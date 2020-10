El Among Us es sin lugar a duda el videojuego más popular del momento. El título es tan exitoso que Innersloth, sus desarrolladores, descartaron realizar una secuela para abocarse a mejorar la primera versión del título y no arriesgarse a perder jugadores.

De esta manera, la compañía se encuentra trabajando para mejorar la experiencia de la actual versión. El primer paso, fundamental por el crecimiento repentino del juego, es la mejora de los servidores para evitar que el juego se caiga y sea más sencillo ingresar a las partidas.

En cuanto al juego, habrá disponible un nuevo escenario y las partidas ahora podrán albergar a un máximo de 15 jugadores. El tope de impostores continuará siendo de 3.

Además, se incorporarán nuevos roles para los jugadores, los cuales no se filtraron por el momento. También habrá nuevas skins, disfraces y cosméticos y la interacción entre tripulantes e impostores será más compleja.

Por otro lado, cada jugador podrá tener su cuenta, situación que facilitará las partidas grupales. Además, se incorporarán nuevos estándares para los emparejamientos.

Among Us seguirá siendo gratuito para celulares

En cuanto a cuestiones más técnicas, el juego incorporará un soporte para daltónicos. También sumará mayor protección para evitar el ingreso de hackers.

Finalmente, el Among Us continuará siendo gratuito para celulares. Además, promete incorporar más opciones para aquellos jugadores que no deseen pagar por el juego.