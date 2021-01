Muchas veces nos disponemos a pasar un momento de distensión, sobre todo los fines de semana, cuando contamos con tiempo para el ocio y la relajación, pero comenzamos a buscar qué ver y nada nos atrae.

Para que eso no te suceda, te acercamos la propuesta de Lean Bustos, bailarín e interprete sanjuanino que esta vez se pone en la piel del espectador y recomienda ver “Veneno”.

“Veneno es una serie de una temporada (8 capítulos) que se centra en la vida y muerte de uno de los iconos LGTBIQ+ más importantes, reconocidos y queridos de España, conocida como “La Veneno”, pero su nombre era Cristina Ortíz. A pesar de haber sido conocida por su carisma y su divertida personalidad, la vida y muerte de La Veneno sigue siendo un enigma.

Esta serie me hizo pensar en lo que sufren niños y niñas que no se sienten cómodos y cómodas con sus gustos, con su cuerpo, con lo que visten y con lo que les imponen los adultos. Muchas veces no sienten esa comodidad por la falta de comprensión de los padres y madres, la discriminación que sufren en las escuelas o del mismo grupo familiar.

Luego, de adolescentes o adultos, se continúa sufriendo la falta de aceptación por parte de la sociedad.

Si bien ganamos derechos con la legalización del matrimonio igualitario aún continúa la violencia contra gays, lesbianas, personas trans y trabajadoras sexuales.

La dura lucha de La Veneno me recordó que todas y todos adentro tenemos una fortaleza que nace desde nuestra aceptación de quienes somos, cómo nos reconocemos, cómo elegimos vestirnos y a quienes elegimos amar, sin importar lo que dice el afuera.

Recomiendo profundamente esta historia que me conmovió sobre todo porque está basada en una historia real, y me llevó a sentir que puede ser la mía, la tuya, la de un amigo o la de la mujer que está trabajando en una esquina y no sabemos lo mal que lo puede estar pasando o la de un niño que no necesita ser juzgado, sino simplemente ser amado”.

Escribe:

Lean Bustos, bailarín e interprete