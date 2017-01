Hay muchas formas de viajar. De vacaciones. Por negocios. Y por qué no, ¡por estudio! Justamente en estos días, hay un grupo de estudiantes universitarios que lejos de aprovechar el receso académico de verano ya hicieron sus valijas para incorporarse a diferentes facultades del mundo y ampliar sus visiones respecto de la carrera que estudian o adquirir experiencia antes de recibirse. Son parte de los programas de Movilidad Académica que promueve la Universidad Nacional de San Juan a alumnos avanzados y que se lleva a cabo dos veces al año. México, Colombia, Francia e inclusive algunas provincias argentinas son los puntos del planeta donde puede concretar el objetivo. Allí se instalan y cumplen con un trimestre, sin tener que pagar más que el pasaje de avión, ya que el resto de los gastos corren por cuenta de la universidad local.



Actualmente hay 12 alumnos de diferentes carreras que han salidos al exterior, como el caso de Ana Guerrero que próximamente partirá a Colombia. Todos ellos, ya se están capacitando o van a retomar sus estudios en universidades mexicanas (como la de Guadalajara, la Autónoma de Ciudad de Juárez, el Instituto Tecnológico Latinoamericano, Universidad del Caribe, Instituto Politécnico Nacional), colombianas (las universidades Santo Tomás, la Militar Nueva Granada la Surcolombiana) y francesas. Pero en realidad, según explicó Adela Cattapan, secretaria de Posgrado y Relaciones Internacionales de la UNSJ, hay entre 28 y 30 universidades involucradas, entre las cuales se hace verdadero intercambio: por cada alumno que sale al exterior, llega un extranjero para tomar clases. Esto sin lugar a dudas, no solo enriquece la experiencia estudiantil, sino que es un verdadero aporte a la visión del futuro profesional.



"Quien accede a la beca no sólo tiene que presentar sus antecedentes académicos, sino además debe mostrar el aval de sus profesores y escribir sus inquietudes. Luego pasar una entrevista personal. Cada año vemos el interés por los estudiantes avanzados por sumarse a esta riquísima experiencia. Por ejemplo para el último llamado hubo 60 postulantes", indicó.



A los estudiantes se les exige el cursado y el rendido de tres materias en el exterior que deben ser equivalentes o similares con alguna de las de sus carreras en San Juan, ya que al regreso, se convalidan las notas. Claro que más allá de este requisito, la idea es que aprovechen la oportunidad al máximo, por lo que tienen rienda suelta en cuánto las posibilidades de aprender.



Para participar



Entre los programas intercambio internacionales vigentes en la Universidad Nacional de San Juan, los que más interesan a los estudiantes son JIMA (Jóvenes de Intercambio México-Argentina), MACA (Movilidad Académica Colombia-Argentina), IAESTE (Internacional Association for the Exchange of Students for Technical Experience) que se lleva adelante por la intermediación de la Dirección Nacional de Cooperación e Integración Institucional del Ministerio de Ciencia Argentina y está destinado a estudiantes de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura y Diseño Gráfico e Industrial específicamente. Además ARFITEC (Argentina-Francia Ingenieros Tecnología) con colaboración de la Secretaría de Políticas Universitarias, y con exclusividad para estudiantes de una carrera de grado de Ingeniería.



Aparte en el mes de febrero se hacen convocatorias especiales como el Programa Asistentes de Idioma Argentina-Reino Unido y Argentina-Francia y el Programa de Movilidad Académica de Grado en Artes que se desarrolla en universidades latinoamericanas, entre otros.



Los interesados deben contactarse con la Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales, que funciona en calle Mitre 396 (este), en el 4* piso del edificio del Rectorado.







Expectativas en primera persona

Foto: Federico Levato



Por estos días, Ana Guerrero está ultimando detalles de su equipaje para partir con destino a Bogotá, Colombia. Ella es una de las estudiantes que no tendrá vacaciones. Es que a fines de diciembre terminó de rendir algunas materias del cuarto año de la carrera de Abogacía de la UNSJ y ahora, unos días más tarde (más precisamente el 1 de febrero), continuará su cursado en la Universidad Militar Nueva Granada de ese país. Eligió sumarse a las clases de Derecho Internacional Público, Globalización y Derechos Internacionales, Sociedades Comerciales. Además intentará hacer un taller de investigación sobre alguna temática social, como puede ser Adopción.



"Me interesa hacer Derecho comparado y ver la visión que se tiene en este país y en el Mercosur en general. Esta una forma de abrir la cabeza, de conocer de cerca otras realidades", dice quien a los 33 años, se hizo acreedora de la única plaza disponible en esa universidad.



Ana se postuló para la beca después de haber convivido en clase con dos estudiantes colombianas durante el ciclo del 2016. Ella cumplía con varias de las requisitorias: tener más del 50 por ciento de la carrera aprobada, tener la aceptación de los docentes de cátedra que son quienes de alguna manera con una carta de recomendación validan al interesado. A todo esto, ella le suma sus tres pasantías en diferentes ámbitos vinculados al Derecho (como estudios jurídicos y con peritos judiciales), además enseña de manera privada computación.



"La beca es un premio, ya que es una gran oportunidad para el desarrollo personal y profesional, a cambio de nada. Es que la Universidad cubre los gastos de estadía, matriculación, el seguro médico, etc., etc.", detalla.



Antes de partir, Ana ya sabe cómo devolverá lo recibido, un aspecto que se tiene en cuenta a la hora de postularse. A ella le interesar compartir con sus compañeros lo aprendido y piensa darles algunas charlas, además en cátedra específicas le han pedido que traiga material de estudio y listado de libros con que trabaje e inclusive le gustaría difundir la experiencia a estudiantes de otras carreras. Pero para eso falta todavía. La próxima semana se irá y su regreso está previsto para el 7 de junio próximo. En ese interín, está segura que vivirá momentos inolvidables.