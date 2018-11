Al boom de los denominados "Food Trucks", le siguió otro no menos original, los "Drink Trucks", y en San Juan ya hay dos. Uno es el de Marcelo Onofri, enólogo de profesión, que con su propio vino de autor decidió emprender este desafío con el que participa en fiestas y encuentros populares ofreciendo esta bebida y algunas comidas tradicionales. El otro es Elixirs de Cristian Albarracín un inquieto sommelier y bartender que acaba de presentar su camioneta con tragos para todos los gustos. Sólo hay que llamarlos y están al pie para ofrecer el novedoso servicio.

Elixirs



Cristian Albarracín motivado por su pasión por las bebidas espirituosas y los vinos estudió la carrera de Sommelier, luego realizó cursos de coctelería en la Unión de Bartender de San Juan. Así logró obtener uno de sólo 8 registros de profesionales locales acreditados. Pero el desafío no terminó ahí ya que decidió comprar una combi de los años 80, ponerla a punto, hacerle chapa y pintura tal como el lo soñaba para salir a rodar con sus tragos clásicos, innovadores y también de autor.



Pero no todo era lo estético había que acomodar cada rincón para colocar los implementos necesarios, y es ahí cuando sus amigos Paulo Quiroga y Juan Guardia lo ayudaron en cada detalle.



"Me costó 18 meses conseguirla, es una Combi VW modelo 82, edición brasilera. Era lo que buscaba para esto. A esto se suma un año de trabajo para dejarla en condiciones y presentarla en sociedad. Mi idea es llegar a todo público, de hecho me convocan para cumples de 15, casamientos y ahora se vienen las primeras fiestas populares", relata Cristian.



Sin duda que el esfuerzo valió la pena porque es un elegante "drink truck", con toda la onda vintage.



Allí ofrece desde coctelería clásica hasta nuevas tendencias, aunque el sanjuanino -a juicio de Cristian-, es bastante conservador a la hora de elegir. Siguen siendo el Daikiri, Mojito, Caipiriña, Caipiroska, Sex on the beach, Tequila sunrise, los preferidos de la gente.



Claro que ya empiezan a aparecer los que se animan a más y piden que hayan dos o tres cócteles de autor. "Están también los que piden aperitivos pero aceptan algunos cambios ya que no vamos con el típico Campari con naranja, sino un Cynar con pomelo, con soda o con tónica, así buscamos sabores diferentes. Lo mismo para quienes piden tragos de autor en los que uso vino y productos más locales", cuenta Cristian.



La combi cuenta con todo lo necesario tanto para armar tragos como degustaciones ya que una de las idea es llegar a un público amplio.



Otra de las propuestas de Cristian para el año próximo es dictar charlas para el consumo responsable de alcohol. "Sostengo que se debe educar para poder disfrutar sin llegar a límites no deseados, ese no es el caso. Por ese motivo trataré de dar charlas con otros bartender sobre consumo responsable de alcohol, y también dar a conocer lo bueno que es el consumo justo y lo perjudicial que es el exceso", agrega.

Violinista Winetruck



Marcelo Onofri comenzó este proyecto familiar tras la aparición de su propio vino bautizado "Violinista". Ese fue el puntapié inicial para encarar esta propuesta con su esposa Mariela y sus hijos Esteban (14), Valentina (12) y Bautista (8).



"Todo surgió durante una visita a una feria. Ahí los chicos me dijeron -papá por qué no te haces un trailer de vinos- , y la verdad es que nunca lo había pensado ni imaginado pero me pareció una idea interesante y les dije que sí, siempre y cuando fuera trabajado en familia. Así fue que hace un año medio lo compramos, empezamos a ambientarlo, para que fuera el primer Wine truck de San Juan", relata el enólogo que además hace los vinos Mil Vientos de la bodega Merced del Estero.



El nombre del trailer es "Violinista Wine Truck". Allí ofrece vino de las variedades Malbec, Cabernet Franc y Torrontés/Sauvignon Blanc por copa, aunque también existe la opción de comprar por botella y hasta por caja.



La primera salida fue en el mes de agosto y de ahí en más la familia Onofri no se detuvo. El trailer llegó a la Copa Davis, al Superbike, a Argoliva en el Plaza de Bicentenario, entre otros. Del mismo modo también hacen eventos privados.



"En el wine truck trabaja toda la familia desde un principio. De la decoración me encargué yo porque quería reciclar barricas, palet y otros elementos de embalaje de productos de bodega, para ambientar la parte estética", agrega Marcelo.



Para darle un plus decidieron sumar la parte gastronómica con productos autóctonos como sandwich de punta de espalda a la llama que sale con pan casero, mayonesa casera; otro de queso y jamón crudo y aceite de oliva, picadas de embutidos, todo de origen San Juan con el fin de promocionar las exquisiteces locales. Últimamente agregaron pizzas caseras con salame, cantimpalo y jamón crudo, siempre con la ayuda de todos los integrantes de la familia y de Guillermo Bacaro que se encarga de la punta de espalda.



Valentina tampoco quiso quedar fuera del emprendimiento y así es que decidió aportar sus deliciosos wafles de dulce de leche, frutas y otros de productos.



Los Onofri pertenecen a la asociación de food trucks, lo que les facilita la llegada sobre todo a eventos públicos y populares.



"Considero que el formato que elegimos para el truck es novedoso porque si bien ofrecemos comida rápida no es un pancho ni una hamburguesa. Además trabajamos con ingredientes de primera calidad y vino en copa de vidrio. Por ahora solo Violinista, porque queremos posicionar la marca", agrega.



La idea del wine truck también apunta a que el vino gane un espacio en las fiestas populares que hasta ahora sólo están invadidas de cerveza. "Así no sólo muestro mi vino que elaboro en Bodega Merced del Estero porque no tengo un lugar físico donde hacerlos, sino que promuevo el consumo responsable del producto más importante que tenemos en la provincia", indica.