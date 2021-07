La inventiva y el interés de Walkiria Tricle, una estudiante universitaria, por ayudar a quienes más lo necesitan, no tienen límites. Alguna vez su energía y sus ganas de hacer solidaridad soñaron con mandar juguetes para los niños de África. Entonces tenía 11 años y pocas posibilidades de concretarlo. De todos modos, no se desilusionó por no poder hacer llegar sus obsequios y, en cambio, siguió pensando qué podía hacer. Así fue como se enfocó en visitar a los residentes del Hogar de Ancianos y a quienes concurren a distintos comedores infantiles. Esta vez, el foco lo puso en una de las familias sanjuaninas que perdieron a dos de sus integrantes por el covid. Su idea inicial fue ayudar a esas cuatro hijas que quedaron sin sus papás y recurrió a distintos "cómplices" para buscar colaboraciones. Fue tanta la ayuda que recibió que sumó a más destinatarios. Ahora son otras 13 familias cuyos hijos reciben alimentos en el merendero "Felices Los Niños", quienes se verán beneficiados.



Su idea es hacer un sorteo con la treintena de obsequios que ha recolectado con la colaboración de bares, emprendedores y comerciantes locales. Justamente con el dinero recaudado con esa rifa, quiere comprar lo que la familia Guevara Rivas necesita para seguir adelante sin sus dos puntales y aparte elementos para dar abrigo a las viviendas que rodean al merendero de La Bebida, en Rivadavia. Para ellos quiere tener los fondos necesarios para comprar desde estufas hasta calefones y frazadas.



"Hay mucha gente que lo están pasando tan mal. Entonces con mi novio Gustavo Beltrán, mi amiga Ángela Pugliese y otras personas que se sumaron, decidimos hacer algo porque siempre se puede hacer algo por los demás. Todo el dinero recaudado se dividirá en dos partes: una para las chicas que se quedaron sin sus papás que fallecieron con días de diferencia por covid. Tamara (de 20 años), Giuliana (17), Mia (11) y Martina Guevara Rivas (de meses), necesitan seguir adelante. La otra parte del dinero será para adquirir esos elementos super necesarios para que dejen de pasar tanto frío trece familias del merendero. Algunas de esas familias necesitan de todo", cuenta Walkiria.



El sorteo será el próximo 25 de agosto. Los organizadores se han propuesto vender tantos números como les sea posible -unos 2.500- para alcanzar la suma de 750 mil pesos. Para darle absoluta transparencia, destinará 3.500 pesos de lo recaudado para que el sorteo se realice con la fiscalización de un escribano público.



Una cena para dos personas en un pub, helado, tatuajes, botellón de cerveza artesanal, ropa, comida para perros, artesanías, golosinas y chocolates, accesorios, bijou y mates, elementos de cosmética natural son algunos de los premios. Cada número cuesta 300 pesos y puede comprarse contactándose por Whatsapp al 2647406510. Se puede abonar mediante Mercado Pago y en efectivo.





Otras forma de colaborar



Además de la venta de la rifa, están recibiendo donaciones de sillas, mesas, alimentos no perecederos, ropa para niños, tizas y pizarras, materiales de construcción para el merendero.



Para casos puntuales piden dos cuchetas y aparte accesorios para armar un baño, una heladera, colchones, utensilios de cocina, mantas y ropa para la familia Veragua que sufrió un robo.



Todas las familias se comprometen a cambio de recibir las donaciones, a trabajar en el merendero.



Para saber más, ingresar a https://bit.ly/redessolidarias