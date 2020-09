Paula Itatí de la Vega Sanchez es la creadora de un nobel e interesante emprendimiento que, como paisajista y estudiante avanzada de Ingeniería Agrónoma, comenzó "en el 2015 en la quinta de mis padres, sembrando alfalfa y una huerta orgánica, afectada por un cañaveral que se incendiaba constantemente. Para evitar eso comencé a cortar las cañas y hacer con ellas medianeras y techos ornamentales pero siempre sobraban cañas.



Una actividad generó la otra: "vendía ensaladas con bandejas comestibles de masa para no contaminar y los clientes me pedían cubiertos descartables y no quería darles plásticos, ya que cada vez que me tocaba el turno de riego estaba una hora sacando botellas, bolsas, y todo tipo de basura, no podía creer como la gente contaminaba su única fuente de agua,y pensé que a este mundo había que darle opciones que se biodegraden,busque cubiertos ecológicos y no conseguí nada, fue así que tras un incendio del cañaveral me cuestione ¿qué hacer con las cañas? Y ahí surgió la idea de hacer cubiertos".



"Me enfoqué en reemplazar al descartable plástico de uso masivo, por eso hago cubiertos y sorbetes, para el mundo, trabajo sobre los costos para que sea barato y accesible a la gente, y para los niños de hoy y las generaciones que vendrán que tengan un mundo de calidad manteniendo la biodiversidad de especies", indicó Paula agregando, "hoy vendo en todo el país por pedido a mayoristas y negocios sustentables, viendo la posibilidad de exportar a otros países".



Relató el apoyo "del padre de mis hijos con la formulación del proyecto para acceder a un préstamo, y mis padres con dinero para comprar maquinaria. Hoy cuento con un equipo de socios, familiares, costureras y familias de cosechadores que forman parte del proyecto y mis padres que ayudan en todo lo que pueda necesitar, desde cocinar y esterilizar los cubiertos hasta el cuidado de los niños".



Finalmente y consultada por su idea de bioeconomía comentó: "me considero sustentable, pero siento que son etiquetas, no estoy segura en cuál me ubico porque me baso en el sentido común, hago cubiertos con un material que abunda, con los residuos una parte la trituro para mulch en la huerta y otra la uso en la estufa de casa; después una persona se lleva las cenizas y hace lejía, eso es economía circular, yo lo llamo aprovechar todo".



Más Información:

Para conocer más sobre BioitaEcubiertos, contactarse vía email a: bioitanaturalmente@gmail.com