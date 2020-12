Que los chicos están en cualquier cosa. Enfocados sólo en sus inquietudes. Que pasan todo el tiempo en redes sociales, mirando series o jugando con los celulares.



Si bien todo eso es cierto, también es real que los más jóvenes son sensibles, empáticos y muy solidarios. El mejor ejemplo lo están dando un grupo de amigos, de diferentes edades (tienen entre 15 y 18 años), que tienen en común que en épocas sin pandemia esto es en el 2019- compartieron una acción generada desde la escuela para colaborar y acompañar a los abuelos del Hogar de Ancianos. Este año no fueron ni una vez a visitar a los viejitos y eso, quizás fue lo que potenció sus ganas de hacer algo por los que más lo necesitan. Así es que haciendo orden en sus cosas, revisando placares es que aparecieron juguetes y juegos en desuso a los que quieren encontrarles nuevos destinatarios. Para eso, se han propuesto llegar con regalos de Navidad y Reyes Magos a tres merenderos, ubicados en Capital, Rivadavia y Rawson. Claro que solos no pueden, y por supuesto necesitan ayuda porque serán más de 300 beneficiados, desde bebés hasta adolescentes.



La que dio el primer paso fue Walkiria Ticle. Ella tenía ganas de hacer algo para los niños desde hace un tiempo. Lo resume en juntar juguetes y regalarles una sonrisa. "Para el Día del Niño me acoplé a una iniciativa que estaba haciendo una vecina y recaudé muchísimas cosas pero San Juan volvió a fase 1 por el rebrote de coronavirus y todo quedó en la nada. Por eso ahora quise volver a intentar. Lo primero que hice fue preguntar en las redes dónde se podía llegar con donaciones y ahí encontré la respuesta', cuenta esta chica de 17 años que sin dudarlo de inmediato se sumó a dos campañas solidarias: una generada desde Internet por el grupo Fiestas Navideñas para alegrar con regalos y caramelos a los niños que concurren al merendero Capillita (ubicado en Catamarca pasando Corrientes, en el Barrio La Capilla, en Capital) y otra propuesta de los integrantes de Mallín del Colegio Don Bosco para llegar con donaciones al merendero Los Patitos, que está en el Barrio Malimán en Rawson.



Walkiria compartió la iniciativa con su grupo de cinco amigos del Central con los que iban al Hogar de Ancianos, los que no sólo se mostraron predispuestos para dar una mano sino que se auto-desafiaron incorporando un nuevo destinatario: los casi 80 niños que van al merendero Manitos Sanadoras, en calle Centenario sur, entre Balcarce e Ignacio de la Roza. "Está buenísimo ayudar a quienes tienen menos y a quienes lo han pasado tan mal este año tan complicado. Pero también es lindo motivar a que otros se sumen para poder regalar sonrisas. Esos chicos lo están esperando', explica Pilar Gargiulo, otras de las chicas solidarias.



Ahora están concentradas en juntar muchos juguetes pero también golosinas, alimentos no perecederos, útiles, libros, ropa y calzado, elementos de higiene personal y de limpieza. Están recibiendo donaciones de objetos nuevos pero también usados en buenas condiciones. La idea de los chicos es envolver en papel de regalo todos los obsequios para que sean verdaderos regalos de Navidad o Reyes. "Todo suma y queremos juntar muchas cosas. Lo que más esperamos es que llegue el día de la entrega y ver todas esas caritas de felicidad'', dicen las chicas entusiasmadas y esperanzadas en poder incorporar entre sus donantes a supermercados, jugueterías, farmacias, regalerías y todo tipo de comercios que compartan sus buenas intenciones.

Ayuda Central

Walkiria Ticle, Pilar Gargiulo, Victoria Chiguay y Fernando Lorenzo (después se sumó Guadalupe Acosta) se conocieron y se hicieron amigos yendo sábado de por medio al Hogar Eva Perón. Esa rutina de ir a acompañar, charlar, compartir un desayuno y mimar a los abuelos fue motivado por un proyecto solidario educativo que nació hace muchos años en el Colegio Central Universitario bajo la sigla CAS (Creando Acciones Solidarias). Estos cuatro chicos se sumaron activamente en el 2019 sin embargo en todo este 2020 no pudieron concretar ni una visita. Para "remediar' la ausencia ya se han organizado con la profesora que lleva adelante la iniciativa para hacer llegar hasta el hogar una caja con algunos regalos pero fundamentalmente un video con un mensaje amoroso. "Queremos que sepan que no nos hemos olvidado de ellos, ni los hemos abandonado. Queremos darles esta sorpresa antes de fin de año', dicen.

Dar en todos los sentidos

"Cuando fui a hablar con la gente del comedor Manitos Sanadoras me contaron que ellos están organizando una campaña para juntar juguetes para los chicos del lugar pero también para llevar al sector de Oncología infantil del Hospital de Niños. Van a ir vestidos de Papá Noel al hospital. Y eso me emocionó porque ellos no tienen nada pero a su vez están mirando a los que la están pasando peor aún', relata una de las chicas sobre la parte de la iniciativa que más la motiva a juntar más y más donaciones. La idea de los chicos es aportar, indirectamente, a esa campaña. El 26 de diciembre está previsto que lleven las donaciones al comedor Manitos Sanadoras y a Capillita, mientras que el 6 de enero será la visita al comedor en Rawson.

Para sumarse

Los chicos tienen un canal de comunicación en Instagram (@Redes.solidariass) para poder recibir donaciones y acordar la entrega de juguetes y otros elementos. Ellos mismos se ocupan de ir a retirar las colaboraciones en sus bicicletas. También los interesados en sumarse en estas movidas solidarias pueden contactarse con los teléfonos 2647406510 (Walkiria Ticle), 2645656608 (Victoria Chiguay), 2644367617 (Pilar Gargiulo), 2645141377 (Fernando Lorenzo) y 2645636632 (Guadalupe Acosta).