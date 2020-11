Roberto Velázquez, un joven médico psiquiatra sanjuanino, es el nuevo presidente del capítulo de Psiquiatras en Formación (PEF) de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), entidad que tiene como prioridad federalizar el conocimiento que impacta indirectamente en la calidad de atención de los pacientes. Es un espacio de encuentro entre psiquiatras con poca o mucha experiencia, que propone actividades para aprender e investigar en forma gratuita.



"De algún modo termina siendo un espacio protector ya que es sabido que el psiquiatra en Argentina presenta tasas alarmantes de Burnout ( N.de Redacción: síndrome del quemado, es un trastorno emocional vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida), y acá toma protagonismo como una gran herramienta, acompañando en el crecimiento, incluyendo e invitando a salir de la soledad del consultorio. Teniendo siempre como valor principal la humildad que es la bisagra para el aprendizaje, si decimos no sé, podemos saber, y no al revés. Es así que luego de la especialidad, las maestrías, los doctorados, continuamos permitiéndonos el -no saber-, y desde ese lugar aspiramos a continuar aprendiendo. Otra característica es que esta asociación intenta ser federal, motivo por el cual funciona con sedes provinciales donde cada una participa desde su lugar", indica Velázquez, quien con su nominación como presidente del capítulo PEF da fe del espíritu federalista de la entidad.



Además, los denominados capítulos incluyen cursos de verano, investigaciones, jornadas intercapitulares y ateneos virtuales y federales. Estos últimos juegan un papel importante para los profesionales de la psiquiatría ya que son un campo para construir soluciones junto a otros.



"Los ateneos no son algo nuevo en la medicina, lo que intentamos es abordarlos mediante formas novedosas. Apelamos a lo virtual para compartir casos clínicos desde distintos puntos del país y distintas sedes, de manera simultánea. Se realiza el tercer sábado de cada mes a las 11. Son ocho ateneos al año y hay uno que se realiza intra-congreso y otro que lo hacemos junto a APA -Asociación Psicoanalítica Argentina-. Dentro de la asociación aspira a ser un espacio de encuentro intercapitular, recibiendo la consulta de colegas, articulando supervisiones y proponiendo los ateneos como instancia de debate, resolución y aprendizaje grupal. Así es como desde este espacio se intenta generar conocimiento conjunto a partir de las problemáticas que el contexto y los colegas se animan a compartir", agrega el profesional.



Otra de las actividades es la denominada UPV (Un Psicofármaco a la Vez), que consiste en una charla virtual entre colegas que comparten sus conocimientos, algo enriquecedor para todos los que participan con las diversas experiencias.



Existen 2 modalidades para sumarse: por medio de Hang Out las sedes participan y se activa un canal de Youtube, como así también un whatsapp, donde se pueden enviar consultas referidas a la temática.



En el verano las actividades continúan, por lo general con cursos de temas específicos que se comparten en forma virtual.



¿Cuáles son los objetivos actuales del PEF?



* Generar espacios académicos con psiquiatras de toda la Argentina.



* Fomentar el intercambio de experiencias y realidades vinculadas a la formación y entre psiquiatras y psicólogos con distintos enfoques formativos.



* Propiciar espacios de crítica y debate acerca de la calidad y expectativas formativas y las características de la práctica laboral.



* Establecer comunicación con otros grupos académicos de psiquiatras latinoamericanos.



* Las actividades del capítulo son continuas, durante todo el año. Se consideran todas las propuestas académicas que realicen los miembros del capítulo y para cada una de ellas se conforma un grupo coordinador que elige lugar, fechas de realización y modalidad de las actividades.



* La mayor parte de las actividades son autogestionadas y no aranceladas para los que participen.