panorama de la salud mental y ahora empezamos a ver sus secuelas porque estas aparecen dentro de los cinco primeros años de la pos pandemia. Comenzaron a agudizarse los trastornos de ansiedad, de ánimo, empeoraron algunas patologías crónicas de salud mental, ya que se discontinuó mucho la atención con el médico y el control de la medicación, ambas situaciones que agravan los cuadros. Si uno piensa que una población envejecida dejó de tener los controles médicos, qué perdió el contacto con sus pares, que tuvo que quedarse en su casa, hoy es una población difícil. Por eso es que para ingresar al gimnasio lo primero que hacemos es una evaluación integral y ahí vemos qué instancia es la más conveniente si la de rehabilitación o la de estimulación.



- ¿Por qué razón está destinado a personas a partir de los 50 años? ¿Es cuándo el cerebro empieza a envejecer?



Tuvimos la fortuna de que todas las integrantes del equipo de trabajo ingresáramos a la diplomatura en Gestión Profesional Gerontológica, abordaje multidisciplinar que dicta la Universidad Católica de Cuyo junto con la Dirección de Políticas para el Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Humano. Precisamente ahí, una de las primeras preguntas que surgió fue ¿cuándo empezamos a envejecer? Algunos dijeron a los 50, otros a los 45, a los 60, y la respuesta fue que a partir de los 35 años. Es que todo proceso de madurez y desarrollo tiene un tope y en este caso es hasta los 35, de ahí en adelante empieza el declive, por supuesto que esto está estudiado y lógicamente que no es el mismo el deterioro a los 35 años que a los 50. Por ese motivo es que decidimos esa edad de inicio para la estimulación o rehabilitación, según sea el caso. Lo primero que pensamos fue el concepto de vejez que tenemos en la actualidad, y la realidad indica que hay gente con secuelas de patologías crónicas, otras han consumido o consumen sustancias o psicofármacos que presentan otro tipo de deterioro; la aparición del Alzehimer a una edad temprana - de hecho hace 30 años la edad temprana de esta enfermedad era a los 50 años y en la actualidad tenemos un inicio mucho más temprano-.



- ¿A qué obedece la aparición temprana del Alzehimer?



En muchos casos a las cosas mencionadas anteriormente, aunque también está vinculado a los hábitos, a la calidad del sueño que actualmente es pésima y esto es grave porque es un mecanismo de defensa e influye directamente en la salud mental y en el metabolismo. La actividad física es otro de los factores que influye, porque moverse es fundamental para la funcionalidad, igual que la calidad de la alimentación, el ocio, el disfrute y el descanso que no implica dormir.



- Hablaste del consumo de sustancias perjudiciales, puntualmente ¿a qué hacés referencia?



La gente consume de todo, el problema es la accesibilidad a la compra de ciertos medicamentos, sobre todo ansiolíticos que hoy por hoy son fáciles de conseguir, antes era bastante más complicado comprarlos. Si bien no soy médica he estudiado psicofarmacología y estos medicamentos producen deterioro en la memoria. Por supuesto que soy pro medicación pero en el marco de un tratamiento controlado, integral, con control del médico psiquiatra y nombró este especialista porque debe ser quien indique lo que hay que tomar cuando se trata de salud mental. Creo que alguien tiene que poner un freno a la fácil accesibilidad de estos productos. Lamentablemente nadie piensa que lo que toma durante años pierde efectividad, que incorpora al organismo una medicación sin control. A esto se suma que el adulto mayor tiene naturalizada su agenda de turnos médicos y que no falte la medicación.



-Quizá sea necesario un cambio de actitud ante la vida.



Sí, es un cambio necesario pero no tan sencillo para mucha gente que no tiene la iniciativa de cambiar. Es todo un proceso y además lleva un tiempo que no siempre la gente tiene. Por eso al gimnasio también lo pensamos como un club de socios dónde voy a encontrar gente con la que puedo charlar y hacer muchas otras actividades sociales y recreativas, además de lo cognitivo.



- ¿Qué incluyen los talleres?



Son 24 talleres en total que tienen un propósito vinculado con el objetivo del gimnasio. Quienes asistan mínimamente van a tener que hacer una actividad cognitiva, una física, otra relacionada a la salud y todo lo que tenga que ver con destacar la historia de vida de cada persona. Hay talleres nutricionales, de cuerpo activo -qué son talleres específicos del área de kinesiología-, otros de apoyo a la lectoescritura porque la gente empieza a dejar de escribir y de leer. Otro muy interesante es el que se realiza con un trabajador social y un acompañante terapéutico que consiste en el uso de tecnologías a través de una técnica que hoy utilizamos mucho, el podcast.



Así aprenderá a armar la historia de vida que ellos van a contar para generar un espacio en redes, con el objetivo de participar y conectarse con otras personas, con la familia que hace años que no ve. Además aprenden a usar las herramientas del celular, la computadora, la tablet para comunicarse con facilidad porque no hay que olvidar que escribir en un táctil ejercita la motricidad fina.



-¿Qué actividades, profesiones, u oficios son las que producen más envejecimiento?



En términos de salud te puedo decir que en primer lugar está la gente que atiende al público, eso es sumamente desgastante a nivel físico y emocional. Otras son las personas que trabajan en las guardias, desde los ordenanzas, los enfermeros, los médicos, y todas aquellas profesiones que generan un gran estrés negativo. A esto deben sumarse los factores ambientales, hábitos, entre otros. (N.de Redacción: Ver Claves para la salud mental)



-¿Influye que muchas personas se dan poco tiempo para el ocio y el placer?



La gente no tiene incorporado el concepto de disfrute, de hecho un psicólogo amigo siempre me lo dice, porque tenemos más incorporadas aquellas cosas que son tremendas a nivel emocional. Esto también tiene que ver con el concepto que nos transmitieron nuestros padres, quienes nos decían que todo se logra con mucho sacrificio y eso lleva implícito el dolor. Nosotros debemos cambiar la palabra sacrificio por esfuerzo, aunque no sea sencillo porque esta última no siempre implica sufrimiento. Un ejemplo es el corredor que va por la gloria, quien hace un esfuerzo pero no un sacrificio.



- Cuando el deterioro cognitivo ya está presente ¿hay técnicas y formas para detenerlo o al menos para mejorar la calidad de vida?



Sí, es así. En es caso las personas ingresan a los talleres de rehabilitación neurocognitiva. En los casos en los que el deterioro es progresivo o las patologías son crónicas lo que se puede mejorar es el pronóstico, es decir retardar un poco ese deterioro o estabilizarlo en el tiempo, nunca volver al principio, pero sí lograr que no siga avanzando. Para ello es muy importante realizar un buen diagnóstico porque hay gente que cree que tiene un problema de memoria y muchas veces tiene que ver con la atención, con la concentración y la funciones ejecutivas que intervienen en el proceso de la memoria. Es decir que yo puedo tener un trastorno de ansiedad de base qué va a impactar en alguna de mis facultades mentales, por ejemplo en la atención y la secuela será en la memoria. Esto implica que un estado de ánimo puede impactar directamente en una función ejecutiva y el resultado es que me olvido, por eso es tan importante tener un buen diagnóstico. Nosotros contamos con un equipo muy reconocido en San Juan qué es el que se encarga de hacer la primera evaluación para poder empezar con los distintos talleres.



- ¿Es caro ingresar al gimnasio cerebral? ¿Recibirán obras sociales?



No es caro, al contrario es accesible y por una única suma se tendrá acceso a todos los talleres, además de los básicos que cada persona debe hacer. Está pensado en términos económicos porque sabemos que gran parte de la población a la que nos dirigimos es jubilada con ingresos más que acotados. La idea es asistir al menos tres meses, hacer un corte para evaluar cómo continúa el tratamiento. Con obras sociales aún no, pero comunicaremos cuando esto se haya concretado.





Claves para la salud mental



Estos son los doce factores de riesgo que influyen directamente en el deterioro cerebral, según detalla la organización Internacional de la enfermedad de Alzheimer:



* Falta de actividad física

* Fumar

* Consumo excesivo de alcohol

* Contaminación ambiental

* Falta de contacto social

* Obesidad

* Diabetes

* Hipertensión

* Depresión

* Lesión craneal

* Falta de educación

* Discapacidad auditiva



El dato

Dirección: San Luis 346 Este, Capital.

Turnos: 264 502 0838

Instagram: @sentidosgimcerebral

Horarios de atención

Talleres: de lunes a viernes de 9 a 16

Consultorios del adulto y el adulto mayor: de 16,30 a 20



El equipo



Sentidos, gimnasio cerebral está integrado por los siguientes profesionales de la salud:

Director médico: Dr. Leonardo Giménez. Medicina general familiar con orientación en gerontología.

Equipo: Lic. María Paola Giménez, neuropsicóloga; Lic. Hilda Quintero, psicóloga clínica de adultos y adultos mayores; Lic. Carolina Segovia, kinesióloga; Lic. Gabriela Prior, psicomotricista; Lic. Marisa Manrique, trabajadora social; Lic. Mayra Suero, nutricionista; Lic. Marianella Riveros, psicopedagoga; Tc.Juan Francisco Rubio, acompañante terapéutico; Analía Alarcón; auxiliar pedagógico; Silvina Barrientos, profesora de educación física.