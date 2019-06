Este deporte es sin duda, el sueño de muchos. Las Leñas acaba de inaugurar su temporada justo ayer. Este paraje mendocino es uno de los centros de deportes invernales más importantes de Argentina por la calidad inmejorable de su nieve, sus pistas para todos los niveles y para esquí de fondo y, como si fuera poco, sus áreas únicas para practicar fuera de pista. Ideal para profesionales, principiantes y esquiadores intermedios, cuenta con 17.500 hectáreas que se reparten en 29 pistas a las que se accede a través de 14 medios de elevación (que incluyen un ski carpet para principiantes).



Este centro enclavado en la Cordillera de los Andes, es uno de los grandes protagonistas de cada temporada y uno de los más elevados y modernos de Argentina. Paraíso indiscutido para el esquí extremo y el heli-esquí. Las Leñas cuenta con un desnivel vertical de 1.200 m., ubicado entre la cumbre de 3.430 m. y la base de 2.240 m. Además de su ya tradicional estadio de slalom, se jacta de poseer una de las pistas más largas de toda Sudamérica. Con 7.050 m. de largo, ideal para esquiadores intermedios, esta pista combina las ya famosas Apolo, Neptuno y Venus y propone un recorrido sorprendente, un orgullo entre los esquiadores locales. Un desnivel ininterrumpido de 1.000 m. de largo con leve pendiente resulta perfecto para los principiantes. Los más experimentados tienen la posibilidad de esquiar incluso de noche, con 2.000 m. de pistas iluminadas. Cuando no hay nieve no es un problema, ya que el centro de esquí cuenta con un moderno sistema de fabricación artificial de nieve (30 cañones a lo largo de toda la montaña) para que todas las pistas tengan el espesor necesario para satisfacer las exigencias de cada esquiador.

Como si fuera poco, cuenta con esquí nocturno, los días martes, jueves y sábados en la pista Eros 1. Además, ofrece la Extreme Expedition, con la que se podrá acceder a laderas vírgenes e itinerarios exclusivos a bordo de una máquina pisanieve Pisten Bully 300.



Posee un centro comercial y un museo institucional que permite conocer al visitante la historia del valle y suma temporada tras temporada, distintos servicios para el visitante. Tanto en la montaña como en la base del cerro, la gastronomía y el alojamiento son de primer nivel, al igual que las escuelas de esquí y de snowboard.



Por todo esto, y mucho más, reafirma año a año su actitud permanente de ser un clásico del esquí en la Argentina.

Temporada: desde el 29 de junio, dividida en alta, media, baja y especial.



Actividades: esquí, snowboard, motonieves.



Clima: en invierno el frío es moderado durante el día y las noches son muy frías. Las temperaturas oscilan entre los 11.7º y -1.4ºC.



Servicios: alojamiento, gastronomía, guardería infantil, clínica médica, museo institucional.



Fuente: Interpatagonia



Otros atractivos del centro



Esquí nocturno



El valle de Las Leñas es el único Ski Resort de Sudamérica que cuenta con esquí nocturno, es una actividad que debe experimentar en su paso por el Mendoza. Se puede realizar los días martes, jueves y sábados en la pista Eros 1, con TK Eros 1 habilitado hasta las 19 hs. El esquí nocturno se encuentra sujeto a condiciones nivometeorológicas y cantidad de nieve en la montaña. Valle de Las Leñas se reserva el derecho de limitar o cancelar el servicio sin previo aviso.



Parque aventura



Este espacio de entretenimiento para disfrutar la nieve de otra manera, pensado tanto para el turista hospedado en el valle como para el turista que visita el complejo por el día. El parque ofrece estos servicios: estacionamiento exclusivo, alquiler de ropa de nieve y trineos, área de picnic, drugstore y baños públicos. Abre todo los días de 10 a 17 hs. durante la temporada invernal, sujeto a condiciones de las pistas.



Dato



Se encuentra ubicado en el valle homónimo al sur de la provincia de Mendoza en el noroeste del departamento Malargüe, y en el interior de la cordillera de Los Andes.



En Las Leñas, se realizaron nuevas obras de infraestructura en el Parador Marte, así como la ampliación de 10 kilómetros de pistas y nuevas instalaciones para la fabricación de nieve artificial. La amplificación del área esquiable, habilita ahora un recorrido fuera de pista que encantará a los fanáticos de esta modalidad.